Сжигали заживо и сдирали кожу: собаку с разорванным носом и страшными ожогами нашли посреди улицы

Обгоревшая собака с жуткими ранами на теле и слипшимися глазами стояла посреди улицы в Нижнеудинске. Местные жители, увидев беднягу, перепугались. Как она выжила в таком тяжелом состоянии? Откуда взялась? Кто над ней издевался? Или она спаслась из пожара? Ответов на эти вопросы пока нет. К счастью, неравнодушные люди не бросили изувеченного пса погибать. Волонтеры подобрали его, чтобы отвезти в Иркутск на лечение.

- У собаки разорван нос, страшные ожоги на голове и спине, шерсти не осталось совсем, сгорела полностью, - рассказывает волонтер из Нижнеудинска Анастасия Довыдова. - Даже окрас бедняги невозможно установить, не то что породу. Единственное, что мы выяснили - это мальчик. Что он пережил? Боюсь представить. Версий много: одни пишут в мессенджерах, что его подвесили за нос и пытались опалить, но он чудом вырвался и убежал, другие уверены, что собака спаслась из пожара. Но точно не знаем, что случилось.

Анастасия рассказывает, что четвероногому сразу обработали раны, и после этого он смог хотя бы осторожно прилечь. А еще переживали за зрение - не ослепнет ли? Но псу повезло, обгоревшие глаза открылись, он видит.

Теперь собаку перевезут в Иркутск, где волонтеры позаботятся о ней, будут водить к ветеринару и выхаживать.

Фотографию измученного животного, стоящего посреди улицы, сибиряки выложили в аккаунте irkutsk_chp в Инстаграме с подписью: "Ее жгли и сдирали кожу. Запах жженого жуткий". Пользователи соцсетей очень надеются, что собаке помогут: "Люди, помогите собачке! Она всю жизнь вам благодарна будет. Не бросайте!"

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