Доволен всеми условиями: зараженный коронавирусом китаец идет на поправку в Забайкалье

За состоянием китайца в Забайкалье, зараженного коронавирусом, вот уже несколько дней пристально следит вся страна. Это один из двух заболевших смертоносной инфекцией в России (второй случай 31 января зафиксировали в Тюменской области).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

В правительстве Забайкалья поясняют, что китайца с симптомами болезни госпитализировали в краевую инфекционную больницу в Чите еще 26 января. Как сообщил источник, тогда мужчина вместе с двухлетней дочкой только-только вернулся из охваченного эпидемией Китая. Он ездил на родину, вероятнее всего, отмечать китайский Новый год. А живет в России, здесь у него жена – она родом из Бурятии.

Жена заболевшего коронавирусом китайца и их дочь также госпитализированы. Фото: минздрав Забайкалья.

Всю семью положили в больницу, взяли анализы на коронавирус. О том, что результат у китайца положительный, 31 января узнала вся страна. Но для мужчины это, видимо, стало неприятным сюрпризом. Он обратился в читинские СМИ с жалобой на то, что о своем диагнозе узнал из новостей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/758198" frameborder="0"></iframe> Коронавирус - пути заражения и профилактика.

- Дело в том, что он написал в СМИ днем 1 февраля, а его анализы поступили в больницу под вечер. Главврач лично передал их китайцу 2 февраля, до обеда, - пояснил «Комсомолке» сотрудник пресс-службы правительства Забайкальского края Вячеслав Кулаков.

Как бы то ни было, главное, что мужчина быстро идет на поправку. Коронавирус его не сильно подкосил: не было даже высокой температуры, только кашель. Сейчас он чувствует себя нормально, но для того чтобы выписаться, мужчине нужно пройти полный курс лечения и дважды сдать анализы на коронавирус. Как лечат китайца, сегодня проверил глава краевого минздрава Валерий Кожевников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Министр здравоохранения Забайкальского края лично осмотрел пациента. Фото: минздрав Забайкалья.

- Пациент мне сказал, что у него претензий нет, - отметил Валерий Кожевников. - Он доволен всеми условиями. В боксе имеется обособленная вентиляция, горячая, холодная вода, помещение для приема пищи. Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара. Его состояние удовлетворительное, хотя кашель еще есть. Я осмотрел больного, легкие чистые. Проведено организационное совещание с медперсоналом, даны рекомендации по лечению. В том числе, установить в боксе увлажнитель воздуха.

Мужчина идет на поправку. Фото: правительство Забайкалья.

Супруга и маленькая дочка китайца лежат вместе, тоже в изолированном боксе. Подхватили ли они опасную инфекцию, пока неизвестно.

- Ожидаем результаты анализов из Новосибирска, - комментируют в правительстве Забайкалья. - У девочки было недомогание, но сейчас ей стало лучше. А ее мама изначально чувствовала себя хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/758427" frameborder="0"></iframe> Мишустин поручил депортировать зараженных коронавирусом иностранцев.Иностранных граждан, зараженных коронавирусной инфекцией, будут депортировать из России

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/758179" frameborder="0"></iframe> «Жить спокойненько и не болеть». Забайкальцы рассказали, как собираются бороться с коронавирусом.Забайкальцы советуют друг другу соблюдать стандартные профилактические меры: носить маски, тщательно мыть руки, реже посещать общественные места и избегать контактов с зараженными. Некоторые всерьез опасаются вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты объяснили, почему версия про коронавирус как генетическое оружие - миф Разбираемся: может ли существовать инфекция, способная убивать людей только одной расы. Такая теория уже раскручивалась экспертами, но вирусологи и генетики уверены, что все не так. И инфекции подвержены не только люди монголоидной расы (подробности)

«На борт поднялись люди в защитных костюмах»: в аэропорту Екатеринбурга медики заподозрили коронавирус у двухлетнего малыша

Рейс прибыл в Кольцово из Дубая. Ребенку, который летел в самолете с мамой, стало плохо еще в воздухе. Командир сообщил об этом диспетчерам аэропорта, специалисты подготовились встречать малыша. Однако позже анализы показали, что это всего лишь ОРВИ (подробности)

Что нужно знать о коронавирусе: симптомы, методы лечения, профилактика

Ученые уверены, что основная опасность вируса - быстрое развитие пневмонии. Тревожные симптомы, которые должны насторожить - кашель, высокая температура, затрудненное дыхание. Вакцина против нового типа коронавируса пока в стадии разработки. Среди мер профилактики - гигиена и медицинские маски. (подробности)

Последний регион Китая «сдался» коронавирусу

Новый тип коронавируса 2019-nCoV официально захватил весь Китай. Первый случай заражения зафиксирован в Тибете, где до этого не было выявлено ни одного инфицированного гражданина. Теперь заболевшие есть во всех регионах (подробности)