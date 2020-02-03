Карантин в Иркутске: из-за гриппа и ОРВИ в регионе закрыты 32 школы и детсада
ОРВИ и грипп наступают. И хотя, по последним данным, общее количество температурящих больных в Иркутской области на 23% ниже уровня эпидемии, все-таки за последнюю неделю с недомоганием к врачам обратились 20 тысяч 181 человек. Это много.
- С начала эпидемического сезона подтвержден диагноз грипп у 103 заболевших, в том числе у 67 детей, - уточняют в Роспотребнадзоре. - Циркулируют вирусы гриппа А и В, а также других респираторных вирусов.
Как и обычно, больше всего болеют школьники. Среди всех, кто обратился за медицинской помощью с признаками ОРВИ в регионе - 15 тысяч 729 детей. В самом Иркутске ситуация похожая. Из 7 тысяч жалующихся на температуру, насморк и кашель 5 тысяч 769 детсадовцы и школьники.
Это заставляет устраивать внеплановые каникулы, которые могут остановить распространение вируса. На карантин ребятишек отправляют, если болен каждый пятый. А поскольку температурящих хватает, на карантине - 32 детских учреждения.
-В одном только Иркутске и пригороде закрыто четыре школы и три детских сада, - продолжают в ведомстве. - В Братске не работают - три, а в Усть-Куте - две школы. В Чуне, Черемхово и Казачинско-Ленском районе приостановлена работа двух, а в Эхирит-Булагатском районе - четырех дошкольных учреждений.
И этот список, конечно, далеко не полный. В трех районах закрывали по одному детсаду или школе, а частично деятельность приостанавливалась в 52 детских и 56 общеобразовательных заведениях региона.
КОНКРЕТНО
Как защититься от гриппа
1. Как можно меньше времени проводите в общественных местах и общественном транспорте.
2. Пользуйтесь маской в помещениях, где много людей.
3. Избегайте тесных контактов с людьми, которые чихают или кашляют.
4. Несколько раз в день тщательно мойте руки с мылом, особенно возвращения с улицы и поездки на общественном транспорте.
5. Промывайте нос, особенно после улицы и общественного транспорта
6. Почаще проветривайте помещение.
7. Регулярно делайте влажную уборку.
8. Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
9. Ешьте продукты, содержащие витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
10. По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.
ИСТОЧНИК KP.RU