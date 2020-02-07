Погоня со стрельбой в Иркутске: полицейский три километра проехал на крыше автомобиля, чтобы задержать барсеточников

Погоня в стиле голливудского боевика попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов Иркутска. Проезжая по улице Розы Люксембург в микрорайоне Ново-Ленино, водителя обогнала белая Хонда, на заднем стекле которой «звездочкой» расположился мужчина, который руками умудрялся держаться за крышу, чтобы не упасть прямо на дорогу. За Хондой гнались сразу два автомобиля. Метров через 100 одна из преследующих машин все же обогнала Хонду и перекрыла ей проезд. После чего из нее выскочили четыре крепких парня и вытащив неизвестных из салона белого седана, скрутили их.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/759333" frameborder="0"></iframe> Погоня со стрельбой в Иркутске.Видео: "Инцидент Иркутск"

Позже выяснилось, что это были вовсе не съемки боевика, а работа сотрудников уголовного розыска, которые задерживали двух местных барсеточников. Еще до погони полицейские организовали засаду в Ленинском районе, чтобы взять преступников с поличным. Поздним вечером двое приятелей действительно вышли на новое «дело». С помощью специального прибора, они на парковке отключили сигнализацию у одной из машин, забрали из нее сумку. Правда, тут же заметили оперативников, запрыгнули в машину, и попытались скрыться.

Та самая Хонда, на крыше которой ехал полицейский. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Один из полицейских, не растерявшись, успел забраться на крышу машины преступников. Те, пытаясь его стряхнуть на проезжую часть, целых три километра совершали опасные маневры. Но сотрудник, рискуя собой, все же сумел удержаться. Остановить «гонщиков» удалось после того, как полицейские применив табельное оружие, пробили на их авто колеса. После того, как руках барсеточников захлопнулись наручники, в салоне их Хонды были найдены похищенная сумка, в которой находились банковские карты и ювелирные украшения.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - По решению суда одному из задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его подельник задержан.