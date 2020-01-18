Из-за теплой погоды перепутала январь и март: в Иркутске распустилась верба

-Вышла из дома прогуляться, смотрю - верба распустилась, - рассказывает иркутянка Надежда Шевчинская. -Я, конечно, глазам своим не поверила. Все-таки январь, Крещение на носу. Подошла поближе. Рассматриваю. Действительно ведь распустилась! Напомнила о весне.

Надежда сфотографировала это зимнее чудо среди снегов в Юбилейном. Снимки впечатляют. Но как могла верба перепутать времена года? Конечно, за окном который день подряд -10. Для средней полосы, это, может, и обычная погодка. Для Сибири, да еще в январе - теплынь. По прогнозу метеорологов, крещенские морозы в этом году сильно запаздывают. Может так статься, что их вообще не будет, хотя зима в наших широтах идет до апреля, так что похолодает обязательно. Но все же...

- Все в общем, просто - погода сейчас в Иркутске, как в марте, - объясняет биолог Ботанического сада Иркутского госуниверситета Снежана Калинович. - Как раз при такой на южных склонах на Байкале она и начинает распускаться. Кроме того, скорее всего, там пригорок, место хорошо прогреваемое. Может быть, даже где-то недалеко проходят теплосети и это тоже повлияло. Верба ведь условно "спит". Чуть потеплее - сразу цветет. Если будут морозы -замерзнут эти цветочки. А самому дереву ничего не будет.