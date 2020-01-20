Не хочу, чтобы меня жалели: больная раком 32-летняя сибирячка решила стать отшельницей и жить в зимовье

Услышав диагноз «рак» от врачей, кто-то замыкается в себе и опускает руки, а кто-то начинает искать деньги на дорогостоящее лечение. 32-летняя Зоя Ангаренова из Улан-Удэ не собирается делать ни того, ни другого. В конце прошлого года у девушки, которая и без того уже 10 лет страдает полиартритом (воспаление суставов. - Прим. ред.), медики обнаружили рак шейки матки. Зоя, как и положено, начала лечение, а вскоре сама себе прописала необычную терапию: в перерывах между курсами химиотерапии сибирячка планирует… уехать жить в лес и снять там фильм о том, как не отчаиваться и победить смертельный недуг. Но обо всем по порядку.

ЗАБОЛЕЛИ НОГИ

Сколько себя помнит, Зоя всегда была активной девчонкой и авантюристкой. Например, в юности взяла и за 7 дней доехала до Москвы автостопом - просто захотелось попутешествовать! Для этого даже коротко постриглась, набрала мешковатой одежды и прикинулась мальчиком. Ну а потом увлеклась походами.

- Поехала учиться в Красноярск на лесного инженера, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" Зоя Ангаренова. – Захотелось узнать больше о природе. Тем более что в тех краях очень красивые места: национальный парк, красноярские столбы, пещеры… Там и начала вести активный образ жизни: каталась с ребятами на велосипедах, ходила в походы, лазила по горам и скалам.

Когда ноги были здоровы, Зоя обожала кататься на велосипеде. Фото: личный архив Зои Ангареновой.

Один из таких турпоходов и стал переломным в жизни студентки. На последнем курсе девушка сильно промочила ноги, простыла и получила серьезное переохлаждение. Зоя вылечилась, но через несколько месяцев, когда она уже вернулась с дипломом в Улан-Удэ, начались осложнения. В итоге девушку положили в больницу и поставили диагноз «деформирующий полиартрит». Оказывается, виновата была не только простуда, но и наследственность: родственники со стороны отца тоже страдали этим заболеванием.

Вскоре коленный сустав на ее правой ноге просто раздробился. В 2014 году Зое поставили протез, но постоянно ходить с палочкой, как 90-летняя бабушка, в планах сибирячки не было. Она начала разрабатывать ногу и даже умудрилась вновь сесть на любимый велосипед. Правда, через 4 года полиартрит вновь напомнил о себе, деформировав плечи девушки. Зою вновь отправили на протезирование.

- От велосипеда уже пришлось отказаться, - улыбается Зоя. – Я не отчаялась, продала велик и начала гонять на самокате. Больше никаких ограничений у меня не было, разве что тяжести поднимать запретили.

После того, как ей вставили протезы, она начала кататься на самокате. Фото: личный архив Зои Ангареновой.

ДИАГНОЗ ПОСТРАШНЕЕ

Чувствовала себя, признается Зоя, прекрасно и уже почти забыла про свои болячки. Пока летом 2019-го не начала проходить плановый медосмотр. Сдавая обычные анализы, девушка надолго задержалась в кабинете гинеколога.

– У вас рак шейки матки, - огорошил ее врач после обследования. – Стадия 2-я. Шанс на выздоровление есть, поэтому быстрее ложитесь в больницу.

Никаких симптомов и болей, признается Зоя, она тогда не чувствовала. Прочитав, что на этой стадии рак и правда излечим, страха и паники не возникло. Она удачно прошла курс лучевой терапии и спокойно продолжала работать в салоне сотовой связи. Но после очередного обследования в октябре девушка впала в депрессию.

- Врачи сказали, что рак перетек уже в 3-ю стадию, - вздыхает Зоя. – Динамика при этом сохранялась. Самочувствие ухудшилось, начались боли. И тут у меня произошел срыв. Я никогда не плакала, но тут начала рыдать.

О страшном диагнозе Зоя узнала летом прошлого года. Фото: личный архив Зои Ангареновой.

ЖИЗНЬ В ЛЕСУ И СЪЕМКИ ФИЛЬМА КАК СПОСОБ ИСЦЕЛЕНИЯ

Однажды ночью девушка вся в слезах вышла в прямой эфир в «Инстаграме» и рассказала о болезни. На эмоциях даже призналась, что собирается бросить лечение, так как оно не помогает. Многие из тех, кто смотрели то видео, плакали вместе с Зоей. Слова поддержки сыпались как от друзей, так и от совершенно незнакомых людей. И это помогло. Девушка взяла себя в руки и придумала…

- Я решила снять фильм – как лекарство о том, что не надо уходить в себя даже после страшного диагноза, - говорит Зоя. – Хочу доказать себе и другим, что нужно идти дальше, жить и бороться. План и сценарий фильма уже есть. Так как у меня полугодовой перерыв в терапии, я планирую найти зимовье где-нибудь в горах Окинского района, переехать туда в конце февраля и жить там 2 - 3 месяца. Привезу дрова, крупы, травы, консервы. Ну а чтобы не заскучать, возьму с собой свою крыску Реми, которую мне подарили на этот Новый год.

Правда, совсем изолироваться от общества и показывать методы выживания Зоя не планирует. Дом она хочет найти не в глухой тайге, а где-нибудь недалеко от деревни, чтобы можно было выходить к людям, покупать натуральное мясо, молоко, сметану, свежий хлеб. Ну и чтобы в случае чего получить помощь врачей. Снимать свою жизнь отшельница будет на айфон. Когда вернется, отдаст весь контент профессиональным монтажерам и смонтирует фильм на 1 - 1,5 часа. На кадрах посмотрит, с какими результатами она уехала и с какими вернулась.

- Хочу показать, что здоровый образ жизни в сочетании с лекарствами может принести хорошую динамику выздоровления, - продолжает Зоя. – А еще мне не хочется вызывать жалость у всех. Уже даже привыкла, что меня жалеют мама, друзья. Не хочу лежать и говорить: мол, я больна, делайте все за меня.

Начать съемки фильма Зоя планирует в начале весны. Фото: личный архив Зои Ангареновой.

ХОРОШИЙ ФИНАЛ?

В финале своей картины, которая будет сниматься уже в мае, Зоя планирует путешествие по Долине вулканов. Это мистическое место в горах Восточного Саяна. Туда девушка отправится со своими друзьями. А как отнеслись к такому плану мама и лечащие врачи Зои?

- Мама сначала испугалась, но сейчас успокоилась, - говорит Зоя. – Я хоть и городская, но как жить в лесу, знаю. Все-таки когда работала в лесной компании, неделями жила в вагончике с печкой. Врачи также отнеслись к идее Зои с опаской. Весь февраль медики будут наблюдать за течением болезни, выпишут рекомендации. Но остановить меня уже не смогут, я все равно уеду.

Зоя уволилась с работы, жить в ближайшие месяцы в лесу она планирует на пособие по инвалидности. Кроме того, по словам девушки, солидную сумму ей собрали друзья, хотя она никого не просила об том. Так что фильму-лекарству быть! Есть у картины и рабочее название: «Зима, весна, лето… и снова лето» (по примеру фильма южнокорейского режиссера Кима Ки Дука «Весна, лето, осень, зима… и снова весна»).

- Сейчас чувствую себя лучше, - заключает Зоя. – Верю, что все у меня будет хорошо, что болезнь уйдет и я буду жить!