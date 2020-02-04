Бурятский Ник Вуйчич Михаил Асташов: Доставщик «Яндекс.Еды» без рук и ног до 18 лет жил в интернате как сирота

Согласитесь, ярко-желтые куртки и огромные рюкзаки доставщиков «Яндекс.Еды» уже мало привлекают внимание простых горожан на улицах. Ну, бежит какой-то парень с большим квадратным рюкзаком за плечами, в большинстве случаев обычный студент, на очередной заказ и никому до него дела нет. Но доставщик, которого на днях сняли на видео в центре Екатеринбурга произвел эффект разорвавшейся бомбы. Вот уже несколько дней в соцсетях только и обсуждают парня, который умудряется разносить еду по городу-миллионнику без рук, и на… металлических протезах, точь-в-точь, как у знаменитого паралимпийца Оскара Писториуса.

- Самый быстрый курьер «Яндекс.Еды» обнаружен в Екатеринбурге, - с таким шуточным заголовком начали распространять 16-секундное видео в различных телеграмм-каналах.

И от истины, как выяснилось, авторы поста были недалеко. Скрывать личность доставщика никто и не собирался. Им оказался, нет, вовсе не студент, а, загибайте пальцы: профессиональный паратриатлонист (комбинированный вид спорта, где нужно бежать, ехать на велосипеде и плыть, - прим. Ред.) из Бурятии, действующий чемпион России и победитель Кубка мира Михаил Асташов. Там же описали слезливую историю о том, как титулованный параспортсмен стал разносчиком еды. Якобы, в курьеры Михаилу пришлось податься не от хорошей жизни. Таким образом, он за полгода до Паралимпиады в Токио (она пройдет в Японии c 25 августа по 6 сентября 2020) начал зарабатывать на поездку на главные старты четырехлетия. Ведь от главной мечты парня отделяют какие-то 350 тысяч рублей!

Гнев в соцсетях в адрес чиновников

Гневные комментарии к видео начали появляться, как грибы после дождя. Естественно, не в адрес самого Михаила Асташова, а в адрес спортивных чиновников. Мол, почему параспортсмен пытается заработать копейки таким образом. Масло в огонь подлили особенно внимательные пользователи соцсетей. Они нарыли на просторах интернета цитаты самого Михаила Асташова, который несколько месяцев назад, якобы высказывался про то, что местное министерство спорта не особо помогает ему финансово. И покупать бОльшую часть экипировки и снаряжения, а также ездить на соревнования различного уровня ему приходиться за свой счет.

Но нашлись и те, кто усомнились во всей этой истории, ссылаясь на то, что дело пахнет социальной рекламой крупного сервиса. Так это или нет, мы попытались узнать, собственно у самой "Яндекс.Еды".

- Курьерская служба наших партнеров в Екатеринбурге подтвердила, что вчера оформила спортсмена, - объясняют в пресс-службе сервиса "Яндекс.Еда" - В хаб он пришел с другом, но сам без труда прошел все стандартные проверки. По словам супервайзера, он легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать. Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учетом особенностей графика. У наших партнеров нет ограничений по привлечению людей с ограниченными возможностями, во многих городах, где работает сервис, они трудятся в сфере доставки, и успешно справляются с этой работой.

Михаил Асташов всегда стремится к Победам. Фото: архив спортсмена.

«Даже речи быть не может, что он поедет на это соревнование за свой счет»

Не удивительно, что после того, как информация о работе Михаила курьером подтвердилась, держать ответ пришлось министерствам спорта сразу из двух регионов – Свердловской области и Бурятии. Свои комментарии они опубликовали практически в одно время. Итак, сначала публикуем официальный ответ с Урала.

- Михаил Асташов является спортсменом из Бурятии с параллельным зачетом со Свердловской областью, - объясняют в пресс-службе минспорта Свердловской области. – Наш регион оплачивает Михаилу участие в сборах и соревнованиях, ровно как другим спортсменам.

Выдвинули в минспорта и свою версию того, на что Михаилу нужны деньги. По словам уральских чиновников, тренеры не включили Михаила Асташова в претенденты в сборную на Паралимпиаду. И для того, чтобы набрать еще очки Михаил захотел участвовать в дополнительных отборочных соревнованиях, которые состоятся в Австралии и ОАЭ.

- Лично за поддержкой в министерство Михаил не обращался, - продолжают в минспорта.

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов пошел дальше – он даже записал отдельное видеообращение по поводу ситуации. Отвечать на критику в свой адрес чиновник начал, сказав, что Михаил Асташов в это время вообще не может находиться в Екатеринбурге, так как тренируется на сборах в Москве.

- В Екатеринбурге его не было уже несколько месяцев и в данный момент быть не может, поскольку он постоянно находится на сборах, - говорит Вячеслав Дамдинцурунов. - Это нам подтвердил его тренер. Но если вдруг Михаил захотел бы все-таки подработать, запретить мы ему не можем, не имеем права. Что касается профессиональной спортивной деятельности, то спортсмен получает финансовую поддержку - является воспитанником адаптивной школы спортивного резерва, которая его финансирует. Он также является сотрудником Центра спортивной подготовки на полной ставке, получает зарплату.

Также Вячеслав Дамдинцурунов подчеркнул, что если Михаил Асташов получит лицензию на Паралимпиаду в Токио, он дополнительно будет профинансирован параолимпийским комитетом России.

- Даже речи быть не может, что он поедет на это соревнование за свой счет, - заключил министр.

Спортсмен много тренируется и участвует в соревнованиях. Фото: архив спортсмена.

