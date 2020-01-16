Где купаться на Крещение 2020 в Иркутске: иордань в русском стиле построили на заливе Якоби

Период рождественских праздников завершает Богоявление. 19 января - Крещение Господне. Один из самых главных и особенно любимых православных праздников года. По традиции в этот день обязательно идут в храм - и не только на праздничную службу. Одни набирают святую воду, другие по-молодецки окунаются в прорубь. И хотя церковь уже не раз объясняла, что это народный обычай, а не христианский обряд, число желающих погрузиться в воду растет с каждым годом. А где купаться на Крещение 2020 в Иркутске?

Кстати, погода нынче этому благоприятствует. По прогнозам Гидрометцентра, в воскресенье в Иркутске будет удивительно тепло для зимы: около -10 градусов днем и -13…-15 ночью. Крещенские морозы, которые чаще всего буквально испытывали волю и веру горожан, придут в регион немного позже! Так что, как говорится, Бог в помощь!

Выбираете, где купаться на Крещение 2020 в Иркутске? Основные народные гулянья пройдут на льду залива Якоби. Церемонию освящения воды в иордани проведет митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.

- После его приезда, в 11 часов, начнется крестный ход от храма Святого благоверного князя Александра Невского к иордани и освящение прорубей, - рассказывает директор Иркутского городского театра народной драмы Михаил Корнев. Он - один из организаторов создания ледового крещенского городка. - На заливе уже подготовлены шесть купелей - три для забора воды и три для купания. После молебна можно сразу же набирать воду. В это же время начнут окунаться в иордань. Кто записался на обряд, будут принимать крещение.

Также на радость иркутянам в этом году ледовые зодчие сделали на Якоби храм в традиционном русском стиле. В день праздника горожане увидят русские и византийские церкви, фигурки ангелов… В храмы можно будет зайти, поставить свечку у алтаря и помолиться. Расположились здесь и иконостас с аркой, и звонницы.

Работать иордань на Якоби будет с 9 утра до 12 ночи. Никаких ночных купаний не предусмотрено. Напротив, в ночь с 18 на 19 января на заливе выставят охрану.

- Мы придерживаемся традиции святителя Софрония, - объяснил Михаил Корнев. - А он говорил, что после службы в храме народ идет крестным ходом на водоосвящение, и только после этого начинаются купания и забор воды. Да и ночью окунаться в прорубь просто опасно.

За безопасностью намерены следить инспекторы ГИМС, спасатели, врачи и полицейские. Все входы в проруби оборудовали ступенями и перилами. Также установят палатки для обогрева, где можно будет купить бутерброд и стакан горячего чая.

Где еще поблизости можно набрать святой воды и купаться на Крещение в Иркутске?? Список мест традиционен. Например, многие купаются в проруби в поселке Молодежном, другие едут на берег Байкала. Кстати, в 2020 году в целом в Приангарье купелей намного больше обычного - около 130. Как отмечают спасатели, интерес к народной традиции растет.

- В этом году на учет взяты все традиционные места купания, - говорит главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Евгений Гоголев. - Особое внимание уделяется там, где лед недостаточно прочный. А таких много, ведь зима теплая. Дежурные патрульные группы проконтролируют, чтобы на лед не выходило много людей одновременно. Просьба, всем верующим отнестись с пониманием.

Где окунуться в иордань вблизи Иркутска.Фото: Наталья ВИБЕ

КСТАТИ

Крещенская ночь в Листвянке

Если хотите опуститься в воды Байкала, то приезжайте в Листвянку. Иордань здесь будет работать с 23.00 18 января до 18.00 19 января. Адрес: ул. Горького, 3а. Центр зимнего плавания и закаливания обещает накануне, в субботу 18 января, устроить в 13.00 праздничный заплыв на 500 метров, а непосредственно в Крещение, и тоже в 13.00, - плавание в проруби. На берегу стоит русская банька, в которой можно согреться.

НА ЗАМЕТКУ

Совет Михаила КОРНЕВА, как правильно окунаться:

- Ваше желание, уверенность, сила духа и готовность организма - обязательное условие. Если чего-то из этого нет, а есть только мнение, что «обязательно надо нырнуть», то лучше этого не делать. Возьмите с собой халат, нескользящие шлепанцы, чтобы не ходить по льду босиком. Дальше так: подошли, скинули тапочки, сняли халат; быстро опустились, держась за перила; нырнули три раза - во имя Отца, Сына и Святого духа, перекрестились и вышли. Быстро растерлись полотенцем, оделись и выпили горячего чая из термоса.

КОМПЕТЕНТНО

Протоиерей, заведующий миссионерским отделом Иркутской митрополии Вячеслав ПУШКАРЕВ:

Что важно знать о купании и заборе воды

- Купание в иордани - это не православный обряд, а народная традиция.

- Маленьких детей, а также больных людей лучше не подвергать такому испытанию. Можно обтереться святой водой или принять ванну. Вся вода в этот день святая и обладает особенными свойствами - даже та, что течет из крана.

- Купаться лучше в специальной рубахе, а не в купальнике.

- Святой водой, набранной в этот день, с молитвой «Во имя Отца, Сына и Святаго Духа» окропляют квартиру или дом. Воду хранят весь год и понемногу пьют для сохранения здоровья.

- Набирать воду для питья надо в предназначенных для этого и проверенных источниках. Другую воду используйте только для окропления дома.