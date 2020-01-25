"С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь": губернатор Зайбайкалья прочел рэп в День студента

- Сыплю в этот День студента комплиментов полный ковш!"

Глава Забайкалья поздравил в День студента молодежь классным рэпом. Это поздравление записали и разместили в официальном паблике края Вконтакте. Оттуда уже оно пошло гулять по страницам тех, кто грызет гранит науки. И не только в Чите. Оценили!

- С Днем студента! Глава Забайкалья оригинально поздравил. Пожалуй, как никто за всю историю края, а, может, и России! , - молодежь гордится своим продвинутым губернатором. У которого, надо сказать, за плечами богатый опыт обучения в вузах. Александр Осипов имеет диплом Ростовского нархоза, где он обучался экономической информатике и вычислительной технике ( очень передовое направление для последних лет советского времени). Уже позже, в 2000-ом, он получил второе высшее, закончив юридический факультет Ставропольского госуниверситета.

Стало быть учился, дело знает. И поздравил молодежь в День студента, как говорят забайкальцы, браво. А мы присоединяемся.