«Мэри Поппинс»-2020 – выбираем самую очаровательную участницу в Иркутской области

Самые нежные, самые ласковые, самые добрые. Сколько теплых слов можно сказать о тех, кто первыми встретил каждого из нас в стенах детского садика…Чуткие воспитатели. В этом году «Комсомольская правда» запускает конкурс для вас – «Мэри Поппинс»-2020. И в нем точно не будет проигравших!

Принять участие в конкурсе очень просто. Достаточно загрузить свое фото в специальную форму загрузки, указать свое имя и фамилию. Самое главное – не забудьте рассказать о себе. Может быть, это будет история о том, почему выбрали именно эту профессию, а может, вы захотите рассказать о ваших увлечениях или похвастаетесь своими воспитанниками? Импровизируйте! Все в ваших руках. Если самостоятельно загрузить фото не получается – присылайте его на электронную почту gerko.viktoriya@yandex.ru. Мы поможем вам заполнить анкету на участие.

Обращаем внимание, что принять участие в состязании может любой воспитатель Иркутской области. Пожалуй, это единственное ограничение. Неважно сколько вам лет, неважно какой у вас стаж. Нужна только воля к победе. А судьями в конкурсе будете вы сами, пользователи интернета. Именно вы определите, кто достоин носить гордое звание «Мэри Поппинс». Ставьте «сердечки» и оставляйте комментарии. А потом мы наградим победителей – тех, кто наберет больше всего голосов.

Итак, конкурс «Мэри Поппинс» начинается. В мае мы подведем итоги и наградим победителей в пресс-центре «Комсомольской правды». Мы вручим дипломы и подарки от издательского дома и спонсоров. На память останутся фотографии, статья в газете и на сайте. Кроме того, лидер станет гостем передачи на радио «КП» в Иркутске.

Положение о конкурсе