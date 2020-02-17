Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске продолжается

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске началась еще в начале февраля. На прошлой неделе с жалобами на простуду в больницу обратился каждый шестидесятый житель города. Но, видимо, вирус не собирается отступать. Больных ОРВИ и гриппом стало еще больше.

- За прошедшую неделю с симптомами болезни в больницы обратились 9 тысяч 947 человек, - рассказывает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. – Из них 7 тысяч 4 человека - это дети. Эпидемический порог в городе превышен на 8%.

По области также выросло и общее число больных. За неделю на прием к врачу пришло больше 28,5 тысяч человек. Среди них много детей – чуть больше 21 тысячи. Эпидемический порог достиг отметки 11% по региону.

Вирусологи отмечают, что активно распространяется грипп – вирус А, В и РС. Чтобы остановить распространение инфекции, на прошедшей неделе полностью закрывались 159 школ и 29 садов в области. Частично это пришлось сделать в 42 школах и 41 детском саду.

Что касается соседей, то практически во всех крупных городах области эпидемический порок превышает норму. В Ангарске число больных достигло 2 986 человек. В Братске – 2 778. В Усолье-Сибирском заболело 1 831 человек. В Шелехове обратилось к врачу 1 130 человек. В Тулуне и Усть-Куте тоже сохраняется тяжелая ситуация.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА И ОРВИ:

1. Реже посещайте места массовых скоплений людей.

2. Пользуйтесь медицинской маской.

3. Избегайте контактов с заболевшими.

4. Тщательно мойте руки с мылом, промывайте нос.

5. Проветривайте помещения, в котором находитесь, и увлажняйте воздух.

6. Регулярно делайте влажную уборку.

7. Ешьте продукты, содержащие витамин С.

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