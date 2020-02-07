Александр Битаров: «У меня нет ни губернаторских, ни мэрских амбиций»

Александр Битаров редко дает интервью. Излишняя медийность ему не нужна. Говорит: «Я два года молчал и ничего нигде не говорил, чтобы показать - ни на что не претендую». Но за плечами огромный опыт в политике – трижды первый заместитель губернатора, шесть раз избирался в областной парламент. Много лет – руководитель крупной строительной компании «Новый город». И сегодня, когда грядут выборы и мэра Иркутска, и главы региона, именно его мнение о грядущих событиях как минимум… интересны. Битаров стал гостем передачи «Картина недели» на радио «Комсомольская правда в Иркутске» на 91,5 fm.

В Тулуне нет экономической выгоды

- В Тулуне, пострадавшем от наводнения, многие работают на восстановлении. Почему туда не пошли строить?

- Почему не пошел? Сегодня - пошел, потому что Игорь Иванович (Кобзев, и.о. губернатора) ко мне обратился с просьбой. Мы и раньше, как только произошел паводок, в официальном письме предлагали нашу помощь в строительстве, как многоквартирных домов, так и индивидуальных. Почему тогда не последовало реакции - мне непонятно. Я и Игорю Кобзеву, мы с ним уже дважды встречались, говорил, что в Тулуне нет никакой коммерческой выгоды, но есть патриотизм, просьбы, поручения. И когда Игорь Иванович на совещании обратился к строителям с просьбой «пойти» в Тулун, вновь проявил инициативу.

- Как складываются отношения с Игорем Ивановичем?

- Игоря Ивановича знаю очень слабо и мало, но мне импонирует, что он заявил о поддержке программы замены 5-этажных зданий серии 1-335, которую я пытаюсь внедрить два года. Она крайне важна в регионе. Кобзев сразу ее воспринял и сказал, что будет ее продвигать. Мне это по нраву и я, безусловно, в этом плане буду его всеми силами поддерживать.

- А на предстоящих выборах главы региона, в сентябре, какого кандидата видите?

- Человека, который реально может улучшить условия жизни иркутян, и будет решать крайне важные вопросы. Что касается Игоря Ивановича, то ряд его высказываний на сегодняшний день очень близки. Понимаете, ранее поднималась тема БЦБК и утилизации накопленных отходов, по факту получилось, что в лабораторных условиях решение вопроса было, а непосредственно на месте нет. Я тогда сказал Сергею Георгиевичу (Левченко) вопрос решать придется явно несколько лет, почему мы до сих пор не делаем хотя бы селезащиту? Кобзев пришел, и сегодня это озвучил, побывав в Байкальске всего один раз. Может быть это профессионализм человека, работающего в МЧС, но в то же время – головная боль, которую срочно нужно решать. Тоже самое касается и Усольяхимпрома, и Тулуна, конечно.

В 2010-ом «не пустили» на выборы мэра

- Губернаторские амбиции…, есть ли они у вас?

- Мои не губернаторские амбиции, а мэрские умерли в 2010 году, когда Дмитрий Мезенцев, можно сказать, не пустил меня на те выборы. А я хотел, собирался и был абсолютно готов к этому, есть даже определенная уверенность, что выиграл бы их. Но Дмитрий Федорович сказал, что я нужен в качестве первого заместителя губернатора.

- И все-таки губернаторские амбиции…

- Были мысли лет 10-12 назад, когда я дважды бывал в ранге первого заместителя у губернаторов Говорина и Мезенцева. Понимал, что в плане управления хозяйством мог вполне справиться. Но, наверное, я человек самокритичный и в своих высказываниях часто был защитником территорий. Возможно, эта позиция озвучивать больше интересы населения и мешала. Поэтому пытаться выдвигаться не было смысла. Мне хватало взвешенности, чтобы даже не попробовать это сделать.

- Вас называют одним из влиятельных политиков в регионе. Для вас это ответственность, обременение, тешит самолюбие?

- На сегодняшний день не тешит, скорее в определенной степени – это бремя. Шесть раз избирался депутатом, трижды первый замгубернатора, заммэра во время Говорина, руководитель горздравотдела в далекие годы… История этих многих лет бросала меня на баррикады, когда был вынужден защищать свой бизнес. Бизнес ведь очень сильно зависит от власти в плане выдачи разрешения или изменений правил землепользования и застройки. Но, возвращаясь, к вашему вопросу об амбициях. Я как раз два года молчал (не давал интервью), чтобы показать, что ни на что не претендую. Даже долго думал, пойти ли в этот раз в Заксобрание. Так что амбиций политических нет. А вот в строительном бизнесе уже накоплен такой опыт, что хочется принести больше пользы для города, прежде всего.

- А если вернуться на 5 лет назад, поддержали ли бы Сергея Левченко на выборах, как тогда вы сделали?

- Тогда я был поставлен в тупик. Я вынуждено поддержал бы любого сильного кандидата. Но на тот момент не было никого кроме Сергея Левченко. В его победе, конечно, уверен не был. Потом проработал в правительстве почти два года, работал на совесть. Считаю, что та стабильность и результаты, которые показала команда Сергея Георгиевича во многом и моя заслуга.

- Почему ушли?

- Сделал ошибку. Сразу не проговорил с Левченко ряд ключевых моментов в отношении кадров, структуры. Например, был лишен финансового контроля, хотя это оперативный инструмент для зампреда правительства, чтобы знать положение дел во всех сферах.

- Вы поддержали и Сергея Сокола… (председателя Заксобрания Иркутской области)

- Были выдвинуты две кандидатуры на должность спикера. Да, поддержал Сергея Сокола. И не ошибся. Он сейчас доказал своей работой, что является подготовленным профессионалом, взвешенным, человеком с громадной выдержкой. Его очень часто провоцируют, но он себя ведет достойно и очень грамотно.

- Есть мнение, что строители рвутся во власть.

- Будучи во власти несколько раз, показал, что я там ничего не хапнул, не украл и не получил выгодных контрактов. Но есть правила игры, есть понятия в правилах землепользования и застройки, есть тема генплана, и считаю, в этом сегодня делаются ошибки и нас не слушают.

- Кстати, а с кем из градоначальников вам было легче всего работать?

- С Борисом Говориным и Владимиром Якубовским. Говорин мне, как человек, ближе.

- И все-таки светлое будущее в ближайшей перспективе будет?

- Обязательно настанет, потому что жить без веры в это нельзя. Возможно, президент правильное решение принял и прислал к нам спасателя. Я улыбаюсь, это шутка, но в ней есть доля правды. Потому что Иркутскую область надо вытаскивать из постоянных смен власти.

СПРАВКА «КП»

Александр Битаров в 2015 был назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя правительства Иркутской области. 5 августа 2017 ушел в отставку с поста председателя правительства по собственному желанию. В 2018 вновь избран в Заксобрание области.

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