Рожденные в СССР: что стало с героями фильма через 28 лет

В съемках документального фильма «Рожденные в СССР» участвовали 20 детей со всего Советского Союза, которые появились на свет в 1983 году. Первая часть фильма вышла на экраны в 1991-м. На экранах - беззаботные семилетние первоклашки. Они делятся мечтами и одновременно рассуждают на серьезные темы - о богатстве и бедности, правде и лжи... Дальше ребят снимали каждые семь лет. Они появились на экранах в 1998, 2005 и 2012 годах, когда им было 14 лет, 21 и 28.

Через героев «Рожденных в СССР» зрители наблюдали не только за судьбой самих ребят, но и всей страны. Распад СССР, сложные 90-е, новый век.

В 2020-м планируется к выходу новая серия, команда Сергея Мирошниченко уже приступила к съемкам. В следующей части героям будет по 35 лет.

«Комсомолка» выяснила, что стало с теми мальчиками и девочками.

Дима Овчинников.

Дима из Москвы снимается в сериалах

- Я полечу на Луну в скафандре! - заявлял в первой серии "Рожденных в СССР" 7-летний житель столицы Дима Овчинников. Лопоухий, темно-русый, ну просто герой «Ералаша» - он рассуждал о тайнах Вселенной на фоне выпуклого экрана телевизора образца 1980-го. В фильме про 14-летних мы узнали, что космической мечте Дима изменил - теперь он рэпер.

- Мне кажется, рэп - это музыка не для богатых, - заявляет парень и читает речитатив собственного сочинения. Сценой служит та же комната, рядом - коробка с курами. Несушек в голодные 90-е держали даже городские жители.

Дмитрий отслужил в Воздушно-десантных войсках, учился на менеджера, работал охранником. Потом отправился в Германию: его невеста - немка, и пара выбрала жизнь в Европе. Через несколько лет жизнь опять сделала крутой вираж: Дмитрий вернулся в Москву и стал машинистом метро.

- В Германии у нас родился сын, - рассказал «КП» Дмитрий Овчинников. - Но брак не сложился. Моему сыну сейчас 13 лет, ездим друг к другу в гости.

В новой серии, которая готовится к выходу на экраны, Дмитрий представит своего младшего сынишку - мужчина женился во второй раз.

- Жизнь у меня интересная, активная, - рассказывает москвич. - Путешествую по Европе и Латинской Америке, интересуюсь автомобилями, занимаюсь боевым самбо, играю в футбол.

Кстати, фильм «Рожденные в СССР» открыл Дмитрию дорогу в кино. Его заметили продюсеры и пригласили на эпизодические роли в телесериалах «Детективы» и «След».

- Иногда даже на улицах узнают, - смеется Овчинников.

Саша Новиков.

Саша из Ярославля стал водителем

- Хочу быть шофером, - еле слышно отвечал на вопрос маленький Саша Новиков из деревни Диево-Городище Ярославской области.

Его детская мечта сбылась. Уже в 14 лет он водил комбайны и тракторы в колхозе, потом окончил техникум, стал автомехаником. Живет в Ярославле.

- Семья - мое главное достижение в жизни, - говорит Александр. - С женой Людмилой воспитываем двоих детей. Дочке семь лет, она занимается гимнастикой. Недавно завоевала первое «золото»!

В родную деревню Диево-Городище Александр ездит по выходным из Ярославля.

- Народу в деревне стало меньше, а мигрантов - больше, - возмущается Новиков. - С ребятами из «Рожденных в СССР» и по сей день общаюсь, переписываемся в соцсетях. Благодаря сериалу я могу сравнить собственное детство и детство своих детей. Я с малых лет помогал в колхозе, любил машины и футбол, мопед был для меня лучшим подарком! А сын, получив на день рождения квадроцикл, запер его под замком в сарае...

Рита Селезнева.

Трагедия Риты Селезневой из Листвянки

«Сибирь. Байкал. Поселок Листвянка», - звучит голос за кадром. На экране дети катаются на коньках по льду озера. Среди них и Рита.

