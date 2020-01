«РобоСиб – 2020»: юные инженеры со всей России на главном сибирском фестивале робототехники

Этого события ждали очень многие ребята. Вместо зимних развлечений они все свободное время корпели над своими... роботами. Да, да! Для увлеченных конструкторами и программированием «РобоСиб» - главное мероприятие года. Представлять проекты на фестивале для юных инженеров со всей России - за честь. 23 и 24 января он прошел в Иркутске, по традиции - в Сибэкспоцентре. Организатором вот уже седьмой год подряд выступает компания En+ Group.

- En+ Group уделяет большое внимание спорту, экологии и образованию, - говорит генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+) Михаил Хардиков. - И «РобоСиб» как раз является проектом, направленным на развитие образования. Мы понимаем, что навыки робототехники - одни из базовых в будущем. Фестиваль позволяет ребятам получить новые знания, развивает технические и инженерные компетенции. Надеемся, что таким образом растим и себе кадры, потому что нуждаемся в талантливых, активных, подготовленных специалистах. Радует, что участники буквально заряжены любимым делом, у них интересные проекты.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фестиваль растет и развивается. И это видно даже по географии его участников. В 2020-м свои наработки представили около 800 школьников и студентов из 6 регионов России. Более того, буквально расширяет свои границы, а вернее, даже стирает. Показать свое мастерство и обменяться опытом приехала команда из Китая.

- Мы впервые приехали в Россию - и сразу в Иркутск, на фестиваль, - делится впечатлениями Яньмин Го. Он - представитель китайской команды из города Шэньчжэнь. Семь человек, один робот. Выступают в направлении FIRST Tech Challenge. Команды моделируют, конструируют, программируют и управляют роботами, чтобы выполнить конкретные задания: например, нужно передвинуть кубики в определенную зону. Соревнуются друг против друга на игровом поле в формате альянсов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Уровень российских команд довольно высок, - продолжает гость из Поднебесной. - Мы это видим. Рады, что смогли приехать и получить такой бесценный опыт.

Кстати, направление FIRST Tech Challenge - одно из наиболее зрелищных. В нем участвуют 13 команд. Пожалуй, самая опытная приехала из Санкт-Петербурга - неоднократные чемпионы России.

- На «РобоСибе» уже в четвертый раз, - рассказывает наставник Дмитрий Лузин. - Фестиваль силен по составу команд, и их довольно много в дисциплине FTC. «РобоСиб» наполнен духом обмена опыта, это единение людей, увлеченных робототехникой на одной площадке.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Участники из северной столицы прибыли в составе двух команд. Занимаются они на базе губернаторского физико-математического лицея № 30, в котором центр робототехники существует с 2011 года. В течение года ребята готовили робота, который способен выполнять задачи.

- Активно используем средства проектирования, - продолжает Дмитрий Лузин. - Они приближены в какой-то степени даже к промышленным задачам. Потому что сегодня, учитывая уровень команд, просто взять, как Кулибин, и собрать робота без расчетов и чертежей, уже невозможно.

К слову, роботы довольно дорогие. Один экземпляр в среднем стоит около тысячи долларов. Дороже всего обходится электроника и электродвигатели. А вот остальной антураж делается из подручных материалов: это фанера, алюминиевые и стальные пластины и даже мебельные рейки.

Еще одно интересное направление «РобоСиба» - FIRST Lego League и FIRST Lego League Junior. По сути, это роботы, изготовленные из известного всем «Лего». Школьники программируют их и управляют ими дистанционно. Такие изобретения способны «сами» передвигаться по полю и выполнять задания, допустим, на дерево положить голубые кубики, поднять башню, обрушить дом и так далее. Участвуют 10 команд, возраст мальчишек от 7 до 15 лет.

- Мы приехали из поселка Магистральный Казачинско-Ленского района, - рассказывает преподаватель Петр Наумов. - В нашей школе есть кружок по робототехнике. Несмотря на то что живем в глубинке, по уровню подготовки смело обходим городские школы. В прошлом году, например, на «РобоАнгаре» заняли первое место в Иркутской области.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Все проекты, представленные здесь, действительно интересные, - говорит Петр Георгиевич. - Они дают понимание, что дети занимаются конкретными делами. Что касается нашего проекта, то он соответствует реалиям. В Магистральном сегодня сносят ветхое жилье и активно строят новое. Мы подготовили робота, который способен контролировать качество стройматериалов. Машина может отгружать некачественную древесину в один отсек, а более приемлемую в другой.

А еще один робот, который изготовили северяне, умеет сажать деревья. Разработками ребят, кстати, уже заинтересовались строительные организации. Так что есть шанс, что в будущем они воплотятся в большом размере.

- Второй год занимаюсь робототехникой, - добавляет 8-классник из Магистрального Антон Лебединский. - Мечтаю стать инженером-конструктором…

- Убеждена, что те активности, которые мы наблюдаем на «РобоСибе», должны происходить не только в дополнительном образовании, но и в основном, - считает и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович, которая посетила фестиваль. - У детей горят глаза, они делают реально интересные вещи, и происходит это все не из-под палки. «РобоСиб» очень нужен и важен, особенно в связи с нацпроектами, о которых говорит президент. Есть такие нацпроекты, как «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», - создаются кванториумы, IT-кубы, тоже развиваются все те компетенции, которые мы видим на фестивале. И хотелось бы сотрудничать с организаторами «РобоСиба», потому что они наработали хороший опыт и открывают детям широкие возможности для роста.

