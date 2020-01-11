Ползает, в мясо стирая лапы: овчарке прострелили позвоночник из арбалета на Байкале

Ласковая, веселая овчарка по кличке Мухтар давно жила на Малом море Байкала. Пес играл с посетителями базы отдыха, бегал с детьми, прыгал и радовался общению. Но пришла в его беззаботную жизнь беда. Кто-то травмировал ему позвоночник, задняя часть тела отказала, и собака больше не смогла носиться по берегу озера, как раньше. Только ползала на передних лапах, волоча и стирая до костей и мяса задние лапы... И жалобно заглядывала в глаза: "Помогите!"

Люди не прошли мимо Мухи. Местные жители попытались сделать коляску, но передвигаться на ней пес так и не привык. Тогда его печальную историю сибиряки рассказали в соцсетях. И тут же откликнулись добровольцы. Собаку забрали в Иркутск, чтобы показать ветеринарам. А вдруг есть шанс снова поставить пса на лапы?!

mv__38 Овчарку с простреленным позвоночником будут выхаживать в Иркутске.

- Мы будем бороться за собачку с Байкала, - пишут волонтеры в аккаунте приюта для собак "Жизнь dog" в Инстаграме. - Все его страдания от рук человека, в него и в его маму выстрелили из арбалета. По Шельме, маме, стрела прошла по касательной, а Мухтару - прямо в позвоночник. Мы уже приехали в ветеринарную клинику. Дежурный врач сказала, что случай очень запущенный, но шанс есть. Мы за него очень сильно переживаем.

Для овчарки нашли передержку на первое время. Впереди - прием еще в одной ветлечебнице, вероятно, рентген, операция, а потом долгое восстановление... Главное, что надежда есть.

- Пусть малыш поправится! - желают ему здоровья сибиряки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откопал из сугроба: пес, который недавно обрел семью, спас уличного щенка от гибели на морозе

Малыша привели в дом, отогрели, а потом нашли ему новых хозяев (подробности)