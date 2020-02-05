Английский шпион или полярный исследователь: правда и мифы об адмирале Колчаке

Александр Колчак. Много ли найдется персонажей в российской истории, вокруг которых десятки лет ведутся яростные споры? Верховный правитель России, который пробыл у власти всего ничего – вроде бы не Петр Великий и не Чапай. Однако о нем говорят. И не просто говорят. Одни ставят памятники и снимают проникновенные фильмы (а много вы видели и того, и другого про других лидеров белого движения?), вторые обвиняют в том, что он растратил золото Российской империи и продался американцам вместе с секретами флота еще до Первой мировой. Где правда? Накануне 100-летия со дня казни адмирала, которого расстреляли и сбросили в прорубь в Иркутске 7 февраля 1920 года, «Комсомолка» вместе с доктором исторических наук Алексеем Тиваненко – автором книги «Золотой клад адмирала» - разбирается в легендах вокруг «демона контрреволюции».

Миф 1. "Мундир английский, погон российский, табак японский, правитель омский"

- Этой частушке уже сотня лет. Она фактически обвиняет Колчака в предательстве интересов России в пользу англичан. То есть на самом деле он не романтический герой, а английский шпион. Это правда или вымысел?

-Ни то и ни другое, отвечает Алексей Тиваненко. - Адмирал Колчак – полярный исследователь, ученый, именем которого назван остров в Карском море. И это имя ему, кстати, вернули в 2005 году, признав заслуги талантливого полярника. А вот его деятельность во главе белого движения… Вскоре после февральской революции он сложил с себя полномочия командующего флотом и уехал в Америку. Возможно, рассчитывал остаться там. Не получилось. Он возвращается в Россию через Японию и там узнает о том, что Временное правительство пало. Переходит на службу Великобритании. То есть мундир действительно английский, о предательстве речи нет. Получает назначение в Индию, на месопотамский фронт, в сухопутные войска. Но потом Колчака «разворачивают» и отправляют в Китай, через Маньчжурию, в Сибирь. Сопротивление большевикам шло под полным контролем Антанты. Англичане имели здесь и большой финансовый интерес, так как за оружие и продовольствие в Лондон ушли один за другим несколько эшелонов с золотом. Расплачивались им и с Японией, Францией. Это вызывало недовольство чехословацкого корпуса, который считал взятый в Казани груз своей добычей. С другой стороны, ему принадлежит и такая фраза, сказанная в отчаянии в конце 1919:«Я вам не верю,и скорее оставлю золото большевикам, чем передам союзникам». В битве за ценности та самая фраза решила судьбу адмирала.

Адмирал Колчак с союзниками.

Миф 2. Спрятал золотой запас России в тайге

В поисках золотых слитков из казны Российской империи энтузиасты уже прочесали все станции, по которым шел от Омска в Иркутск поезд адмирала Колчака. В том, что в этом составе и перевозили золотой запас страны, никто не сомневается. Факт. Но, по легенде, на какой-то из остановок незаметно разгрузили несколько вагонов и перепрятали ценный груз в лесу. Искали в районе станции Тайга, под Нижнеудинском… Это миф?

-Это, правда, - говорит Алексей Тиваненко. - Ведь золотой запас действительно был захвачен белыми в Казани, когда в августе 1918 они взяли город. В этот город достояние империи перевезли из Петербурга еще в Первую мировую. Когда ценности доставили эшелонами в Омск, называлась цифра – больше 500 тонн. Огромная часть царских слитков – около 200 тонн - за помощь в поставках оружия в белую армию перекочевала в Англию, Францию, Японию. Когда колчаковцы погрузили войска и золото в эшелоны и двинулись в Иркутск, в 29 вагонах они везли 30 пудов золота. После того, как Колчак отрекся от власти в Нижнеудинске, золотой эшелон оказался под охраной белочехов. Во время передачи ценностей на станции Нижнеудинск один вагон отцепили и увели. Впрочем, золото начало пропадать еще по пути из Омска. На станции Тайга последний вагон сошел с рельсов, его пришлось отцеплять. Уже после гражданской один из участников тех событий сообщил, что груз на 100 подводах (это телеги, в которые запрягаются лошади – прим. Ред.) увезли в тайгу и закопали в ямах. Это место искали и до, и после войны, но так и не нашли. А уже под Иркутском, на станции Тыреть выяснилось, что из одного из вагонов пропало 13 ящиков. А вес каждого 3, 5 пуда. Но оно могла исчезнуть и раньше, еще в Красноярском крае.

Миф 3. Эшелон с сокровищами упал на дно Байкала

После 2009-го, когда на дно Байкала погружались глубоководные батискафы «Мир», внимание кладоискателей переключилось на район Кругобайкалки. Считается, что вагоны с золотом упали на дно озера. Вот только как они туда могли попасть, непонятно. Ведь Колчака арестовали в Иркутске. И золотой эшелон тоже остановили.

