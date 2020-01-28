Напали рядом со школой: бродячие собаки искусали 8-летнюю девочку в Иркутске

В травмпункт вместо уроков, пришлось срочно отправляться 8-летней Даше Штерн из микрорайона Ново-Ленино, после встречи со стаей бродячих собак. 7 или 8 рычащих псов перегородили путь девочке и не давали пройти, всего в 200 метрах от школы №57. Вожак стаи резко сорвался с места, вцепился в ногу Даши, и повалил на снег. Остальные, выстроившись вкруг, начали громко лаять, поддерживая своего лидера. К счастью, напасть на ребенка они не решились.

- Дочь каким-то чудом смогла отбиться от собаки, - рассказывает «КП-Иркутск» мама девочки Елена Штерн. – Если бы псы напали всей сворой, наверное, все могло закончиться как в случае с 7-летним ребенком из Улан-Удэ, которого едва не растерзала целая стая. В общем, Даша встала, и с прокусанной голенью, смогла дойти до школы. Укус смягчили ритузы, а вот колготки собака все же прокусила.

Раны девочки. Фото: предоставлено Еленой Штерн

Свозив дочь в травмпункт, где Даше обработали раны, наложили повязки, и прописали уколы от бешенства, Елена стала обзванивать городские службы, чтобы узнать, кто может отловить разъяренную свору, пока она не напала еще на кого-нибудь из местных жителей.

- Ведь случаи нападения уже были, - продолжает Елена. – Я позвонила полицейским, они приехали, взяли показания, но так как собаки бродячие, посоветовали обратиться в службу отлова. Там сразу дали понять, что выезд у них платный. Затем обратилась в комитет городского обустройства администрации Иркутска. Мне ответили, что вызовов в Ново-Ленино действительно очень много. Выезжает сотрудник одной из подрядных организации, и в лучшем случае ловит одну собаку.

Так как в семье Елены нет автомобиля, сейчас женщине приходиться возить дочь в школу на такси, либо просить добросить ее кого-то из родителей. Сама Даша ходить по улицам родного района пока боится. По словам Елены, служба К-9 все же приехала и отловила собаку, которая укусила девочку, а вот остальные псы из своры до сих пор гуляют по улицам. Их женщина встретила на следующий день после нападения. Поэтому оставлять начатое дело, Елена не собирается.

- Уже написала заявление в прокуратуру и в следственный комитет, - говорит Елена. – Люди напуганы. Знаю, что некоторые уже готовы сами выходить на улицу, и отстреливать псов.

Та самая собака, которая укусила Дашу. Фото: предоставлено Еленой Штерн

Обратилась Елена и к местному депутату. После этого, женщину пригласили на заседание Думы Иркутска, где как раз обсуждали тему отлова бродячих собак в городе.

- Оказывается, иркутские службы отлова не согласны с суммой, которую им выделяют на одну собаку, - говорит Елена. – Сейчас это 3600 руб. Некоторые вовсе выставляют 8 тысяч за собаку. Кроме того, у нас переполнены приюты. В Думе как раз обсуждали возможность увеличения этой суммы. Остается надеется, что сумму все же увеличат хотя бы до 5-6 тысяч.

Ну а пока Елена каждый день выходит на улицу с включенной камерой телефона, чтобы снять своры собак, которые судя по всему, даже не собираются покидать район.

Фото: предоставлено Еленой Штерн

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Роман Габов, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Заксобрания Иркутской области:

«Ждем аукцион по поиску организации, которая будет заниматься отловом бродячих собак»

- В 2020 году правительство Приангарья выделило на отлов бездомных животных 28 миллионов рублей, - рассказывает председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Заксобрания Иркутской области Роман Габов. – Это на 6 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Если раньше на одно животное выделялось 2500 руб., то сейчас 3600 руб. В эту сумму входит - отлов собаки, перевозка ее в приют, стериализация, вакцинация, лечение, кормежка и содержание в течение месяца. Затем ее нужно доставить в то же место, где подобрали. На пожизненное содержание оставляют только агрессивных животных. Что касается ситуации на данный момент, то приходиться ждать февраля, когда состоится аукцион по поиску организации, которая и будет заниматься отловом. Это обязательная процедура по использованию областных бюджетных средств.