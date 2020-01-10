Интим-услуги не оказываем, бордель закрыт: членов ОПГ, создавшей сеть таких салонов, будут судить в Иркутске

Судебный процесс ожидается серьезным. По окончании следствия 16 жителей Иркутска рискуют оказаться на скамье подсудимых как руководители и члены ОПГ, четыре года державшей в городе целую сеть борделей.

- По версии следствия, в 2015 году 28-летний житель Иркутска создал организованную группу, в состав которой вовлек своих знакомых, друзей и родственников, большинство из которых были ранее судимыми, - сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области. - Таким образом, на территории города и области была создана сеть фирм по оказанию интимных услуг другими лицами, с вовлечением девушек, в том числе несовершеннолетних.

Таким компаний, уточняют в полиции, было создано не меньше четырех. Все члены преступной группировки были "при деле" - выполняли роли администраторов, координаторов, водителей и охранников.

- В социальных сетях злоумышленники предлагали девушкам высокооплачиваемую работу, после чего привлекали их к незаконной деятельности на территории областного центра, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.-Анкеты девушек размещались на специально созданном сайте в сети Интернет, встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, а также на выездах в сауны и гостиницы. За невыход или попытку отказаться от деятельности организаторы ввели систему штрафов и наказаний, силой принуждали девушек к продолжению незаконной деятельности.

Во время обысков полицейскими изъяты 80 сотовых телефонов и 8 автомобилей, в том числе премиального класса, предположительно использовавшихся в противоправной деятельности.

За организацию и участие в преступном сообществе и ряд других преступлений следователями СК России к уголовной ответственности привлечены 16 человек, из них трое содержатся под стражей. Двое мужчин (лидеры) находятся в федеральном розыске.