2020-01-20T14:40:19+03:00
Спорт

Где пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: путеводитель по стадионам

Какие ледовые арены примут матчи чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске, где он пройдет
Анна ПОПОВА
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Где пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: путеводитель по стадионам. Фото: Татьяна ГЛЮКГде пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: путеводитель по стадионам. Фото: Татьяна ГЛЮК
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Уже в марте этого года наш город второй раз в истории примет чемпионат мира по хоккею с мячом. На мировой форум приедут 20 команд, которые будут соревноваться между собой в двух группах – А и В. Турнир группы В стартует первым – с 1 по 6 марта. В нем примут участие 12 сборных. А соревнования в группе А, в которую входит восьмерка сильнейших команд мира, пройдут чуть позже – с 29 марта по 6 апреля. Чтобы принять такое большое количество сборных, нужно подготовить несколько стадионов, на которых они будут выступать. И на данный момент известно, где пройдет чемпионата мира по хоккею с мячом. Матчи будут идти на пяти ледовых аренах.

- Игры турнира примет не только строящийся ледовый дворец “Байкал”, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России. Также матчи состоятся на стадионах “Рекорд”, “Зенит” и “Труд” в Иркутске и на арене “Строитель” в Шелехове.

Стоит сразу оговориться: матчи на открытых площадках с неповторимой атмосферой хоккея с мячом на свежем воздухе пройдут только в группе В. А вот ответ на вопрос - где пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске, относительно основной части турнира в группе А однозначен. Все игры состоятся на крытой арене.

Главным событием грядущего чемпионата мира в Иркутске будет, конечно, открытие ледового дворца для хоккея с мячом и конькобежных видов спорта “Байкал” на 6 тысяч зрителей, которого все иркутские любители русского хоккея ждут уже много лет. Арена должна быть полностью готова к первому матчу группы А между сборными России и Финляндии, который состоится уже 29 марта. Большинство работ по строительству и отделке практически завершены, а в феврале во Дворце зальют первый тестовый лед, чтобы проверить работу холодильных установок.

- Работы по строительству ледовой арены по-прежнему продолжаются круглосуточно, - добавляют в пресс-службе федерации хоккея с мячом России. – Днем на объекте трудятся 800 человек, а ночью – 100. Сейчас они занимаются внутренней отделкой и монтажом необходимых инженерных систем.

Возможность проведения игр на открытых ледовых площадках с естественным льдом зависит в первую очередь от погодных условий и качества льда. Если он будет достаточно хорошим, чтобы провести турнир мирового уровня, то матчи вполне вероятно пройдут на “Труде” и “Зените”. Центральный стадион нашего города может вместить огромное количество любителей бенди. При большом желании на игры группы В смогут пожаловать до 15 тысяч зрителей, и всем хватит места. Небольшой стадион “Зенит” в Иркутске-2 может и не сможет похвастаться такой большой вместимостью, но зато гарантированно привлечет внимание к чемпионату мира жителей Ленинского района, которые смогут легко до него добраться.

Что касается шелеховского “Строителя”, то там планируют принять как минимум две встречи мирового форума в группе В. Остальные же игры в этом дивизионе гарантированно пройдут на иркутском “Рекорде”, ведь там есть возможность подготовить искусственный лед, а значит можно не зависеть от погодных условий. К началу чемпионата там отремонтируют раздевалки, демонтируют старое табло и оборудуют помещения для работы прессы. После этого вопросов - где пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске и готов ли к нему город, не будет. К началу мирового форума стадион должен отвечать всем международным стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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