Без комментариев

Оперативные комментарии министерств это конечно хорошо, но весь свет на ситуацию кроме самого Михаила Асташова, никто не прольет. Теперь оставалось только поговорить с самим спортсменом. Найти паралимпийца в соцсетях особой проблемы не составило. Мужчина активно ведет свою страничку, пополняя фотографиями с различных соревнований. О себе пишет так: «Я Асташов Михаил Евгеньевич закончил учёбу в институте ВСГАКИ. В прошлом воспитанник КОРЦ в городе Куса. Раньше занимался спортом, бадминтоном - был даже чемпионом россии среди юниоров. Сейчас работаю в РСДЮСШОР инструктором по адаптивному плаванию и профессионально занимаюсь паратриатлоном. На данный момент являюсь Мастером Спорта России, многократным чемпионом и рекордсменом России по плаванию и лёгкой атлетике, а так же серебряным призёром чемпионата мира по паратриатлону. Ещё увлекаюсь настольным теннисом. Так же был лауреатом республиканской премии "Золотой Олимп" 2015 и 2016 и вот недавно стал победителем всероссийской народной премии МИРа в Санкт-Петербурге, как то так)))))))» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Ред.).

Парень часто в онлайне, но ни на одно сообщение от журналистов «КП он не ответил, как и многочисленные друзья и родственники. Ответ один: «Он журналистам комментарии не дает». Зато более разговорчивым оказался тренер Михаила Асташова из Бурятии Николай Тетерин.

- Насколько я знаю, в Екатеринбурге Михаил был от силы всего несколько дней, - говорит Николай Тетерин. – Я с ним на связи и точно знаю, что весь январь он тренировался со сборной Москвы на велотреке спорткомплекса Крылатское.

Рассказал Николай Тетерин и о биографии спорстсмена. И на самом деле о Михаиле Асташове можно снимать фильм! Его история достойна Голливуда. «Человек-амфибия», «бурятский Ник Вуйчич», - вот так журналисты окрестили парня. Ведь он будущий спортсмен уже родился без рук и ног. При этом два старших брата Миши родились полноценными. Точных подробностей, Николай Тетерин не знает, но вроде как, родителей Миши даже особо не спрашивая, сразу забрали малыша с серьезным пороком, и отдали в дом-малютки, где он прожил до 5 лет. После его перевезли в Челябинск, в специальный дом инвалидов. Так и оставался он сиротой до 18 лет. А что потом? Когда парню исполнилось, 18 соцработники разыскали маму и папу Михаила, предложили восстановить родительские права. И те с радостью согласились. Да и сам Михаил был счастлив вновь обрести семью – ведь она у него большая, обрел двух старших братьев.

- Миша вернулся в Бурятию из Челябинска и поселился в доме-инвалидов колясочников, - продолжает Николай Тетерин. - Как он сейчас относится к родителям? Прекрасно относится! Они общаются. Он понимает, что осуждать родителей ни за что нельзя. Нужно понимать ситуацию, в которой тогда в конце 80-х они оказались. Вообще, Миша – уникальный спортсмен не только для Бурятии, но и для всей страны. Он же трехкратный чемпион России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем заложены огромные возможности марафонца. Несмотря на все проблемы со здоровьем, он плывет на уровне мастера спорта. Михаил выделяется своим трудолюбием и огромной мотивацией.

Первой большой спортивной мечтой Михаила была Паралимпиада 2016 года в Бразилии. Чтобы попасть в Рио в состав сборной России, должны быть отобраны спортсмены, способные завоевать там одно из призовых мест. И самое главное, нужно иметь международную классификацию со статусом «C» или «R» и лицензию Международного паралимпийского комитета для участия в международных соревнованиях на 2016 год». Ни того ни другого у Михаила не было. Причина – отсутствие международной категории и шансов выступить на крупных турнирах, вроде чемпионата Европы или мира. Отличные результаты бурятского пловца на внутренней арене никто не замечал. Ведь с 2013 года он выиграл все Кубки России, причем с рекордом! В итоге Михаил пропустил чемпионат мира и Всемирные игры колясочников и ампутантов.

astashov03 Семья Михаила Асташова

- Проще говоря, тогда, не давали получить международную классификацию, без которой он не имел права участвовать в международных соревнованиях, - говорит Николай Тетерин. -

Теперь в мечтах Михаила Асташова выступление на Паралимпиаде 2020 в Токио. Отборочные соревнования должны начаться уже в конце февраля.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Не ради хайпа и денег»

astashov03 Михаил Асташов: видеообращение

- Мне хотелось бы извиниться перед журналистами и подписчиками за то, что не отвечаю на сообщения и звонки, - с этих слов начал свое видеообращение к подписчикам в социальных сетях Михаил Асташов. - Это все из-за того, что я не ожидал такой волны успеха и не знаю, как вести себя в этой ситуации. А теперь к сути. Я пошел за поддержкой к Антону Шипулину (российский биатлонист). Он познакомил меня с уральским бизнесменом, который помогает мне финансово к подготовке к отбору на Паралимпийские игры. Также я устроился в курьерскую службу доставки еды, хотел бы их поблагодарить, что они приняли меня на работу без проблем, чему я был крайне удивлен. До этого мне несколько раз отказывали по причине инвалидности. Зачем я туда устроился? В первую очередь для самооценки, нового опыта, это все было не ради хайпа и денег, просто хотелось попробовать себя в новой сфере. Я не могу понять, почему это вызвало такой ажиотаж, был не готов к такому, почему за сутки стал таким популярным. Мне важны, прежде всего, тренировки, хочу попасть на Паралимпиаду.