2020-01-20T18:16:29+03:00
Общество

Благотворительный вечер добра 2020 прошел в Иркутске

Какую сумму удалось собрать в помощь детям, станет известно позднее [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Благотворительный вечер добра 2020 прошел в ИркутскеБлаготворительный вечер добра 2020 прошел в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые узнаваемые люди Приангарья - политики, врачи, ученые, педагоги, бизнес-элита отложили все свои дела и вечером 20 января встретились в Иркутском музыкальном театре, чтобы общими усилиями провести Благотворительный вечер добра 2020.

Цель концерта, который проходит третий год подряд, очень актуальна: привлечь внимание к проблемам соблюдения прав детей, а также улучшить условия их жизни в медицинских учреждениях. Во время вечера депутаты, руководители предприятий и бизнесмены выступили перед зрителями со своими музыкальными номерами. Художники представили свои картины, а скульпторы - свои работы

Организаторами акции стали правительство Иркутской области, Управление Федеральной службы судебных приставов региона, уполномоченный по правам ребенка в Приангарье, Общественная палата и областное отделение Российского детского фонда.

Ведущими концерта вновь стали директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске» Наталья Кравченко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ведущими концерта вновь стали директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске» Наталья Кравченко.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вновь поддержала акцию и «Комсомольская правда в Иркутске». Ведущими вечера по доброй традиции были выбраны директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91, 5 FM) Наталья Кравченко.

Сегодня особенно важна благотворительность, -говорят ведущие. - И мы уверены, что именно эта тенденция сможет помочь нам решить актуальные проблемы. Благотворительный концерт- отличный шанс проявить доброту, сделать приятное совершенно постороннему человеку, и не за какой-то бонус, а от чистого сердца.

Кстати, в прошлые годы во время концертов удавалось собирать более 800 тыс. рублей. Тогда их направляли на поддержку лечебных учреждений, закупку для них оборудования и мебели. Какая сумма будет собрана в 2020-м пока неизвестно. Подсчет собранных средств продолжается.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (в центре) приобрел одну из картин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (в центре) приобрел одну из картин.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уполномоченный по правам ребенка Иркутской области Светлана Семенова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уполномоченный по правам ребенка Иркутской области Светлана Семенова.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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