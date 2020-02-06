Четверо детей и их отец-одиночка без руки 8 лет ждут очереди на жилье

Свободного времени у четверых детей отца-одиночки из поселка Осиновка под Братском Сергея Глухова практически нет. Старшие - 17-летний Иван и 16-летний Илья - в отличие от сверстников после школы не рубятся в видеоигры на компьютере. Обязанности у них такие, что с ними не каждый взрослый городской мужчина справится: нужно и дров нарубить, и печку затопить, и сгоревший электропровод починить, да и дом 1959 года постройки требует постоянного ремонта: то крышу подлатать, то фундамент замазать. Ну а на младших - 12-летнем Кеше и 10-летней Кате - уборка и, конечно, наряд по кухне. Пока Кеша быстрее солдата начищает ведро картошки, а затем моет посуду, Катя пассерует морковь и свеклу для огромной кастрюли борща. Тары хватит, чтобы накормить отца и старших братьев.

Самому главе семейства справляться со всеми этими обязанностями сейчас непросто: 12 лет назад Сергею Глухову, работающему на лесоперерабатывающем предприятии, отрезало левую руку на станке. Пострадала и правая, но ее врачам удалось спасти. Став инвалидом и потеряв хорошую по меркам поселка работу, мужчина вскоре лишился и жены.

Дом Глуховых 1959 года постройки. Фото: личный архив семьи Глуховых

- Все ведь складывалось удачно и в семье, и на работе, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Сергей Глухов. - Я за 3 месяца поднялся от укладчика пиломатериалов до становщика. Но после потери руки стал инвалидом и отцом-одиночкой. Нет, жена первые 2 года ухаживала за мной. Но когда я стал более дееспособен, сказала: «До свидания, я от вас ухожу!» Как я потом узнал, она стала жить с моим же знакомым. Как она могла бросить детей? Нет, поначалу пыталась забрать, но я не отдал. Дело в том, что она злоупотребляла алкоголем, да и своего жилья у нее никакого не было. Во время брака мы жили в доме, который мне оставила моя бабушка. И сейчас в нем живем. А жену в итоге все же лишили родительских прав.

В доме даже нет пластиковых окон. Фото: личный архив семьи Глуховых

Сергей признается, что после ухода супруги в одночасье стать идеальным отцом ребятишкам у него не получилось. Жить приходилось лишь на пособие по инвалидности, а дети даже не ходили в садик, пока не помогли социальные службы. Был момент, когда его и самого едва не разлучили с сыновьями и дочкой, причем по его же глупости.

- Чего скрывать? После того как жена меня бросила, я ударился во все тяжкие и сам начал выпивать, - говорит Сергей Глухов. - В один момент переусердствовал, и детей у меня забрали. Тут я понял, что если так продолжу, то никогда их больше не увижу и они станут сиротами. Пошел в клинику и закодировался - от греха подальше. Собрал все справки. Только после этого детей мне отдали, и мы стали жить вместе. Жена их изредка навещала, да и сейчас навещает. Запрещать ей я не стал - мать все-таки.

Обстановка внутри дома. Фото: личный архив семьи Глуховых

Когда младшие дети подросли, Сергей, чтобы хоть как-то увеличить доходы семьи, устроился сторожем. Сейчас работает двое через сутки. В месяц, по его словам, на семью из 5 человек у него выходит примерно 35 тыс. рублей. Считать приходится каждую копейку. Пенсия по инвалидности у мужчины – 18 тыс. рублей, страховая – 7 тысяч, работа сторожем – 10, еще около 4 тысяч платят как многодетной семье. На алименты от бывшей жены Сергей не рассчитывает. Говорит: мол, брать с нее нечего, постоянной работы нет.

- Главное, что дети у меня не болтаются на улице, - говорит Сергей. – Старшие учатся и домом занимаются, Кеша вообще отличник и спортсмен, вместе с Ильей играет в футбол. Катя отлично рисует, вот только в художественную школу ее отдать пока не могу. Лишняя тысяча у нас уходит либо на еду, либо на одежду. Еще огород спасает. На 8 сотках сажаем картошку, морковь, зелень…

Фото: личный архив семьи Глуховых

На соцзащиту Сергей Глухов при этом не жалуется. Говорит, помощь оттуда идет. Детям бесплатное питание в школе оформили, на все праздники ребятишек приглашают, да и выплаты поступают в срок. Мечтает мужчина вместе с детьми сейчас только об одном - улучшить жилищные условия. Жить в покосившемся аварийном доме, которому уже более 60 лет, становится невозможно.

- В очередь на новое жилье я встал еще в 2012 году, - говорит Сергей. – С тех пор жду. Периодически езжу, узнаю. Отвечают, что пока жилья нет. Вроде как впереди меня еще 1 - 2 тыс. человек.

- Сергей Глухов стоит в очереди на жилье, – подтверждают в пресс-службе администрации Братска. - Когда он его получит, сказать сложно. У нас действительно много многодетных семей. Что касается помощи, то в 2015 году Сергею был выделен земельный участок в центральном районе города.

Фото: личный архив семьи Глуховых

Сам Сергей Глухов выделение ему земли подтверждает. Только признается, что не знает, принадлежит ли он ему до сих пор.

- Участок надо было оформить в собственность в течение 10 дней, - говорит Сергей. – А я в это время заболел. Так и не съездил в город. Разрешение на землю мне выдали, но вот числится ли она на мне, не знаю. Почему не оформил позже? Так строить новый дом все равно не на что! Я бы не стал сидеть и ждать этой очереди, обивать пороги. С удовольствием вместе с друзьями и сыновьями снес бы нашу старую хибару и построил бы на этом месте новый дом. Мы даже рассчитывали, сколько кубов бруса нам нужно на домик хотя бы с тремя небольшими комнатами. Готовы из бэушных материалов строить. Но пока так и продолжаем впятером мечтать о новом жилье.

Фото: личный архив семьи Глуховых

КОММЕНТАРИЙ СОЦЗАЩИТЫ

"Дом действительно в плачевном состоянии"

- Семью Сергея Глухова мы отлично знаем, - комментирует заместитель директора Управления социальной защиты населения по Братску Надежда Чалганская. – Конечно, она не самая благополучная. Его бывшая жена действительно лишена родительских прав сразу на семерых детей: на четверых от Сергея и на троих от другого мужчины. То, что сам Сергей не бросил своих ребят, уже большой показатель. За семьей мы совместно с органами опеки следим особенно внимательно, регулярно выезжаем к ним домой. Скажу, что все четверо детей всегда чистые, опрятные, одетые, обутые и сытые. Что касается помощи по линии соцзащиты, то Сергей получает пособия на детей, пособие по инвалидности, дрова, выплаты на подготовку к школе, новогодние подарки, продуктовые наборы. Помимо этого мы заключали с ним социальный контракт по выходу из трудной жизненной ситуации. Сергею выделяли деньги на развитие небольшого сельского хозяйства. Он пытался построить стайку для содержания животных, но пока у него что-то не получается. Также семья Глуховых в полном составе приглашается на все социальные мероприятия, им безвозмездно помогают наши благотворительные магазины. А вот дом у них, конечно, находится в плачевном состоянии. Раньше даже дверей в санузле не было. Сергей пытается там что-то ремонтировать, сыновья помогают.