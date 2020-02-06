Деньги на похороны сибирячки, погибшей при обвале крыши ночного клуба в Новосибирске, собирают в Бурятии

В Бурятии собирают деньги на похороны сибирячки, погибшей при обвале крыши ночного клуба в Новосибирске

На часах 3.39 ночи, на танцполе в небольшом клубе Новосибирска гремит музыка, молодежь в отрыве. Никто даже не догадывается, что в этот самый момент в гардеробе разыгрывается жуткая трагедия: под тяжестью снега рухнула крыша и придавила посетителей вечеринки. Под завалами в ту ночь, 2 февраля, погибла сибирячка - 22-летняя Туяна Прушенова из Улан-Удэ. На роковую вечеринку девушка пришла вместе с младшей сестрой Надеждой.

Сестры Надежда и Туяна вместе пошли на роковую тусовку. Фото: предоставлено Надеждой Прушеновой.

- Туяна училась на шестом курсе Новосибирского государственного медицинского университета, все эти годы она на совесть занималась. Мечтала стать врачом, как мама… - рассказывает Надежда Прушенова. - После выпуска планировала выбирать специальность и поступать в ординатуру. Кроме учебы Туяну ничего не интересовало. В ночные клубы она почти не ходила. Моя сестра в принципе была очень скромной, ей было сложно сходиться с людьми. Она предпочитала книги… Тот раз был фактически единственным, когда она решила пойти в клуб… На это мероприятие нас пригласили. Мы посмотрели, что за место, поспрашивали знакомых. Одногруппница несколько раз там отдыхала, ей все понравилось. И мы решились!

Деньги на похороны сибирячки собирают в Бурятии. Фото: предоставлено Надеждой Прушеновой.

Вечеринку проводили в полузаброшенном здании, приспособленном под ночной клуб. «Гаражная» атмосфера, электронная музыка - самое то для молодежи. Сибиряков зазывали на тусовку в соцсетях:

- Друзья, мы практически пережили январь! Тушили Австралию, боролись с коронавирусом, расчищали горы снега в Новосибирске. Настало время сделать перерыв от повседневного спасения планеты и хорошенько отдохнуть. Уже в эту субботу, 01.02, мы вновь запустим тусовочную машину, но только на одну ночь, поэтому ваша задача - выжать из нее максимум!

Повеселиться пришли около 200 человек.

- Мы одевались в гардеробе, когда стала рушиться крыша, - вспоминает Надежда. - Я успела выскочить, а Туяна - нет… Что я помню? Что было очень много снега. У всех началась паника. Кто-то стал сразу разгребать завалы, кто-то вызывал спасателей.

Под завалами оказались пять человек. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Девушка и представить не могла, что тогда в последний раз видела сестру живой. Кроме нее обломками крыши и снегом придавило еще четверых парней и девушек. Раздавались крики, стоны… Спасатели быстро всех высвободили. Но, увы, Туяна уже была мертва… Остальные получили травмы.

Обломки разобрали быстро. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Мы с родителями очень плохо переживаем утрату, это очень тяжело, - тихо говорит Надежда Прушенова. - Но нас поддерживают, особенно одноклассники и одногруппники сестры.

Многие сибиряки откликнулись на чужую беду, отправляя семье деньги на похороны Туяны. Говоря откровенно, помощь для семьи нелишняя. Тело девушки уже перевезли в родной Улан-Удэ. В пятницу, 7 февраля, родители и друзья попрощаются с Туяной.

А в это время 27-летнего организатора тусовки уже заключили под домашний арест в Новосибирске. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека». То, что крыша проломилась из-за глыбы снега – главная версия ЧП. Расследование продолжается.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей девушки.

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КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь близким Туяны Прушеновой, деньги можно перевести на карту «Сбербанка», привязанного к номеру телефона +79137674975. Получатель - сестра погибшей Надежда Прушенова.

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