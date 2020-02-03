Тренер задержанного за нападение на росгвардейца боксера: «Он бы не стал рисковать Олимпиадой»

Один из лучших боксеров России – 24-летний Георгий Кушиташвили из Бурятии, оказался в эпицентре громкого скандала. Надежда сборной страны на Олимпиаде 2020 в Токио, чемпион России, задержан в Москве бойцами Росгвардии. Что произошло? Об этом мы пока можем судить пока из сухой сводки ведомства.

По версии Росгвардии, двое сотрудников патрулировали район, когда заметили «двух подозрительных лиц». Одним из них был Георгий Кушиташвили, второй – его приятель, тоже боксер. Увидев полицейских, они почему-то решили скрыться в первом попавшемся подъезде жилого дома. Там и разыгрался сюжет из боевика: спортсмены вели себя агрессивно и один из них нанес прицельный удар оперативнику в лицо. Говорят, что у полицейского сломан нос. Но и на этом инцидент не был исчерпан. Во время досмотра у Кушиташвили якобы в присутствии понятых нашли пакетик с порошком (позже экспертиза показала, что это наркотики, - Прим. Авт). В итоге бурятского боксера вместе с другом доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

В родной Бурятии новость о задержании Георгия Кушиташвили стала настоящим шоком. Ведь за Гошу, как здесь его ласково называют, местные любители бокса готовятся болеть на Олимпиаде.

- Безусловно, Георгий был и остается одним из главных кандидатов на выступление в Токио в весе до 81 кг., - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" тренер Владимир Никонов, который работал с Георгием в Бурятии. – Вообще, как он сам говорит, Игры - это его главная цель в жизни. Поэтому в то, что он мог заниматься какими-то другими делами кроме спорта, я не верю. Он же настоящий фанат бокса. Как начал заниматься в 1 классе, и с тех пор ни разу его не бросал. Родившись в маленьком селе Бичура, всего добился сам, без чьей либо помощи.

georgii_kushitashvili Тренировка боксера Георгий Кушиташвили

Кстати, последние годы Кушиташвили тренируется в Подмосковье. Но и про родные края не забывает. По словам Владимира Никонова, в Бурятию Георгий приезжал перед Новым годом. Потренировался сам, а заодно дал мастер-класс детям. В республике даже после официальной информации Росгвардии, не верят в то, что Георгий мог наброситься на полицейского, и тем более в то, что он связан с наркотиками.

- Да я ни разу не видел, чтобы он в каких-то конфликтах участвовал, - продолжает Владимир Никонов. – Он же спокойный, добродушный парень, никакой агрессии. Что касается наркотиков, то это полный бред. Георгий же боксер сборной России. Их даже ночью на допинг-контроль могут поднять и взять анализы. Заниматься такими вещами, когда на кону Олимпиада он бы точно не стал. Думаю, это какая-то подстава или провокация. Надеемся на справедливое расследование.

Добавим, что свое расследование по инциденту начала и федерация бокса России. Кстати уже 3 февраля Кушиташвили должен был уехать на очередные тренировочные сборы по итогам которых и определится состав сборной России для участия в квалификационном этапе на Олимпиаду. Но именно в этот день суд изберет меру пресечения после 48-часового ареста.

ДОСЬЕ «КП»

Георгий КУШИТАШВИЛИ

Родился: 17 ноября 1995 года в селе Бичура в Бурятии.

Достижения:

Чемпион России 2015, 2018 в весовой категории до 81 кг.

Бронзовый призер чемпионата России 2016 года.

Четвертьфиналист чемпионата мира 2019

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источники в Федерации бокса: Георгий Кушиташвили случайно задел плечом росгвардейца и не посчитал нужным извиниться

По словам анонимных собеседников «КП», всему виной - горячая южная кровь призера чемпионата России-2019. Якобы боксер, который был с товарищем, случайно задел представителей Росгвардии и не посчитал нужным извиниться. (Подробности)