-И это правда. ( Тут историки расходятся во мнениях - авт.) Я сам, своими глазами видел слитки на дне Байкала у мыса Толстый, где-то в 150 метрах от озера, - заявляет Алексей Тиваненко. - Их действительно обнаружила экспедиция «Миров», и о том, что найдены бруски, похожие на золото, было официальное сообщение. Другое дело, что глубоко - 420 метров. И достать их щупами не удалось, как не удалось и уточнить количество. Возможно, в будущем все получится. Теперь о том, откуда эти ценности. По соглашению с Совнаркомом, то есть с Лениным, половину попавшего к ним золотого запаса империи – а это 15 вагонов – белочехи отдали России, а половину взяли себе. Еще два вагона им отдали за сдачу Колчака и его штаба. Итого из Иркутска на восток ушли 17 вагонов, в разных поездах, под усиленной охраной. Но красные партизаны устраивали засады, взрывы. Действовал и атаман Семенов. В пароходы во Владивосток дошли только 6 вагонов, и то еще один был похищен той же ночью. Таким образом, 12 вагонов золота просто «растворилось». Но есть свидетельства, что два поезда с чехами потерпели крушение на Кругобайкалке. В их составе были и те, что с золотым грузом. Старожилы рассказывали, что местных мужиков сгоняли, чтобы поднимать ящики, но достать удалось далеко не все.

Миф №4. Последняя любовь Анна Тимирева пошла за ним в тюрьму

Десять лет назад вышел на экраны фильм «Адмиралъ». Красивый военно-полевой роман Колчака и Анны Тимиревой прошел через весь сюжет. Заканчивалась лента упоминанием: «Анна Васильевна Тимирева умерла в Москве 31 января 1975 года». Своего адмирала она пережила на 55 лет». Люди верят, что Анна пошла в тюрьму за адмиралом, едва не была казнена. И сохранила ему верность на всю жизнь.

- Это частично легенда, частично – правда, - отвечает Алексей Тиваненко. - Анна Тимирева действительно умерла в Москве в 1975 году, и в самом деле пережила Колчака на 55 лет. Но, скажем, сын Колчака Ростислав не случайно говорил, что их «роман хорош для романистов». В жизни Анна была все же женой сослуживца Колчака, она бросила и мужа, и маленького сына… Все непросто. После ареста адмирала она в самом деле пошла за ним в тюрьму и была готова к расстрелу. Анну Васильевну освободили в октябре 1920 года по амнистии. Но ненадолго. По тем временам вполне естественно, что впереди Тимиреву ждали долгие годы лагерей. Ее арестовывали снова и снова, семь раз, последний – в 1949 году, уже после войны. Она вышла на свободу в 1954 году, в солидном возрасте. После работала художником-оформителем в театре маленького Рыбинска и даже иногда выходила на сцену. Судьба всех ее близких трагична. Колчак расстрелян в 1920-м, единственный сын, Владимир Тимирев, расстрелян в 1938-м, инженер-путеец Владимир Книпер, за которого она вышла замуж в конце 20-х, умер от инфаркта в 1942-м.

Миф 5. Сам руководил казнью

По рассказам, Колчак на расстрел шел с гордо поднятой головой и напевал слова романса «Гори, гори моя звезда!»

- Это точно миф, - говорит Алексей Тиваненко. - И даже целый свод мифов. Из мемуаров тех, кто вел Колчака и председателя его правительства Пепеляева на расстрел, мы знаем, что казнь была ранним утром. Адмирал шел молча, опустив голову. А Пепеляев молился. И это весьма похоже на правду. Романс «Гори, гори моя звезда» действительно был для него любимым. Но перед лицом смерти нет места пафосу. Так что это легенда. Как и то, что он сам командовал своим расстрелом. На самом деле все происходило второпях, решение о казни приняли без согласования с Москвой, потому что к Иркутску подступили войска полковника Каппеля, заняли окраины, в городе тоже шли бои. Время было несентиментальное.

Тела убитых бросили в прорубь. Есть свидетельства, что погибшего в адмиральской шинели выловили из реки ниже по течению и наспех захоронили. Эти сведения проверялись ГПУ. Но могилы, конечно же, нет.