И буквально, между прочим, с детского сада. На фестиваль, например, приехали даже дошкольники. Они представили своих роботов на тему градостроительства. Малыши разрабатывают модели городов - экологичные, инновационные. Среди участников от 6 до 9 лет в направлении FIRST Lego League Junior аж 20 команд!

- Мы из Красноярска, - говорит тренер Наталья Зорькина. - Приехали на тренировку, впереди у нас всероссийские соревнования. Это было моей мечтой привезти детей на «РобоСиб», у меня занимаются 37 ребят на базе краевого Дворца пионеров. Вижу, как много вложено организаторами в этот фестиваль! Ну а мои малыши постигают первый опыт участия в таком крутом событии, учатся защищать проекты.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Ну а еще, если вы думаете, что робототехника - занятие исключительно для мальчиков, то ошибаетесь. Есть в командах и девочки. Например, София Лысанова из Иркутска.

- Я занимаюсь написанием инженерной книги, сбором статистики других команд, связью с общественностью, - говорит 11-классница. - То есть даже если ты не можешь собирать роботов или заниматься программированием, все равно найдется дело для каждого. Главное - желание.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Уточним, что в 2020 году на фестиваль зарегистрировались 164 команды юных робототехников. Они сразились в 9 соревновательных дисциплинах, среди которых появились новые направления - AutoNet 10+ и 14+, Кубок Сибири по экстремальной робототехнике. Победители некоторых направлений примут участие в XII Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест», который пройдет в Москве с 18 по 21 марта 2020 года, а также в соревнованиях FIRST Russia Robotics Championship, которые состоятся в Красноярске с 13 по 15 февраля.

Ну а помимо соревновательной части есть и большая развлекательная. Всех гостей от мала до велика порадовали огромный конструктор с аниматорами и гоночная трасса с радиоуправляемыми машинками, трансформеры; состоялись мастер-классы по изготовлению робота-подвески из проволоки и росписи деревянного робота, авиа- и 3D-моделированию; работала выставка от музея занимательной науки «Экспериментарий» по темам электричество и магнетизм, оптика, жидкости и газы. Эксперты иркутского планетария рассказывали о телескопах и принципах их работы, а также вместе с гостями фестиваля строили модель солнечной системы.

Было еще много чего познавательного. И, конечно, большой блок полезной части: работала образовательная программа от Lego Education для тренеров и наставников робототехнических команд, а также учителей и воспитателей.

Путевки на XII Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест», который пройдет в марте в Москве, получили четыре команды: первое место в региональном этапе олимпиады школьников «Робофест» в младшей группе завоевала команда Winners из Красноярска, в старшей группе - «Снежный барс» из Братска. Первыми в направлении Hello, Robot! LEGO РобоФишки (младшая группа) стали ребята из команды «Легион 1» (Иркутск), победителями в направлении Hello, Robot! LEGO РобоПутешественник (старшая группа) - команда «Айтишники» (Иркутск).

Обладателем путевки на FIRST Russia Robotics Championship в Красноярск стала команда «Гоблины» из Иркутска, занявшая второе место в номинации «Игра» направления FIRST LEGO League. Абсолютным победителем этого направления стала команда Siberian Hearts из Красноярска. В номинации Inspire Award направления FIRST Tech Challenge победу одержала команда Stardust Crusader из Зеленогорска. А среди самых маленьких участников фестиваля в направлении FIRST LEGO League Junior лучшими стали команды «НаноЗвери» из Красноярска и «Юные робототехники» из с. Кабанск Республики Бурятия.

Компания En+ Group вручила 10 командам сертификаты на приобретение робототехнического оборудования на общую сумму 100 000 рублей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Первый «РобоСиб» прошел в 2013 году. За шесть лет в соревнованиях фестиваля приняли участие 3479 школьников и студентов. Участники «РобоСиба» уже сконструировали более 1000 роботов.

Самым маленьким участникам фестиваля по 5 лет, на «РобоСибе» они собирают роботов из LEGO. Победители фестиваля не раз представляли Россию на чемпионатах по робототехнике в Америке, Европе и Азии.

«РобоСиб» вырастил профессионалов. Например, Никита Рудометов - главный судья направления FIRST Tech Challenge - пять лет назад сам был участником. Тогда команда Никиты была чемпионом Европейского робототехнического фестиваля (2013), а также чемпионом и призером московского «РобоФеста» (2012 и 2013). Или Мария Трофимова и Анатолий Ларионов - они участвовали в «РобоСибе» с 16 лет. После «РобоСиба» Мария сама стала преподавать робототехнику в колледже, увлеклась 3D-печатью и вместе с Анатолием создала компанию 3D-печати Red Part, которая продает уже свои модели 3D-принтеров в учебные заведения Иркутска и делает под заказ детали для автомобилей и бытовой техники.