Доволен всеми условиями: зараженный коронавирусом китаец идет на поправку в Забайкалье
За состоянием китайца в Забайкалье, зараженного коронавирусом, вот уже несколько дней пристально следит вся страна. Это один из двух заболевших смертоносной инфекцией в России (второй случай 31 января зафиксировали в Тюменской области).
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В правительстве Забайкалья поясняют, что китайца с симптомами болезни госпитализировали в краевую инфекционную больницу в Чите еще 26 января. Как сообщил источник, тогда мужчина вместе с двухлетней дочкой только-только вернулся из охваченного эпидемией Китая. Он ездил на родину, вероятнее всего, отмечать китайский Новый год. А живет в России, здесь у него жена – она родом из Бурятии.
Жена заболевшего коронавирусом китайца и их дочь также госпитализированы. Фото: минздрав Забайкалья.
Всю семью положили в больницу, взяли анализы на коронавирус. О том, что результат у китайца положительный, 31 января узнала вся страна. Но для мужчины это, видимо, стало неприятным сюрпризом. Он обратился в читинские СМИ с жалобой на то, что о своем диагнозе узнал из новостей.
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- Дело в том, что он написал в СМИ днем 1 февраля, а его анализы поступили в больницу под вечер. Главврач лично передал их китайцу 2 февраля, до обеда, - пояснил «Комсомолке» сотрудник пресс-службы правительства Забайкальского края Вячеслав Кулаков.
Как бы то ни было, главное, что мужчина быстро идет на поправку. Коронавирус его не сильно подкосил: не было даже высокой температуры, только кашель. Сейчас он чувствует себя нормально, но для того чтобы выписаться, мужчине нужно пройти полный курс лечения и дважды сдать анализы на коронавирус. Как лечат китайца, сегодня проверил глава краевого минздрава Валерий Кожевников.
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Министр здравоохранения Забайкальского края лично осмотрел пациента. Фото: минздрав Забайкалья.
- Пациент мне сказал, что у него претензий нет, - отметил Валерий Кожевников. - Он доволен всеми условиями. В боксе имеется обособленная вентиляция, горячая, холодная вода, помещение для приема пищи. Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара. Его состояние удовлетворительное, хотя кашель еще есть. Я осмотрел больного, легкие чистые. Проведено организационное совещание с медперсоналом, даны рекомендации по лечению. В том числе, установить в боксе увлажнитель воздуха.
Мужчина идет на поправку. Фото: правительство Забайкалья.
Супруга и маленькая дочка китайца лежат вместе, тоже в изолированном боксе. Подхватили ли они опасную инфекцию, пока неизвестно.
- Ожидаем результаты анализов из Новосибирска, - комментируют в правительстве Забайкалья. - У девочки было недомогание, но сейчас ей стало лучше. А ее мама изначально чувствовала себя хорошо.
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ИСТОЧНИК KP.RU