В Благовещенск и Читу эвакуировали 179 россиян из зараженного коронавирусом Китая

Новый коронавирус, разгулявшийся в Китае, увы, 31 января добрался и до России. Впервые были зарегистрированы случаи заболевания: по одному в Тюменской области и в Забайкальском крае.

В тот же день, 31 января, председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть российскую границу на Дальнем Востоке, чтобы не допускать к нам коронавирус.

Туристы со многих регионов России в связи со вспышкой инфекции срочно возвращаются домой из КНР. Так, власти сообщают, что по временному коридору Благовещенск-Хэйхэ на границе с Китаем за субботу в РФ вернулись 165 человек.

В Забайкалье временно закрыли железнодорожный пункт пропуска «Забайкальск-Маньчжурия» и автомобильные - «Забайкальск - Маньчжурия», «Староцурухайтуй - Хэйшаньтоу», «Олочи - Шивэй». Также пока перекрыта граница с Монголией. Жителей Забайкалья эвакуируют из Китая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

- Точка сбора для россиян - возле китайского пункта пропуска «Маньчжурия», - рассказывают в краевом правительстве. - Автобус вывозит наших соотечественников в Забайкалье в 9, 13, 17, 21 час по китайскому времени. По данным на 18 часов, домой уже вернулись 14 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/758179" frameborder="0"></iframe> «Жить спокойненько и не болеть». Забайкальцы рассказали, как собираются бороться с коронавирусом.Забайкальцы советуют друг другу соблюдать стандартные профилактические меры: носить маски, тщательно мыть руки, реже посещать общественные места и избегать контактов с зараженными. Некоторые всерьез опасаются вируса.

Всех, кто приезжает из КНР в Россию, тщательно проверяют на зараженность опасной инфекцией. Китайцев, которые живут в нашей стране, после пересечения границы отправляют на две недели на карантин, чтобы исключить все риски.

В то же время китайцев вывозят из Забайкальского края в сторону Маньчжурии. Автобус уходит с пункта пропуска "Забайкальск" в 10, 14, 18 и 22 часа по местному времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Добавим, что заболевший коронавирусом китаец, остановленный на границе в Забайкалье, идет на поправку. Чувствует он себя удовлетворительно, у мужчины нет высокой температуры и жалоб на плохое самочувствие. Местным жителям паниковать причин нет - власти успокаивают, что никто из контактировавших с мужчиной людей смертоносную инфекцию не подхватил.

Кроме того, 1 февраля стали известны результаты анализов двух жительниц Нижнего Тагила, которые недавно побывали в Китае и были госпитализированы с подозрением на инфекцию. Ни у одной из них коронавирус не обнаружен.

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