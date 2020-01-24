Мы очень сильно хотим поесть и согреться: в Чите четверо детей вместе с отцом зимой греются в разрушенном доме у костра

«Ребята, внимание! Нашли отца с четырьмя ребятишками. Жили в разрушенном доме без окон, без дверей, костерчик посередине горит. Год уже так маются… Сейчас надо будет организовать жилье. Многим нужно помочь, кто, чем может». Такое видео-обращение в своем аккаунте в Instagram опубликовал читинский общественник, автор социального проекта «Одни из нас» Евгений Федоров.

Пост моментально разлетелся по соцсетям, а история бездомного многодетного мужчины, которого вместе с ребятишками случайно обнаружили в Чите недалеко от центра города, всколыхнула всю Россию.

Картина, которая предстала перед глазами молодого человека, который зашел в заброшенный дом случайно, в поисках собаки, потрясла его.

- Посередине большой комнаты, заваленной всяким хламом, горел обложенный кирпичами костер, - рассказал Евгению Федорову его друг. - Вокруг суетились полуголые, грязные дети – трое мальчиков и маленькая девочка. Рядом с костром в замызганной одежде сидел лохматый мужчина. На полу в углу были набросаны ветхие вещи – на этом бродяжки спали. Полкой для них служил подоконник с зияющей дырой вместо окна. И это посреди зимы, в тридцатиградусные морозы!

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Молодые люди сразу же решили помочь бездомному семейству – всех пятерых забрали из развалившейся халупы, привезли к себе домой, накормили, отмыли, выдали чистую одежду. Глава семейства рассказал волонтерам, что его зовут Александр, и поведал свою печальную историю.

Семейству нашли жилье, накормили, отмыли, выдали чистую одежду. Фото предоставлено Евгением Федоровым

Оказалось, что до того, как приехать в Читу, мужчина с женой и детьми жил в Александровском Заводе (районный центр в Забайкальском крае – Авт.). На средства материнского капитала купили дом, но он оказался не пригодным для проживания и начал со временем разрушаться. Семья не смогла в нем жить. Тогда, по словам Александра, органы опеки поставили родителям ультиматум, пригрозив забрать детей, если они не найдут себе нормальной крыши над головой.

- Мы уехали в Читу, - рассказал бездомный отец семейства. – Здесь я устроился на кирпичный завод, жену с детьми временно определил в реабилитационный центр. Потом снял дом у родственников, забрал их.

Однако родственники долго не стали терпеть большую семью, которая не могла достаточно платить за проживание. Александра избили и он попал в больницу, а его жену с детьми выставили на улицу. Органы опеки, если верить словам мужчины, помогали семье. Но пригрозили изъять детей, если Александр не устроится на работу официально. А беды продолжались. Ушла жена. И читинец остался с четырьмя детьми на руках. Перебивался случайными заработками, постоянно искал жилье, попал в поле зрения полиции и решил удариться в бега. Так он оказался в заброшенном доме без денег и почти без документов.

ЗА НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ

- Пока было тепло, мы жили в шалаше, - объяснил Александр волонтерам. – Несколько раз местные бомжи его поджигали. Сгорели все документы, остались только медицинские полисы детей и мой паспорт. Потом вот остановились в этом здании.

Сердобольные читинцы и жители Бурятии взялись помогать Александру и его детям. Они перечисляют деньги спасителям большого семейства, а к дому, где временно разместили найденышей, привозят продукты и одежду. Сам Евгений Федоров тем временем занялся вопросами устройства нормальной жизни Александра.

- Не все так просто, - говорит он. – Выяснилось, что многодетный отец находится в розыске – у него несколько тяжелых статей: избиение, кражи. И все же, считаю, что наша задача сейчас – не допустить, чтобы детей изъяли. Дети к отцу относятся очень хорошо. Тянутся к нему. Им будет сложно пережить разлуку.

Александр скрывался от полиции за несколько тяжких преступлений. Фото предоставлено Евгением Федоровым

К решению вопроса подключилась читинская полиция, прокуратура, органы соцзащиты, уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Иван Катанаев. Он отметил, что сейчас семье помогли решить жилищный вопрос, теперь им необходимо помочь с документами и отправить старших детей в школу, а младших - в детский сад. Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело.

- По данным следствия, 37-летний мужчина с лета 2019 года и до настоящего времени проживал с четырьмя малолетними детьми в неприспособленных для проживания зданиях и сооружениях, - прокомментировали в ведомстве. – Малолетние дети жили в антисанитарных условиях, у них практически отсутствовали необходимая в зимнее время одежда и продукты питания. Дети не посещали детские дошкольные и образовательные учреждения.

Семья, конечно, очень специфическая. Выяснилось, что у 37-летнего Александра была статья за хранение наркотиков, он скрывался от органов после обвинения в причинении вреда здоровью, сейчас его отправили в СИЗО. Мать же лишена прав на двух детей – из-за алкоголизма она стояла на учёте в наркодиспансере. Помимо четверых детей, найденных в заброшенном здании вместе в Александром, у пары есть 13-летний сын и годовалая дочь. Мальчик живёт с бабушкой, девочка – в доме малютки.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан», - поясняют в СУ СК по Забайкальскому краю. – По мнению следствия, нарушение прав малолетних детей стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей по защите прав несовершеннолетних. Следователи дадут принципиальную правовую оценку деятельности всех должностных лиц, ответственных за соблюдение прав малолетних детей.

На время расследования детей поместили в социально-реабилитационное учреждение. Их отец сейчас в СИЗО. А читинцы и все неравнодушные пользователи интернета призывают правоохранительные органы досконально разобраться в этой непростой ситуации.