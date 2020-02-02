День сурка 2020: грызуны Бай и Баклуша в Иркутске проснулись, им лечат зубки

-А что это вы здесь делаете?!

Посмотрите только на эту хитрющую мордочку. Явно, совсем недавно проснувшись, она еще не может точно понять, куда попала. Четыре месяца сна, это вам не шутка. Зверек голодный, злой, шустрый. Готов исследовать пространство в поисках пропитания. На этом, видимо, свойстве животного основано гадание на погоду в День сурка 2 февраля, что стало народной забавой на североамериканском континенте. По их традиции, если этот день пасмурный и зверек вылазит из норы не видя своей тени - к ранней весне. А если день солнечный и он боится - наоборот, впереди 6 недель холодов.

У нас в Сибири все немного не так. Морозы сильнее, да и сурки Бай и Баклуша находятся в зоопарке, в помещении. Но в прохладном. Так что свое гадание есть и в Иркутске. Проснутся ли животные к празднику, какая будет в этот день погода?

-Наши сурки проснулись еще неделю назад, - говорит хозяйка зоопарка Людмила Ивушкина. Почувствовали теплую зиму, да и сейчас на улице погода как в марте. Вот и решили, что пора вставать. А в прошлом году они проснулись лишь за день до Дня сурка. В 2018 году было холодно и они проспали свой праздник. Кстати, в том году и зима затянулась!

День сурка природные метеорологи отмечают, приводя в порядок зубы. Оказывается, это непростая процедура.

-. У всех грызунов передние резцы растут непрерывно, но в природе животные их равномерно стачивают грубой пищей и другими способами (даже роют норы при помощи зубов), - поясняет Людмила Ивушкина. - А в условиях неволи иногда в этот процесс приходится вмешиваться ветеринару. Вот и наша парочка не стала исключением, девушка справляется почти со всеми трудностями сама, а мужичок попался какой-то проблемный... Каждый год приходится ему зубы подтачивать!

После "лечения зубов" Бай и Баклуша займут свое место в экспозиции. Весна скоро. А в Иркутске сегодня, между прочим, солнечно. С другой стороны. американские приметы на нас не действуют - в городе Солнце светит дней 300.