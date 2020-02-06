«Кормят хорошо, но из комнаты не выйдешь»: как живут на карантине эвакуированные из Уханя россияне

Эвакуация россиян из охваченного эпидемией коронавируса Китая – сейчас самая обсуждаемая тема. Соцсети переполнены фотографиями и видео с военного самолета, которым вывозили наших земляков на карантин в Тюменскую область. Среди эвакуированных – 22-летняя студентка Татьяна Горбушина из Читы.

- Уезжать совсем не хотелось, - вздыхает Татьяна. Она приехала в Ухань два месяца назад, учить китайский язык в технологическом университете Хубэй. - Мне очень понравилось в Китае, да и обучение оплачено на год вперед. Проучилась только декабрь, в январе - новогодние каникулы, а потом началась эпидемия. Была ли в городе паника? Нет. Улицы пустынные, да, но там всегда так в Новый год. Китайцы ходили в масках. Дороги постоянно мыли и дезинфицировали, продуктов в супермаркетах достаточно. Единственная проблема - такси завысили цены, когда общественный транспорт перестал ходить. Но я все равно редко бывала в городе, почти все время проводила в общежитии при университете. С 24 января у нас ввели карантин, из общаги никто не выходил. Маски нам выдавали, продукты привозили под заказ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/759200" frameborder="0"></iframe> Как выглядит комната в санатории, где живут эвакуированные из Китая..Видео: Татьяна Горбушина.

Узнав об эвакуации, девушка обратилась в посольство РФ в Китае. Ей перезвонили и сообщили, что выезд 4 февраля. В назначенный день за студентами (кроме Татьяны, там было еще четверо россиян) приехал автобус и отвез прямо в аэропорт.

- Людей выезжало очень много, - вспоминает наша собеседница. - Перед самолетом всем измерили температуру, осмотрели вещи. В салоне было достаточно тепло, немного замерзла только в те три часа, пока стояли на дозаправке в Улан-Удэ. Но когда взлетели, отопление снова включили. На обед нам выдали армейский сухпаек: рагу в баночках, чай, печенье, паштет – съедобно! Конечно, все устали от 13-часового полета, спали чуть ли не друг на друге.

В санатории в Тюменской области ей досталась комфортная двухместная комната.

- Свежий ремонт, есть телевизор, холодильник, чайник и даже очиститель воздуха, - улыбается Татьяна Горбушина. - Кормят хорошо, четыре раза в день, по два блюда на каждый прием пищи. На завтрак, например, была овсяная каша, запеканка, фрукты и кофе. На обед - суп, второе, хлеб. Правда, выходить из комнаты и контактировать с другими людьми нам запрещено, но ничего. Общаемся друг с другом по телефону. Очень ждем, когда можно поехать домой - всех ждут родные и друзья.

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