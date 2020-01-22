2020-01-22T08:52:41+03:00
Здоровье

Китайский коронавирус наступает: в аэропорту Иркутска проверяют все самолеты, прибывающие из Южной Азии

В Китае сообщают о девяти погибших от пневмонии, вызванных этим заболеванием
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Китайский коронавирус наступает: в аэропорту Иркутска проверяют все самолеты, прибывающие Южной Азии.Китайский коронавирус наступает: в аэропорту Иркутска проверяют все самолеты, прибывающие Южной Азии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Роспотребнадзор советует тем, кто собирается на отдых в Китай, повременить с поездками. Слишком опасная ситуация сложилась в Поднебесной. Особенно – в провинции Хубэй. В ее столице, городе Ухань, эпидемия нового, до этого неизвестного коронавируса. Самолеты из Иркутска туда не летают, но болезнь распространяется и в Пекине, и в Китае, и в провинции Гуандун. В аэропорту усилен контроль за рейсами, которые прибывают из этой страны.

- Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек. Мы принимаем активные превентивные меры, - заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

Ситуация более чем опасная, в том числе для Иркутска.

- Пекин – самое популярное направление среди наших туристов, - сообщают в пресс-службе аэропорта Иркутск. – В прошлом году туда на отдых и по делам вылетели более 140 тысяч человек. А с начала этого года авиакомпании выполнили уже 50 рейсов в Китай и перевезли 6, 5 тысяч пассажиров. Всего же по 11 направлениям в страны Южной Азии – 43, 8 тысяч человек.

А уже известно, что есть случаи заболевания в соседних с Китаем странах – Таиланде, Японии, Южной Корее . Об одном заболевшем сообщили в США. Среди зараженных – 15 медиков, и, как сообщают в Роспотребнадзоре, вирус, который вызывает тяжелейшую пневмонию, передается от человека к человеку. Как предотвратить появление больных китайским коронавирусом в Иркутске?

-В аэропорту есть санитарно –карантинный пункт, - рассказывает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. – Наши специалисты особое внимание обращают на рейсы, прибывшие из неблагополучных по инфекционным заболеваниям стран. Первыми заходят на борт, выясняют информацию о состоянии здоровья пассажиров, дистанционно измеряют им температуру тела и в случае подозрений на вирус принимают необходимые меры. Пока никого с подозрением на коронавирус не было.

Но и это еще не все. Системы мер предотвращения отработаны и в том случае, если человеку стало плохо уже в зале прилета.

- В этом случае информацию передают диспетчеру аэропорта, который оповещает все службы о появлении больного с подозрением на опасную инфекцию, - рассказывают в аэропорту Иркутска. – У прибывшего самолёта выставляют оцепление, также посты выставляют у входа и выхода из зала прилета, у входа в здание аэровокзала и медицинского изолятора.

Специалисты здравпункта аэропорта в костюмах индивидуальной защиты проводят опрос больного, выявляют, с кем он общался, осматривают всех пассажиров этого рейса. После этого на «Скорой» его доставляют в изолятор, оттуда – в Иркутскую областную инфекционную больницу. Проходит дезинфекция. Именно эту тактику действий отрабатывают на специальных противоэпидемических учениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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