Посольство РФ в Японии: на круизном лайнере Diamond Princess могут находиться двое жителей Иркутска
Весь мир продолжает следить за ситуацией на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на якорь недалеко от японского порта Йокогама. Напомним, это судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. 3 февраля лайнер должен был вернуться в порт, но власти Японии задержали его во время рейда, когда выяснилось, что одним из туристов был зараженный коронавирусом пожилой китаец из Гонконга. Он сошел на берег в своем городе, а японские медики начали проверку всехпассажиров и экипаж судна. Тут то и выяснилось, что коронавирусомна Diamond Princess заражены уже 20 человек из более 2,5 тысячи пассажиров.
Россиян на борту 24, и среди них заболевших нет. В сети появилась информация, что среди пассажиров могут быть и жители Иркутской области. Корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске попробовали выяснить, так ли это. Для этого мы связались с посольством России в стране Японии.
- Действительно, у нас есть информация, что среди российских пассажиров, на борту Diamond Princess могут находиться двое жителей Иркутска, - ответили «КП-Иркутск» в диппредставительстве. – Больше никаких подробностей сообщить не можем.
Правда, связаться с самими пассажирами, чтобы, точно узнать из какого они города, пока не удается.
- Наши сотрудники находятся в полном контакте не только с МИДом Японии и японским минздравом, но и с нашими гражданами, - говорят в пресс-службе посольства. – Мы предлагали пассажирам выйти на связь с российскими журналистами. Но, из всех туристов согласился только житель Казани Олег Щербаков. Остальные такого желания пока не изъявили.Добавим, что граждане России на судне обеспечены питанием и медицинской помощью.
Уже известно, что карантин на Diamond Princess может продлиться до 20 февраля. До этого времени, пассажиры будут оставаться на лайнере, в своих каютах. Что касается ситуации с коронавируса, то по последним данным, в Китае число инфицированных превысило 28 тысяч человек, 563 умерли, выздоровели 1135.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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