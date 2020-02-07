2020-02-07T12:59:34+03:00
Общество

Оттепель в Иркутске: в ближайшие дни будет +4, но вскоре вернутся морозы

Плюсовая температура в первой декаде февраля в Иркутске наблюдалась всего пять раз
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Оттепель в Иркутске: в ближайшие дни будет +4, но вскоре вернутся морозыОттепель в Иркутске: в ближайшие дни будет +4, но вскоре вернутся морозыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутян переменой погоды в городе не удивишь. И все же весны в начале февраля мало кто ожидает. А ведь все идет к этому. Морозы задержались всего на несколько дней, а на смену им идет… оттепель! Теплый фронт надвигается из Казахстана. Если в выходные воздух в Иркутске прогреется до -6 градусов в субботу, 8 февраля и до -3 в воскресенье, 9 февраля то в первый день новой рабочей недели горожанам и вовсе можно убирать пуховики и доставать пальто.

- Днем в понедельник, 10 февраля ждем до +2…+4, - рассказывает «КП-Иркутск» замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Несмотря на то что уже во вторник температура вновь станет отрицательной, большого понижения не будет. На всю оставшуюся рабочую неделю прогнозируем примерно -2…-6 градусов. Но теплые вещи откладывать в сторону пока рановато, так как почти все эти дни будет идти снег и ветер усилится до 6 - 11 м/с. Ощутимое похолодание ожидается только ближе к субботе, когда столбик термометра вновь начнет показывать примерно 20…-22 градусов. Вот такой контраст.

Кстати, такая оттепель, когда погода становится плюсовой, по словам синоптиков, в наш регион приходит в основном во второй декаде февраля. А вот +4 в начале месяца пусть и не аномалия, но редкость.

- За последние 20 лет оттепель в первой декаде наблюдалась лишь 5 раз, - продолжает Юлия Янькова. – Так было в феврале 2004, 2007, 2009, 2016 и 2017 годов. Бывало, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья в это время воздух и вовсе до +10 прогревался. Кстати, так будет и в этот раз. Так что путешественникам не стоит забывать о возможном сходе лавин.

И еще одна важная информация для метеочувствительных горожан: перепады на этой неделе будут не только в температуре, но и в атмосферном давлении. Норма для февраля - 727 мм рт. ст., но 9-го и 10-го числа давление понизится сразу на 8 - 10 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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