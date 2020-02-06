2020-02-06T14:51:44+03:00
Происшествия

Посольство РФ в Японии: на круизном лайнере Diamond Princess могут находиться двое жителей Иркутска

Из-за вспышки коронавируса судно встало на карантин недалеко от японской Йокогамы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Посольство РФ в Японии: на круизном лайнере Diamond Princess могут находиться двое жителей ИркутскаПосольство РФ в Японии: на круизном лайнере Diamond Princess могут находиться двое жителей ИркутскаФото: Александр ГЛУЗ
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Весь мир продолжает следить за ситуацией на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на якорь недалеко от японского порта Йокогама. Напомним, это судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту КагосимаГонконгОкинава. 3 февраля лайнер должен был вернуться в порт, но власти Японии задержали его во время рейда, когда выяснилось, что одним из туристов был зараженный коронавирусом пожилой китаец из Гонконга. Он сошел на берег в своем городе, а японские медики начали проверку всехпассажиров и экипаж судна. Тут то и выяснилось, что коронавирусомна Diamond Princess заражены уже 20 человек из более 2,5 тысячи пассажиров.

Россиян на борту 24, и среди них заболевших нет. В сети появилась информация, что среди пассажиров могут быть и жители Иркутской области. Корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске попробовали выяснить, так ли это. Для этого мы связались с посольством России в стране Японии.

- Действительно, у нас есть информация, что среди российских пассажиров, на борту Diamond Princess могут находиться двое жителей Иркутска, - ответили «КП-Иркутск» в диппредставительстве. – Больше никаких подробностей сообщить не можем.

Правда, связаться с самими пассажирами, чтобы, точно узнать из какого они города, пока не удается.

- Наши сотрудники находятся в полном контакте не только с МИДом Японии и японским минздравом, но и с нашими гражданами, - говорят в пресс-службе посольства. – Мы предлагали пассажирам выйти на связь с российскими журналистами. Но, из всех туристов согласился только житель Казани Олег Щербаков. Остальные такого желания пока не изъявили.Добавим, что граждане России на судне обеспечены питанием и медицинской помощью.

Уже известно, что карантин на Diamond Princess может продлиться до 20 февраля. До этого времени, пассажиры будут оставаться на лайнере, в своих каютах. Что касается ситуации с коронавируса, то по последним данным, в Китае число инфицированных превысило 28 тысяч человек, 563 умерли, выздоровели 1135.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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