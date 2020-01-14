Самый дорогой тур в России: путешествие по Байкалу обошлось трем россиянам в 595 тысяч рублей

Отдохнуть на Байкале - удовольствие не из дешевых. Подтвердила это Ассоциация туроператоров России, которая рассказала, кто и где потратил больше всего на отдых в стране. Тур по озеру вошел в список самых дорогих путешествий и занял 3 место. Как оказалось, трое путешественников заплатили 595 тысяч рублей за индивидуальную программу. Устроить вояж туристы решили в августе прошлого года, потратив на него 10 ночей.

- Авиабилеты путешественники приобретали самостоятельно, - рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. – В стоимость тура включены проживание в отеле в Иркутске, путешествие по озеру на частном катере, который забронировали заранее, аренда автомобиля и пешая прогулка с проводником-гидом.

Лидером в списке стал тур в Крым. Семья из двух взрослых и двух детей заплатила за отпуск на южном берегу Крыма 2 миллиона 79 тысяч рублей. Но и отдыхали они там не мало: целых пять месяцев. Тур включал проживание и питание.

Почетное второе место завоевал тур в Сочи. Десятидневный отдых для компании из десяти человек в сочинском отеле обошелся в 1 миллион 520 тысяч рублей. Гости разместились 8-местной вилле с завтраками. Билеты туристы покупали, как и все, самостоятельно.