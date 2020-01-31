За клевету в соцсетях штраф в 80 тысяч рублей: сибиряка назвали педофилом и наркоманом

Вот уже почти два года 31-летний житель Тулуна Максим Драгин мотается по судам. Еще в мае 2018 года у него вышел конфликт с соседями по подъезду.

Мужчина уверяет – он сделал обычное замечание по поводу громкой музыки, а закончилось все якобы дракой прямо на лестничной площадке. Максим, чтобы наказать обидчиков не ограничился заявлениями в полицию, прокуратуру и суды, а еще обратился и в СМИ. Про спорный конфликт написали в местной тулунской газете, а также снял сюжет иркутский телеканал. После выхода в эфир ссылку на сюжет опубликовали в соцсетях.

- В комментариях к этому посту знакомая этих соседей, с которыми я подрался, написала, что «он самый настоящий педофил, склонил девочку к сожительствованию, которая в 14 лет ему уже родила», то есть я педофил, - рассказывает «КП» - Иркутск» Максим Драгин. – И еще много нелицеприятного было в том комментарии, например, что мы «семейка наркоманов» и якобы изготавливаем наркотики прямо под окнами.

И это при том, что Максим никогда не был судим и вообще не попадал в поле зрения полицейских. Кроме того, как подтвердили «Комсомолке» в МВД, семья Драгиных не состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

На следующий день Максим, забирая 8-летнюю дочь со школы, увидел, что та вся заплаканная. Что случилось, и кто ее обидел, отец с матерью смогли узнать у девочки, только дома.

- А перед этим дочь спросила меня: «Папа, а кто такой педофил?», - продолжает Максим Драгин. - Оказывается, кто-то спросил ее в школе «А правда, что твой папа педофил, и мама родила тебя в 14 лет?». И добавили, мол, твоего отца теперь к учебному заведению и близко подпускать нельзя. Мы, конечно, попробовали выяснить у ребенка, кто ей такое брякнул, но школьный психолог, к которому были вынуждены обратиться, посоветовал не углубляться в тему, чтобы не травмировать дочь еще больше.

Как к мужчине приклеили ярмо педофила? Ответ нашелся, когда Максим обнаружил тот самый комментарий под сюжетом и пазл в голове сложился.

Сибиряк сделал скриншот и написал заявление о клевете в полицию и в прокуратуру. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Ну а Максим продолжал доказывать дочери, что все, что про него говорят – ложь.

- Показывали дочке свидетельство о рождении, - говорит Максим. – Там ясно написано, что жена родила не в 14 лет, а в 17 лет 5 месяцев. Ведь мы женились еще перед родами. Так что все по закону. Дочь вроде успокоили, но ведь на меня еще на улице люди пальцем показывать стали.

Сама автор комментария, по словам Максима педагог по образованию, извиняться перед ним не собиралась. Женщина пыталась объясниться, что якобы не знала значения слова педофил. Когда ее вызвали на допрос, свои комментарии в соцсетях она все же удалила. Правда, было поздно. Максим передал скриншоты следователям. Кроме того, мужчина пытался добиться того, чтобы статью переквалифицировали. Он настаивал, чтобы обидчицу судили за то, что она обвинила его в совершении тяжкого преступления. И хотя этого не произошло, ответить за свои слова женщина, которая признала вину и раскаялась, все же пришлось. Спустя еще полгода Тулунский городской суд вынес свой вердикт.

- Штраф - 80 тысяч рублей, - комментируют в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Всю сумму она выплатила в полном объеме. Деньги пойдут в доход государства.

Максим признается, деньги в этом деле для него не главное. Важнее – восстановить репутацию. Гражданский иск сибиряк не подавал и подавать не собирается.

- Уже устал от этих судов, - заключает Максим. – Просто предупредил, если что-то подобное повториться, пойду до последнего.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей ЧЕРКАШИН, юрист: "Судебных дел по оскорблениям в интернете не так много"

- Оскорбления в интернете разделяют на личные, когда пишут, например, личные сообщения, и публичные, к которым как раз относят посты и комментарии под ними. Если бы женщина оскорбила Максима, написав сообщение только ему, это было бы их личное дело. В этом же случае все было написано в публичном пространстве, именно с той целью, чтобы нанести вред репутации, чтобы текст увидело как можно большее людей. Как действовать, если вас публично оскорбили в Интернете? Сделать скриншот и пойти с ним в полицию, конечно, хороший способ, но есть более действенный - обратиться к нотариусу. Он сделает осмотр вещественных доказательств и все зафиксирует: автора поста, сам комментарий и т.д. Это будет железобетонным доказательством, даже если пользователь вскоре удалит свое сообщение. Нотариус обладает полномочиями на такие действия, и его работа сомнениям не подлежат. Так что, если вас оскорбили у всех на глазах, делайте скриншот, и скорее к нотариусу. А тем, кто любит писать такие комментарии совет: прежде чем назвать кого-то педофилом, убийцей или вором, проверьте, был ли в отношении вашего адресата приговор суда по этой статье. Если нет, речь идет о клевете. Кстати, в практике пока не так много судебных дел по оскорблениям в интернете. Просто не всем хочется бегать по судам из-за этого.

КСТАТИ

ЗА ССЫЛКИ НА КАКУЮ ТЕМАТИКУ В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО УГОДИТЬ В ТЮРЬМУ

1. Призывы к революции - побуждение людей свергнуть существующую власть насильственным способом.

Статья 280 УК РФ: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»

Срок: до 5 лет тюрьмы

2. Разжигание межрасовой розни – публикации о том, что одна национальность лучше другой.

Статья 280 УК РФ: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»

Срок: до 5 лет тюрьмы

3. Распространение контента с педофилией – видео и фото, на которых изображаются обнаженные дети, а также половые акты с ними.

Статья 242, пункт 2 УК РФ «Публичная демонстрация порнографических материалов с вовлечение несовершеннолетнего»

Срок: до 15 лет тюрьмы

4. Распространение порнографии – фото и видео, в котором показан натуралистический, детализированный половой акт (фанаты «50 оттенков серого» могут спать спокойно – прим. ред.)

Статья 242 УК РФ «Незаконный оборот порнографических материалов»

Срок: Штраф 100 тысяч рублей. Если порно особо жесткое, грозит 2 года тюрьмы

5. Критика религиозных конфессий

Статья 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих»

Срок: до 3 лет тюрьмы.