Квартиры, кроссовки и работа: что ищут иркутяне в интернете

В прошлом году иркутяне чаще всего искали в интернете, а точнее, на сайте «Авито», квартиры, работу и… кроссовки! Да-да, именно так. Ну, с первыми двумя пунктами все понятно, жилье и работу многие подбирают в Сети. Кстати, в плане вакансий или услуг в числе самых популярных запросов - водитель, а администратор и уборщица в 2019 году из рейтинга вышли.

А вот спортивная обувь в топ-3 запросов уже второй год подряд! Видимо, многие иркутяне тяготеют к активному образу жизни.

Судя по запросам на сайте, иркутяне стали меньше думать о роскоши и больше - о практичных предметах.

- Жители города намного реже, чем в 2018 году, интересовались покупкой норковых шуб, зато чаще - покупкой телефонов, - рассказали аналитики. - Кроме того, за год вырос интерес к гаражам.

Потребности меняются в зависимости от сезона. Например, в начале зимы иркутяне подбирали в интернете валенки даже чаще, чем работу. Активно искали пуховики и унты. Кроме того, за последние два месяца подскочил спрос на товары для зимнего спорта: тюбинги, санки и лыжи. А что? Погода радует теплом, да и мест, где покататься, в Иркутске хватает.

- Спрос на зимние спорттовары упал в городах, где до января практически не было снега, например, в Воронеже (на 58%), Волгограде (на 56%) и Санкт-Петербурге (на 55%), - говорят аналитики. - В Сибири же увеличился спрос по сравнению с прошлой зимой. Особенно в Красноярске (+47%), Иркутске (+42%) и Омске (+37%). Кстати, в Иркутске спортивные товары подешевели заметнее всего - на 8%.

КОНКРЕТНО

Популярные в Иркутске запросы - 2019

1. Квартира

2. Кроссовки

3. Работа

4. Гараж

5. Телефон

6. Холодильник

7. Дом

8. Диван

9. Велосипед

10. Водитель

11. Комбинезон

12. Шины

13. Платье

14. Норковая шуба

15. Телевизор

Популярные запросы в Иркутске - 2018

1. Квартира

2. Водитель

3. Кроссовки

4. Работа

5. Шины

6. Дом

7. Холодильник

8. Гараж

9. Телефон

10. Уборщица

11. Шуба норковая

12. Телевизор

13. Ботинки

14. Администратор

15. Велосипед