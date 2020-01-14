2020-01-14T13:52:14+03:00
Дом. Семья

Отвезли в лес и привязали к дереву: истощенного дога хозяева бросили вместе с мисками, матрасом и игрушками

Скорее всего, его хозяйка пожалела средств на корм или просто не справилась с большой и сильной собакой
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Отвезли в лес и привязали к дереву: титулованного дога хозяева бросили вместе с мисками, матрасом и игрушками.Отвезли в лес и привязали к дереву: титулованного дога хозяева бросили вместе с мисками, матрасом и игрушками.
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Его нашли в лесу, в 40 километрах от ближайшей деревни. Просто повезло - по Голоустненскому тракту проезжали люди, которые знают толк в собаках. Увидели привязанного к дереву немецкого дога. Остановились...

-И сразу позвонили мне, - рассказывает кинолог Александра Волкова. -Говорят - собака у дерева, а рядом с ней - миски, матрасы, игрушки.

Хозяйка бросила пса вместе с "приданым". Может, надеялась, что его найдут и спасут. А может, и ни на что особенное не рассчитывала - спасут - так спасут, нет - так нет.

Таким истощенным был дог, когда его нашли.

Таким истощенным был дог, когда его нашли.

-Почему она так поступила, мы не знаем, говорит Александра. - На телефонные звонки не отвечает, сбрасывает их. А ведь пес хороший. Покладистый парень, воспитанный, ласковый. У меня самой дог. Они спокойные ребята, компаньоны, неагрессивные, хотя и большие. Кормить их, конечно, надо хорошо. Но не ведрами мясо давать. И гулять дважды в день по 40 минут.

Бывшая хозяйка дружила с питомцем два года. Покупала его у заводчиков за 70 тысяч рублей ( и пес того стоит). Первый год с большим удовольствием рассылала фотографии с ним. А потом - как отрезало. Что случилось? Решила, что нет денег на корм? Или дог не приглянулся кому-то из членов семьи? Все возможно. Но никак не оправдывает жестокость. В конце концов, что мешало продать собаку, у которой есть родословная?

Собаководы хотели судиться с бывшей хозяйкой дога, которая довела его до истощения. Даже обращались в полицию. Но в конце концов, все закончилось ничем. Главное, найти собаке, которая осталась без дома, нового владельца. Родословную догу придется восстанавливать через РТС.

И это не единственный случай, когда владельцы отказываются от больших собак - кто-то жалеет расходов на корм, кому-то тяжело или просто лень гулять с большой и сильной собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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