Вся шерсть в крови, а из задней лапы торчит кость: в Хомутово бездомного щенка переехали на машине и бросили умирать

В глазах – испуг, на светлой шерстке капли крови, переломана лапа – из нее торчит кость. В таком жутком состоянии в начале декабря привезли маленькую дворнягу по кличке Голди. Бедняжка попала под колеса автомобиля и чудом выжила. Водитель, видимо, даже не остановился, чтобы проверить, жива ли малышка. К счастью, мимо проезжали добрые люди, которые увидели щенка, лежавшего на дороге.

- Собака попала ко мне в ужасном состоянии. Встать она не могла. Я поняла, что возможно сломанная лапка – это не единственная ее травма, - вспоминает о том дне зоозащитница Анастасия, к которой попал щенок. – Голди сразу отвезли на рентген, который подтвердили мои опасения. Таз был тоже сломан. К сожалению, найти врача, который помог бы малышке в тот же день, у нас не получилось.

Анастасия пыталась помочь Голди сама: колола обезболивающие, чтобы щенку было хоть чуть-чуть легче, промывала и обрабатывала рану. Прошло два дня, прежде чем они попали к хирургу. Восстанавливать лапу было уже бессмысленно - пришлось ампутировать.

- Было опасение, что Голди больше не будет ходить, - поделилась Анастасия. – Но она оказалась сильной девочкой: начала расхаживаться сама. Шаг за шагом она заново училась ходить.

Вскоре после операции собаке стало легче. Задней лапки у нее теперь нет, но она этого словно не замечает. Она активная, уже вовсю бегает по улице и резвится. Зоозащитница уверена, что без сильного характера самой дворняги этого бы не случилось.

- Сейчас Голди ищет новый дом. Она очень умная. Быстро учится и хорошо понимает команды, - рассказала Анастасия. – Такая собака подходит и для квартиры, и для частного дома. Так что проблем с ней точно не будет.

Надеемся, что скоро у Голди появятся любящие хозяева.