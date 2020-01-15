Из Иркутска в космос: самый большой планетарий России открыл свои двери для взрослых и детей

Если раньше посмотреть на космическое небо могли только школьники, то сейчас дотянуться рукой до звезд могут и взрослые. Большой иркутский планетарий, который находится в школе №19 в Иркутске, теперь работает для всех желающих. Здесь вы легко сможете найти ответы на вопросы, где находится Большая медведица или как отличить созвездие Девы от созвездия Андромеды.

- Планетарий начал работать еще во время школьных каникул, - рассказывает его руководитель Дмитрий Семенов. - Сначала в тестовом режиме. Посетителей, скажу, было достаточно. Они и стали первыми экспертами, которые помогли исправить недочеты. Но самое главное – оценили те программы, которых в Иркутске пока никто не видел.

Так, для детей показывали мультфильмы: о солнечной системе, о звездах и планетах. А еще ребятишки смотрели замечательный астрономический фильм, в котором забавные герои - медведь Владимир, пингвин Джеймс и колибри Люсия, помогают разобраться, как же устроен космос. А для взрослых самое интересное – это «антураж». Что ж, планетарий устроен так, что создается ощущение, что до звезд на небе можно дотянуться рукой.

Полностью погрузиться в космическую атмосферу зрителям помогают еще и специальные кресла, на которых можно не только сидеть, но и лежать. Некоторые гости подмечают, что в такой же позе космонавты совершают полет в космос.

- Еще на этапе проектирования, мы решили, что планетарий будет городским, - заключает Дмитрий Семенов. – Поэтому сразу построили отдельный вход. Ведь детям пройти через школу легко. А вот взрослые, гуляющие по учебному заведению, вызывают вопросы.

А уже в эти выходные в планетарии начнется новая программа, которую сделали в центре имени Валентины Терешковой в Ярославле по сценарию доктора физико-математических наук, профессора, директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева. Успевайте купить билеты. Сделать это легко. Достаточно купить их в гостинице Академическая напротив школы №19.