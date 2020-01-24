2020-01-24T10:30:20+03:00
Общество

Крестный ход на вертолете: священнослужители облетели Иркутск на вертолете и провели молебен на борту

Таким образом они благословили летчиков на безопасные рейсы
Анна ПОПОВА
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Священнослужители облетели Иркутск на вертолете и провели молебен на борту. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской областиСвященнослужители облетели Иркутск на вертолете и провели молебен на борту. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области
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Священнослужители Казанского и Крестовоздвиженского храмов облетели Иркутск на вертолете МИ-8, и совершили молебен прямо в воздухе. В этом им помогли летчики из авиационной эскадрильи Росгвардии. Иереи Павел и Дмитрий Старцевы подняли на борт воздушного судна иконы Казанской Пресвятой Богородицы и великомученнника Харлампия, и освятили воздушное пространство над городом.

- Также они благословили пилотов воздушных судов на безопасные полеты, пожелали им мира, добра и Божьей помощи во всех начинаниях, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

И в том, чтобы освятить город на самолете есть определенный смысл. Ведь все мы помним, какие страшные авиакатастрофы происходили в нашем городе за последние годы.

Например, 3 января 1994 года самолет, летевший рейсом "Иркутск - Москва", даже не успел вылететь из города. Сначала у него загорелся один двигатель, после чего воздушное судно потеряло управление и упало на ферму в поселке Мамоны. Погибли 126 человек.

6 декабря 1997 года военно-транспортный самолет "Руслан", который должен был лететь из Иркутска во Вьетнам, по неизвестным причинам упал на многоэтажку и задел детский дом в Иркутске-2. Погибли 72 человека.

Еще одна страшная авиакатастрофа произошла 4 июля 2001 года. Воздушное судно должно было лететь по маршруту "Екатеринбург-Иркутск-Владивосток". Однако при посадке в Иркутске самолет потерял управление и разбился в 22 километрах от аэропорта. Погибли все пассажиры и члены экипажа - 145 человек.

Через 5 лет, в 2006 году, аэробус А-310, который прилетел в Иркутск из Москвы, начал заходить на посадку. Однако после того, как его колеса коснулись земли, он не затормозил, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в одно из зданий аэропорта. Погибли 125 человек.

Последняя крупная авиакатастрофа произошла в Иркутске не так давно - в 2013 году. 26 декабря самолет АН-12 перевозил груз из Новосибирска, который был предназначен для авиазавода. Однако при заходе на посадку в аэропорту Иркутск Восточный, он задел здания военных складов и врезался в них. Тогда погибли 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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