Сергей Тен: Тратим много времени и сил на политику, а надо заниматься производством

Сергей Тен, депутат Государственной Думы от региона, раз в месяц работает в своем избирательном округе. Эта неделя не исключение: провел в Иркутске прием граждан по личным вопросам, съездил в командировку в Черемхово и Тайшетский район, посетил, естественно, Тулун. Словом, график работы у народного избранника довольно плотный. И в нем он нашел время, чтобы заглянуть в студию радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM). Обсуждали мы самые важные вопросы в свете последних решений Владимира Путина, а также кадровых перестановок - как в правительстве России, так и области.

Проблемы экологии для врио - в числе приоритетных

- Сергей Юрьевич, вы уже успели познакомиться с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым?

- Для меня, как и для многих жителей региона, назначение Игоря Ивановича (Кобзева. - Прим. ред.) стало неожиданным решением. Раньше знакомы не были. Впервые встретились в Тулуне во время рабочей поездки, потом два дня вместе отработали в Слюдянке, Байкальске и Усолье-Сибирском. Мне как депутату и производственнику проблемы Усольяхимпрома, БЦБК, природоохранного законодательства мне хорошо известны. Депутатская группа «Байкал», которую я возглавляю, занимается ими плотно уже несколько лет. И то, что новый губернатор пристальное внимание уделяет именно этим вопросам, говорит об их приоритетности и важности для Иркутской области.

- И все-таки, какие ожидания от нового руководителя?

- Важно, чтобы руководитель не просто был хорошим человеком, а порядочным, честным и эффективным. Вот такие ожидания. Первые действия Игоря Кобзева логичны. Например, он уже провел встречи не только с депутатами областного парламента, городской думы, ректорами вузов, но и с молодежью, со студенческими строительными отрядами.

Но главное ожидание - в объединении элит региона. Область устала от постоянных дрязг и конфликтов. Мы тратим много времени и сил на политику, а надо заниматься производством, созданием новых рабочих мест. Необходимо работать первую очередь над тем, чтобы уровень жизни людей становился выше.

- Кстати, недавно в поездке в Байкальск вы сказали, что туризм необходимо развивать в тесной связке с транспортной инфраструктурой. Речь идет о дорогах?

- Не только. Мы ведь заинтересованы, чтобы на Байкал ехали не только наши ближайшие соседи китайцы, которые, как известно, платят «своим», живут в «своих» гостиницах и т.д. То есть по факту число туристов растет, а регион ничего не получает - ни налогов, ни рабочих мест. А чтобы регион был привлекателен для туристов с разным уровнем достатка, в том числе и обеспеченных, для этого необходимо создавать инфраструктуру.

Стратегия развития, как дальнейший план развития

- До 1 мая должна быть разработана стратегия социально-экономического развития Иркутской области. Какие направления обязательно должны учесть в документе?

- Поправлю вас - до 1 мая 2020 года должен быть представлен проект стратегии для обсуждения. Потом еще последует довольно долгая процедура согласования и принятия. В документе необходимо отразить приоритеты, сформулированные президентом страны, речь идет о 13 национальных проектах. Однако в стратегии необходимо учесть и наши особенности.

В Госдуме я всегда говорю коллегам: «Байкал могут сохранить и защитить только люди, которые живут на его берегах». Соответственно для этого в регионе нужны школы, больницы, ФАПы, новые рабочие места, достойная заработная плата. Должны быть обозначены вопросы образования, здравоохранения, Байкала, транспорта и других сфер. А у нас как получается? Крупные корпорации, которые работают в области, привозят специалистов из других регионов. Люди работают вахтой. Конечно, зачем детсады и школы?

Поэтому в стратегии, в этом важном документе, мы должны ориентироваться, во-первых, на нужды жителей, но при этом учитывать интересы бизнеса. Если под Тайшетом сегодня идет строительство алюминиевого завода, то необходимо приложить все усилия, чтобы это было современное производство, чтобы там работали местные жители, а это, в том числе, заказ для высшей и средней школы, это понимание, какие специалисты будут востребованы в ближайшей и долгосрочной перспективе.

