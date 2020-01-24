Игорь Кобзев: Мы с младшими детьми купили глобус и прочертили линию от столицы страны до Иркутска

Игорь Кобзев, 12 декабря 2019 года указом Президента России назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, спустя чуть более месяца работы в новой должности рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) о том, как судьба связала его с Прибайкальем.

В 1988 году он окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001-м – Воронежский государственный университет, в 2006-м – институт экономики и социального управления, а в 2017-м – магистратуру Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Также он ветеран боевых действий, участвовал в восстановлении конституционного строя в Чеченской Республике, имеет опыт работы в экстремальных ситуациях.

- Мой дед по отцу погиб на фронте, дед по материнской линии, несмотря на многочисленные ранения, прошел всю войну, был награжден Орденом Славы III степени. Медали он никогда не показывал, надевал только на 9 Мая. Его старший сын и мой дядя пошел по стопам отца, стал полковником. Именно дед и дядя сыграли огромную роль в том, что уже будучи учеником 8 класса я выбрал свое будущее и решил стать военным, - поделился семейной историей Игорь Кобзев.

Укрепить такое решение помогла учительница, которая прямо сказала будущему генералу, в каком направлении ему необходимо двигаться, чтобы достичь поставленной цели.

- Надежда Васильевна, мой классный руководитель с 8 класса, была ветераном войны. Она хорошо чувствовала людей, и я ей очень благодарен. Когда уже в звании капитана я как-то приехал в Воронеж и навестил любимого педагога, она со слезами на глазах мне сказала: я в тебя всегда верила. Эти слова я запомнил на всю жизнь и стремлюсь оправдать надежды своей учительницы, которой, к сожалению, уже нет с нами.

Третий курс военного училища для Игоря Кобзева стал переломным. У него была возможность выбирать – пойти до конца, или начать осваивать гражданскую профессию. Он выбрал первое.

- Я втянулся в этот процесс военной подготовки. Кроме того, тогда мы защищали честь училища на всесоюзном конкурсе, и я, войдя в состав этой команды, понял, какое высокое доверие мне оказано, и как важно его оправдать, - отметил он.

Игорь Кобзев признался, что фраза «Есть такая профессия – Родину защищать» обрела для него особый смысл после чеченских событий 1995 года. О том, что он находился в горячей точке, знал лишь отец. С матерью он смог поделиться этим только, вернувшись домой.

- Когда переходишь черту между мирной жизнью и военной, открываются новые качества, а чувство патриотизма возрастает в разы, - сказал врио губернатора региона.

На вопрос, почему заместителя Министра МЧС России глава государства назначил исполнять обязанности губернатора и означает ли это, что область надо спасать, Игорь Кобзев ответил:

- Во-первых, такое назначение - это доверие. Во-вторых, здесь действительно нужно спасти ситуацию, потому что то время, которое было необходимо для спасения в нужный момент, к сожалению, упущено.

Говоря о первых назначениях на должности министров областного правительства, врио губернатора отметил, что обошелся здесь без военных методов кадровых зачисток, и пошел другим путем: изучил множество мнений, взвесил все «за» и «против», пообщался с каждым претендентом на министерский пост лично и сделал выводы.

- Сейчас я продолжаю с каждым и.о. министра работать персонально.

У меня свое видение некоторых вопросов. Если наши взгляды совпадают, я понимаю, что сделал правильный выбор, - сказал Игорь Кобзев.

Врио главы региона также подчеркнул важность совместной работы представителей всех ветвей власти региона, глав муниципалитетов.

- Должно быть понимание конечного результата. Если мы объявили о проведении чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске, значит, должны организовать его так, чтобы все болельщики, приехав сюда, сказали, как прекрасен и гостеприимен этот замечательный сибирский город, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Общая картина того, где и что нужно сделать, должна быть по каждому району региона. Где–то надо строить школы, детские сады, больницы, где-то остро стоят другие вопросы. Чтобы планировать будущее, необходимо общее понимание задач.

Встреча с губернатором Игорем Кобзевым в редакции "КП"-ИркутскФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске врио губернатора региона признался, что спит около шести часов, работает без выходных и в день проводит около восьми встреч.

В этом году в столицу Приангарья приедут его младшие дети, они пойдут здесь в школу.

- Мы купили глобус, протянули линию от столицы страны до Иркутска, - рассказал Игорь Кобзев. - Мама читает детям о Байкале, готовит их к встрече с великим озером.

Старший же сын Игоря Кобзева уже взрослый, работает, занимается ретро-автомобилями.

Средний с высокими результатами оканчивает школу – отличник. У каждого из детей свои увлечения, а у их отца хобби – плавание.

- Это хорошо помогает снимать стресс, - отметил врио главы региона.