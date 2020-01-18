2020-01-18T11:04:48+03:00
Общество

Артем да София: названы самые популярные и самые редкие имена в Иркутске в 2019 году

Служба ЗАГС составила рейтинг имен за 2019 год
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Артем да София: названы самые популярные и самые редкие имена в Иркутске в 2019 году.Артем да София: названы самые популярные и самые редкие имена в Иркутске в 2019 году.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Это раньше были Иван да Марья. Исторически давно. Хотя и сейчас Вани и Маши уверенно занимают места в первой пятерке самых популярных имен в Иркутске и области. Но они "не главные". Серьезно отступили от "пьедестала" Оли и Наташи, Сережи и Алеши. Так чаще всего называли детей в советские годы. Сейчас все по-другому. Детей могут назвать в честь бабушек и дедушек, а еще ориентируются по святцам.

Но на первом месте в рейтинге самых популярных имен в Иркутской области уже много лет подряд Софии и Артемы. Из 13 тысяч 880 девочек, появившихся на свет в 2019 году 627 торжественно назвали Софиями и еще 266 - Софьями. Мальчиков появилось на свет 14 тысяч 651, и 795 из них -Артемы. И тут родители из Приангарья, которые старались выбрать ребенку самое звучное и красивое, на их взгляд, имя, не одиноки. Эти имена сейчас в моде по всей стране. Так что в детский сад - в одну группу, а потом и в школу - в один класс точно попадут парочка Сонечек и два Артемки.

-В топ самых распространенных имен мальчиков в 2019 году, кроме Артема, попали Александр (так назвали 601 ребенка). И 545 малышей получили имя Михаил, - сообщает пресс-служба ЗАГС в Иркутской области. - А рейтинг наиболее частых имен для девочек выглядит так: София, Виктория (526), Дарья (480), Алиса (469) и Анастасия (453).

Ну что тут скажешь? За последние годы изменения в этом рейтинге совсем небольшие. Так, Михаил попал в топ-3 рейтинга в 2018 году и так и "держит" третье место. В этом году Дашутки и Алисы серьезно потеснили Насть, которые последние годы уверенно держались в "тройке призеров". А вот мужское имя Александр просто непобедимо. Оно в списке самых любимых со времен СССР.

Рейтинг популярных имен в Иркутской области прошлых лет. Фото: Наталья ВИБЕ

Рейтинг популярных имен в Иркутской области прошлых лет.Фото: Наталья ВИБЕ

-Среди редких имен преобладают национальные таджикские, азербайджанские, узбекские и других представителей стран ближнего зарубежья. - отмечают в Службе ЗАГС. - Единичны монгольские и китайские имена.

А вот рейтинг самых редких имен местных жителей заставляет улыбнуться. Называют детей, конечно, и по святцам, и в честь дедов-прадедов. В Иркутской области в 2019 году появились на свет Ефросинья и Аграфена, Димитрий, Игнатий, Ермолай, Моисей и Лазарь.

А вот имена славянские. Девочки: Сладислава, Миломира, Милолика.Мальчики: Лучислав, Даромир, Радислав, Светозар, Ярополк, Святогор, Вольга. И это -тоже уже традиция, называть детей именами героев старинных летописей.

Одну девочку назвали Тайга, а мальчика - Космос. Впрочем, есть надежда, что родители передумают, иначе этим ребятишкам будет сложно расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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