- Мне нравится, что здесь много пеньков! - хихикает девочка в ответ на вопрос, любит ли она место, где живет. Во рту не хватает зубов: молочные выпали, а постоянные появились не все.

В следующий раз про родной край 14-летняя Рита Селезнева будет рассказывать в больнице. Зрителям говорят, что школьница попала туда с отравлением. На самом деле она пыталась свести счеты с жизнью...

- А в 21 год Рита родила дочку, - рассказала «КП» мама героини Лариса Селезнева. - Отец ребенка ушел к другой женщине. Да и сама Рита для дочки стала воскресной мамой. Переехала из Листвянки в Иркутск, оставив ребенка родителям, сняла дом на окраине города вместе с новым мужчиной. Сожителя убили ножом в драке. О том, какую трагедию пережила и что строит жизнь с нуля, она рассказала в серии про 28-летних. Так и не построила... В части про 35-летних Рита не появится. Она умерла четыре года назад от пневмонии. Ее дочке Соне сейчас 14, она отлично учится, играет на пианино. Вместе с бабушкой девочка живет в другом сибирском городе - Ангарске. - Верю, что у Сони все сложится хорошо, - говорит Лариса. - Лучше, чем у Риты.

Ладо Ригвава.

Золотой мальчик Ладо из Тбилиси

Маленький Ладо Ригвава из Грузии мечтал: если у него будет много денег, он купит «один «Мерседес», одну «Тойоту» и бинокль». Отец мальчика - из партийной элиты, мама - из артистической интеллигенции. Но и в их жизнь пришла беда - война в Грузии. Во второй серии «Рожденных в СССР» 14-летний Ладо говорит про стрельбу и вертолеты. Через семь лет он уже изучал юриспруденцию во Франции, жил в Страсбурге вместе с бабушкой, которая была послом Грузии в Совете Европы, и рассказывал, как чудом выжил после автокатастрофы:

- Выпил пару стаканчиков, ехал, слушал музыку, было прикольно, - рассказывал он в 21 год. - Потом мы взлетели в воздух, и я понял, что что-то не так. Меня собирали по частям...

Ладо стал специалистом по бизнес-праву, жил в Люксембурге. Потом вернулся в Грузию: жена-грузинка очень хотела домой. Сейчас работает советником по правовым и общественным вопросам в Немецкой экономической ассоциации в Тбилиси.

- Раньше я относился к съемкам фильма «Рожденные в СССР» без особого энтузиазма, но теперь понимаю, насколько это важный проект, - рассказал Ладо «КП». - Мы видим, как люди переживали переходный момент между советской властью и современностью, как менялись судьбы.

Исчезновение Андрея Юдина

- В твоей жизни есть люди, которых ты любишь?

- Да, свою семью, - улыбается мальчик.

- У тебя есть семья?

- Да, - улыбка пропадает, на глаза наворачиваются слезы.

- Кто у тебя есть?

- Бабушка, брат, - опускает глаза. - Папа с мамой умерли.

Андрей Юдин из детского дома в Иркутске растрогал, пожалуй, всех, кто смотрел первую серию «Рожденных в СССР». Пенсии бабушки было недостаточно, чтобы воспитывать мальчишку, и его отдали в детдом. Фильм изменил жизнь Андрюши. Серию увидели в США, и американская семья забрала мальчишку к себе. Но, увы, приемная мама скоро отказалась от него.

В 14 лет Андрей рассказывал:

- Все, что надо было сделать, я сделал. Ничего не помогает. Все эти маленькие правила, которые надо было соблюдать... Я как бы все время виноват.

Его снова усыновили, он поселился в штате Флорида. К 21 году снимал жилье в бедном мигрантском гетто рядом с железной дорогой, собирался заняться бизнесом и помогать ребятам из детских домов.

- Знаю людей, которые богатели на усыновлении детей в России. Делали состояния, - говорил он.

В этих словах - обида за то, что его когда-то увезли в США, страну, которая так и не стала ему родной.