КСТАТИ

Софья Колчак выполнила последнюю волю мужа

После просмотра фильма «Адмиралъ» многие искренне считают Анну Тимиреву женой Колчака. Это не так. Молодой лейтенант флота Александр Колчак венчался в Иркутске с Софьей Омировой, дворянкой, дочерью действительного тайного советника, в Свято-Харлампиевском храме. Дождавшись жениха из полярной экспедиции, Софья приехала в Сибирь, чтобы стать его женой и проводить на русско-японскую войну. Именно в Иркутске – столице Восточной Сибири - формировались войска на отправку в Японию. Из трех ее рожденных в скитаниях за мужем детей выживет один – сын Ростислав. Софья Колчак в последний раз виделась с мужем в мае 1917 года, в Севастополе, который в тот момент был местом его службы. В этом городе она и оставалась до 1919-го и выехала из охваченного революцией морского порта в последний момент. Но именно ей писал адмирал перед расстрелом, завещая беречь себя и Славушку. Софью и Ростислава вывезли по дипломатическому паспорту. Они осели во Франции. Ходили слухи, будто бы она приезжала в Иркутск разыскивать могилу мужа. Это было просто невозможно, хотя легенда красивая. Первое время от белого движения Софья Колчак получала солидный пансион. Потом деньги кончились. Почти 30 лет Софья Федоровна прожила в Русском доме (старческом, как его называют сейчас) в городке Сент-Женевьев-де-Буа. Умерла вдова Колчака в 1956 году. Сын Ростислав окончил колледж, получил образование в Высшей школе в Париже (деньгами ему помогали эмигранты), женился на русской, дочери контр-адмирала, у них появился сын Александр. Ростислав воевал против немцев в составе французской армии, был у них в плену, выжил и вернулся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Иркутске поставлен памятник Колчаку

Памятник адмиралу Колчаку появился в Иркутске в 2004 году и сразу вызвал ожесточенные споры. Гражданская война до сих пор не закончилась в душах людей, и мир до сих пор делится на «красных» и белых». Найти точку примирения помогла православная церковь. Монумент стоит у Знаменского кафедрального собора, недалеко от места казни адмирала, которого помнят в Иркутске как полярного исследователя. В камеру, где провел последние дни Верховный, сейчас можно попасть, краеведческий музей организует экскурсии. Здесь все ровно также, как было в 20-е годы 1920-го: нары, умывальник, бак с водой, кружка. И сам Колчак – его восковая копия, изготовленная в Санкт-Петербурге. В камере даже окна расширили, чтобы добиться полнейшего погружения в историю. Но, разумеется, вся экспозиция воссозданная. К слову, открыли мини-музей в самом настоящем режимном корпусе тюрьмы в 2006 году, а до того в этих застенках содержались особо опасные преступники. И хоть в камеру есть отдельный вход, на экскурсию просто так не попасть, организацией занимается краеведческий музей.

Куда ушло золото Российской империи

Когда белые взяли Казань в августе 1918 года, в городе хранилось более 500 тонн золотого запаса страны. Их привезли в Омск, в Ставку. Золото щедро тратилось на покупку оружия. Израсходовано, по приблизительным подсчетам, 194 тонны драгметалла. Вот как это выглядело. (Пуд – это 16, 3 кг )

В мае 1919 года:

* французам 126 пудов

* англичанам 516 пудов

В июне 1919 года:

* англичанам и французам 698 пудов

* японцам 140 пудов

В августе 1919 года:

* японцам 502 пудов

В сентябре 1919 года:

* японцам 500 пудов

* французам 750 пудов

И всего: 3232 пуда.

Депонировано (передано иностранцам в качестве гарантии):

* в обеспечение займа в Японии 1500 пудов

* Англо-Американского Синдиката 3937 ½ пуда

На приобретение винтовок

* от Америки 100 пудов

* от фирмы Ремингтон 50 пудов

* пулеметов Кольта 50 пудов

Излишне высланные в Гонконг и осталось в Шанхае 375 пудов

И всего 6012 ½ пуда

Итого 9244 пуда.

Отправлено во Владивосток, но задержано в Чите Семеновым золота:

* в слитках 10 557 744 руб. 06 коп.

* в монете 33 000 000 руб.

Отправлено золото в слитках при эвакуации в Читу на сумму

486 598 руб. А всего вывезено золотого запаса на сумму - 241 066 014

руб. 63 коп.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Чехи «золото империи» за Байкал не вывозили, это миф!

Игорь Наумов, доктор исторических наук, профессор, преподаватель НИИ ИрГТУ

- Золотой эшелон достаточно хорошо охранялся, как при адмирале, так и при большевиках. Сколько в качестве расплаты вывезено со странами Антанты, сколько утеряно, а утеряно очень много, сколько вывезено в Москву – это известно. Но история с золотом Колчака, который вывезли чехи – не более чем легенда. Ценности перевозили в эшелоне Колчака, его сопровождали чиновники, как сейчас можно сказать, Гохрана. Конвой был белогвардейским. В Нижнеудинске, когда Колчака свергли, его поменяли на чешский. Но до Иркутска поезд сопровождали партизаны. Может быть, какие-то слитки и можно было украсть ( пропажа 13 ящиков на ст. Тыреть подтверждена данными иркутского архива – ред.), я допускаю. В Иркутске поезд жестко охранялся и чехам золото не передавалось. Ценности пересчитали и отправили в Казань. Почему еще я считаю, что чехи ничего не присвоили и в Байкал никакие вагоны с золотом не падали? В советское время власть, если бы что-то пропало, обязательно предъявила бы счет.

.Что касается самого Колчака, то надо иметь в виду, что белогвардейцы -то, несмотря на то, что им приходилось опираться на помощь Антанты, воевали за единую и неделимую Россию. А вот большевики рассматривали страну как базу для борьбы за торжество мировой революции и сама страна их не особо волновала. В этом и трагедия тех лет.