- Стратегия - это свод рекомендаций или жесткие указания к действию?

- Мы живем в рыночной экономике, мир очень быстро меняется, может быть через пять лет не будет актуально то, что важно сегодня. Новые технологии, развитие отраслей и т.д. Естественно, социально-экономическая стратегия развития региона - это не жесткий госплан, но в нем необходимо предусмотреть норму по поводу ее же совершенствования, пересмотра.

Поддержка материнства и детства сделают страну сильнее

- Сергей Юрьевич, совсем недавно обновился состав Правительства РФ. Не пострадает ли регион от рокировки?

- К сожалению, ушли два вице-премьера, которые имели самое непосредственное отношение к нашим вопросам и задачам. Это Виталий Мутко - возглавлял Правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка лета 2019 года, и Алексей Гордеев - он в конце декабря стал руководителем Правительственной комиссии по Байкалу. Мы с коллегами три года добивались того, чтобы вопросы озера были перенесены с уровня министерства природы на уровень выше - вице-премьера, поскольку это более эффективно. Так что есть некоторое сожаление, но будем выстраивать отношения с новым куратором. Радует то, что два отраслевых министра - строительства и природных ресурсов - Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин - остались на своих местах. Они входили в состав правительственных комиссий, и хорошо знакомы с проблематикой Иркутской области.

Сергей Тен и радиоведущая Евгения Дмитриева. После эфира мы подарили депутату эксклюзивные блокноты от «Комсомолки» с иллюстрациями всенародно любимого художника Васи Ложкина.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- О Послании президента Владимира Путина к Федеральному Собранию вы написали на своей странице в «Фейсбуке» - «послание для людей и ради людей»…

- У меня трое детей и когда речь заходит о поддержке материнства и детства, я примеряю это к себе. И сейчас мы работаем над поправками в бюджет: материнский капитал теперь полагается первому ребенку, также необходимо увеличить размер пособий и выплат. Слышу мнение, извините, очень грубое: «а не воспитываем ли мы, таким образом, тунеядцев?». Но у людей в первую очередь должна быть уверенность, что государство поддержит.

- Сейчас в Госдуме большая работа идет и по изменению Конституции. Поправки приняты в первом чтении. Как идет этот процесс?

- В Госдуме представлены четыре политические партии. Однако все проголосовали за поправки, несмотря на различные мнения. Это говорит о том, что президентские инициативы отвечают ожиданиям перемен в обществе. Сейчас над поправками в Конституцию трудится рабочая группа из 75 человек. Предположительно, 11 февраля будем рассматривать поправки ко второму чтению. Например, что касается полномочий Госдумы, парламент становится сильнее, профессиональнее, и то, что он должен принимать активное участие в формировании кабинета министров, - совершенно объективно. Кроме того, индексация пенсий теперь будет прописана на уровне основного закона.

- Кстати, Иркутск в стороне тоже не остается. 30 января пройдут публичные слушания законодательных инициатив по изменениям в Конституцию РФ. Их организует Общественная палата региона.

- Это очень важно, буду принимать в них активное участие. Нас избирают люди, мы должны доносить мнения жителей до высоких структур. Ну а дальше будем бороться и добиваться, чтобы были приняты те решения, которые нужны нашим жителям, сибирякам.

- И последний вопрос. В этом году грядет большое событие - 75-летие Победы. Иркутск, по вашему мнению, заслуживает звания города трудовой доблести?

- Абсолютно. Огромное количество иркутян воевали на фронтах Великой Отечественной, здесь были госпитали, производства, тысячи людей трудились в тылу. В Госдуме к 75-летию Победы прошла законодательная инициатива, чтобы присваивать городам звание «Город трудовой доблести». Это дань уважения и памяти нашим отцам и дедам, ощущение чести, гордости и достоинства для нынешнего поклонения, что живет в таком славном городе. Будем стараться, чтобы хорошие намерения исполнились и Иркутск получил заслуженное звание.

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