- Планирую в будущем жить в России, думаю, и похоронят меня на Родине, - рассказывал парень.

В 28 лет Андрей снова жил с приемными родителями во Флориде. Но от съемок неожиданно отказался.

- У меня есть на то свои причины, и некоторые из них мне самому не совсем понятны, - сказал он.

А потом Андрей Юдин исчез. Съемочной группе не удается найти его ни в соцсетях, ни через прежние контакты. Чтобы разыскать Андрея, в Инстаграме завели аккаунт: andrei.yudin.poisk.

«Комсомолка» присоединяется к поиску. Возможно, наши читатели помогут съемочной группе «Рожденных в СССР» выйти на связь с Андреем.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Режиссер проекта Сергей МИРОШНИЧЕНКО:

Будем снимать летопись, пока героям не стукнет 70

- Следующая серия «Рожденных в СССР» должна выйти в конце 2020 года. Почти два года ушло на подписание контракта с англичанами («Рожденные в СССР» - российско-британский проект. - Ред.). Идея фильма принадлежала не мне, а режиссеру Майклу Аптеду, он снимает подобный сериал в Великобритании, сейчас его героям уже по 63 года. Параллельно он запустил еще два проекта - «Рожденные в США» и «Рожденные в СССР». Для последнего и искали российского режиссера, выбор пал на меня. Я тогда был молодым, но уже признанным - имел награды Гран-при за фильм об Оберхаузене и «Нику». Предложение заняться проектом «Рожденные в СССР» стало неким вызовом. Я хотел доказать, что в нашей стране можно снять серьезный фильм, который будут смотреть во всем мире.

Лента имела большой успех. Но, увы, не в нашей стране. У нас сериал показывали в три часа ночи, без каких-либо анонсов. Семилетние повторяли то, что взрослые обсуждали на кухнях. По фильму было понятно, что система рушится. Серию про 14-летних вообще не поставили в эфир, а она позже получила первую награду «Эмми». Впервые мой фильм целиком показали в России, когда вышла третья серия, про 21-летних. За это я благодарен Олегу Добродееву. На канале «Культура» транслировали все серии «Рожденных в СССР». Картина - и летопись нашей страны, и летопись жизни простых людей в распавшейся империи...

Герои - мои соавторы, и думаю, что именно в этом сила картины «Рожденные в СССР». Продолжателей своего дела (сейчас режиссеру 64 года. - Ред.), которые будут снимать сериал до 70-летия героев, я подберу именно таких. Они не должны приукрашивать людей или, наоборот, принижать ради денег и наград.

КСТАТИ

Что стало с другими детьми

Алена из Грузии пережила смерть грудного ребенка. В браке с любимым мужем родила снова - сына и дочь.

Алмаз из Киргизии, выросший в бедной многодетной семье, начал работать в 14 лет, а в 18 открыл свою фирму. Рано женился, переехал в Новосибирск и стал трудиться на рынке, обеспечивая жену и двоих детей.

Альгис из Литвы получил высшее образование, выучил русский язык и к 28 годам создал семью с девушкой, которую знал 14 лет.

Москвич Антон женился в 21 год, у него трое детей, работает журналистом.

Брат и сестра Леня и Жанна из Екатеринбурга в детстве переехали с родителями в Израиль. Оба служили в армии этой страны. Жанна осталась в Израиле и вышла замуж, а Леня переехал в Аргентину.

Катя из Вильнюса в 14 лет экстерном окончила школу, изучала языки, мечтала о медицине. Но учебу в вузе пришлось бросить из-за проблем со здоровьем. К 28 годам она все же окончила университет, изучала английскую филологию, работала оператором кол-центра.

Марина из Ярославской области работает в храме (ее отец - священник).

Настя из Киргизии выучила в университете английский язык, но не работает - все время посвящает детям. Вместе со вторым мужем переехала в Краснодар. На родине их кафе сожгли, и семья решила попытать счастья на новом месте.

Павлика из Азербайджана ищут. Семья Паши эмигрировала, предполагается, что он переехал в Лоc-Анджелес.