2020-01-26T08:27:36+03:00
Общество

Опасность заражения коронавирусом: иркутских туристов вывозят с острова Хайнань в Китае

Продажи туров в Китай приостановлены из-за угрозы заражения коронавирусом
Мария КНЯЗЕВА
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Опасность заражения коронавирусом: иркутских туристов вывозят с острова Хайнань в КитаеОпасность заражения коронавирусом: иркутских туристов вывозят с острова Хайнань в КитаеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Отпуск отменяется! Туристов из Иркутска срочно вывозят с острова Хайнань в целях их же безопасности. На китайском острове – излюбленном курорте сибиряков - возникла угроза заражения коронавирусом, от которого в мире умерли уже несколько десятков человек.

Число заболевших на острове Хайнань увеличилось. Сейчас администрация правительства Хайнаня запретили проводить любые экскурсии и мероприятия, которые подразумевают массовое скопление людей. Срок запрета не указан.

В связи с этим в ближайшее время вывезут всех отдыхающих. Будет решаться вопрос о возмещении денежных средств.

- Претензии и заявки на возврат будут рассмотрены туроператором в течение 14 рабочих дней, - сообщает туроператор . - Заявки на перенос даты тура будут рассмотрены в течение 5 рабочих дней.

Из Иркутска на Хайнань туристов отвозили каждую субботу. Так что многие уже ждали долгожданного релакса на берегу моря. Однако, их желаниям и мечтам в ближайшее время не суждено сбыться.

- Все запланированные вылеты с 26 января по 16 февраля также отменены, продажи туров приостановлены с 25 января до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, - сообщает пресс-служба туроператора «РУСЬ-ТУР». – Все сделано согласно рекомендациям Ростуризма.

Те, кто должен вылететь после 17 февраля, могут перебронировать даты отпуска на любое время до 1 сентября 2020 года. Цена, при условии сохранения параметров тура, не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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