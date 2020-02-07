Где платят больше 100 тысяч в месяц: самые высокооплачиваемые сотрудники в Сибири работают в нефтянке и на добыче золота

- Где зарплаты растут? Неправда это!

Спроси хоть кого в Иркутске про рост цен - ответят охотно: да, есть такое. Особенно сейчас и особенно на овощи. И не сезон, и в Китае катаклизмы. А получка? Нет, получка точно не растет! Если бы знали, где много платят, так все бы туда давно устроились. Однако наши убеждения не совсем совпадают с реальностью. Эксперты HeadHunter проанализировали, сколько сейчас готовы платить работодатели и какие условия они предлагали год назад. Выяснилось, что Иркутск вслед за Омском и Абаканом оказался в топ-3 по Сибири по росту стоимости предложений. В среднем сейчас в городе доходы больше на 5 тысяч в месяц: год назад работодатели предлагали в среднем 41 тыс. рублей, сейчас – 46 тысяч.

Сказывается непростая ситуация на рынке труда: конкуренция работодателей за персонал, безусловно, стала самым ярким трендом прошлого года, и в 2020 году она будет еще ощутимее, - комментирует Анна Осипова, руководитель пресс-службы «HeadHunter – Сибирь». - Повышение зарплат – наиболее очевидный способ привлечь в компанию специалистов нужной квалификации. Однако стоит заметить, что работодатели все больше внимания уделяют и нематериальным факторам: стараются развивать свой HR-бренд и привлекать соискателей интересными условиями, расширенным соцпакетом, а также возможностями для профессионального развития и карьерного роста.

Эх, вздохнете вы, а я почему этого не вижу? Доход небольшой. И вообще, работу найти сложно. А эксперты уточняют, что сейчас в Иркутске на одну вакансию претендуют 5 - 6 человек. Много? Они считают, что это немного и у владельцев бизнеса особого выбора нет. Общее число мест работы при этом выросло на 10%, а соискателей – на 22%. Но ситуация от этого не поменялась.

- Это если говорить о поиске профессионалов, а не просто рабочих рук, - такое мнение у руководителя Иркутского кадрового агентства Алина Даниленко. - С первыми трудно, а вторых хватает. Например, если речь идет о специалисте сферы продаж, то тут и профи найти сложно, и руководитель понимает, что лучше переплатить, чем недоплатить. В противном случае человека перекупят и он будет приносить прибыль другой компании. Та же история с персоналом на вахту. Да, там очень высокие зарплаты. Но и квалификация требуется, и условия работы на севере нелегкие, а во многих случаях просто физически тяжелые. И график – практически ежедневно по 10 - 11 часов в сутки, и проживание в общежитиях или вагончиках. Вы точно захотите и сможете? Но все это касается редких или высококвалифицированных кадров, или тяжелого труда. Обычному экономисту, повару, юристу или продавцу на такое рассчитывать сложно.

И это подтверждается сухими цифрами статистики. За самую низкую зарплату в регионе бьются представили туристической сферы, общепита (в среднем получка 22,6 тыс. рублей) и торговли (26 тыс. рублей в месяц). Доход педагога в регионе - 34,6 тыс. рублей, медика - 42,3 тысячи.

А отбор на хорошую зарплату, дополним, тоже очень жесток. Сравните: сложнее всего сейчас в Иркутске искать работу в госслужбе (конкурс – 13 человек на место) и в руководстве (8,39), где уровень зарплат начинается от 50 тыс. рублей.

Где же нужно работать, чтобы зарплата была высокой? На добыче полезных ископаемых. Работа тяжелая, условия сложные, платят хорошо. Вахтовикам стабильно предлагают 100 тысяч в месяц, средний доход в отрасли – 93 тыс. рублей. Больше полусотни тысяч зарабатывают в энергетике, ЖКХ.

Мы сравнили зарплаты в самых обеспеченных территориях Сибири.Фото: Наталья ВИБЕ

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