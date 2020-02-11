Где и сколько в России едят овощей и фруктов

О том, что необходимо правильно питаться, и лучше всего включать в меню по 400 граммов овощей и фруктов, сегодня известно всем. А вот придерживаются этого правила далеко не все. По разным причинам. На основании наблюдений Росстата за отношением россиян к своему здоровью вообще и правильному питанию в частности за 2019 год, «Комсомольская правда» в Иркутске составила рейтинг регионов России по здоровому питанию.

В среднем по России, уточняет Росстат, приверженцев здорового питания довольно много – каждый четвертый житель страны строит свой рацион на овощах и фруктах. Ну, это в среднем. А на практике мужчины, и это подтверждается наблюдениями статистики – все же «мясоеды», особенно горожане. А прекрасной половины среди любителей салатика на ужин и на завтрак больше – до трети в селе и чуть меньше в городе.

Больше всего фрукты доступны на юге и в центре страны ( картошку, которая по-прежнему составляет основу рациона, статистика не учитывала). Поэтому первое место по потреблению необходимых для качественного питания и продолжительной жизни «400 граммов овощей и фруктов» держит славящийся своими долгожителями Кавказ -38% жителей едят достаточно качественной растительной пищи. На втором месте – Южный федеральный округ ( 33,9%), потом Поволжье (29, 15%). Северо-запад ( 27, 05%). В аутсайдерах Сибирь, где из фруктов растут разве что ранетки, остальное – импорт из КНР (18, 6%) и Дальний Восток (16, 6%).

В тройке самых-самых по правильному питанию Ингушетия, Адыгея и Калининград. А замыкают этот рейтинг Хабаровский край, Чукотка и Ненецкий АО.

Росстат подсчитал, у кого в рационе достаточно овощей и фруктов.Фото: Евгения ГУСЕВА

КОНКРЕТНО

Место в рейтинге регион %

1. Республика Ингушетия 68, 6

2. Республика Адыгея 62, 27

3. Калининград 57,55

4. Самара 49, 4

5. Крым 46, 55

6. Севастополь 46, 4

7. Новгородская область 46, 3

8. Республика Чувашия 44,9

9. Волгоградская область 44,7

10. Республика Бурятия 43, 1

11. Республика Карачаево-Черкесия 42, 1

12. Воронежская область 41, 4

13. Республика Дагестан 40, 6

14. Пензенская область 38,3

15. Оренбургская область 37, 3

16. Еврейская АО 37, 05

17. Ставропольский край 36, 55

18. Саратовская область 34, 44

19. Республика Марий Эл 33, 85

20. Республика Башкирия 33. 8

21. Республика Мордовия 33, 3

22. Архангельская область 33, 25

23. Рязанская область 33, 25

24. Ленинградская область 32, 65

25. Краснодарский край 32, 3

26. Рязанская область 33, 25

27. Чеченская республика 30, 9

28. Ульяновская область 30, 8

29. Ивановская область 30, 7

30. Мурманская область 30, 6

31. Курганская область 30

32. Республика Кабардино-Балкария 29, 6

33. Владимирская область 29, 25

34. Республика Северная Осетия-Алания 28, 8

35. Тверская область 28, 45

36. Московская область 28, 45

37. Тюменская область 28, 2

38. Псковская область 27, 75

39. Камчатский край 26, 3

40. Костромская область 26,1

41. Республика Карелия 25, 75

42. Ростовская область 24, 95

43. Брянская область 24, 75

44. Магаданская область 24, 3

45. Красноярский край 24, 1

46. Кемеровская область 23, 85

47. Смоленская область 23, 35

48. Республика Хакасия 23, 15

49. Республика Татарстан 22, 85

50. Вологодская область 22, 5

51. Ярославская область 21. 95

52. Омская область 20, 85

53. Нижегородская область 20, 55

54. Курская область 19, 75

55. Республика Калмыкия 19, 55

56. Москва 19, 55

57. Санкт-Петербург 19, 35

58. Ямало-Ненецкий АО 18, 35

59. Свердловская область 17, 5

60. Тульская область 16, 85

61. Иркутская область 16, 65

62. Астраханская область 16, 35

63. Новосибирская область 16, 3

64. Липецкая область 16, 2

65. Республика Саха-Якутия 16, 05

66. Республика Коми 15, 55

67. Амурская область 15, 05

68. Приморский край 14, 7

69. Ханты-Мансийский АО 14, 1

70. Томская область 13, 95

71. Брянская область 12, 7

72. Челябинская область 12, 5

73. Тамбовская область 12, 2

74. Алтайский край 11, 95

75. Республика Алтай 11, 9

76. Пермский край 11, 15

77. Кировская область 11, 1

78. Сахалинская область 9, 7

79. Забайкальский край 8, 35

80. Удмуртская республика 8, 2

81. Калужская область 7, 75

82. Республика Тыва 5, 85

83. Хабаровский край 5, 45

84. Чукотский АО 2, 9

85. Ненецкий АО 2, 65