Где и сколько в России едят овощей и фруктов
О том, что необходимо правильно питаться, и лучше всего включать в меню по 400 граммов овощей и фруктов, сегодня известно всем. А вот придерживаются этого правила далеко не все. По разным причинам. На основании наблюдений Росстата за отношением россиян к своему здоровью вообще и правильному питанию в частности за 2019 год, «Комсомольская правда» в Иркутске составила рейтинг регионов России по здоровому питанию.
В среднем по России, уточняет Росстат, приверженцев здорового питания довольно много – каждый четвертый житель страны строит свой рацион на овощах и фруктах. Ну, это в среднем. А на практике мужчины, и это подтверждается наблюдениями статистики – все же «мясоеды», особенно горожане. А прекрасной половины среди любителей салатика на ужин и на завтрак больше – до трети в селе и чуть меньше в городе.
Больше всего фрукты доступны на юге и в центре страны ( картошку, которая по-прежнему составляет основу рациона, статистика не учитывала). Поэтому первое место по потреблению необходимых для качественного питания и продолжительной жизни «400 граммов овощей и фруктов» держит славящийся своими долгожителями Кавказ -38% жителей едят достаточно качественной растительной пищи. На втором месте – Южный федеральный округ ( 33,9%), потом Поволжье (29, 15%). Северо-запад ( 27, 05%). В аутсайдерах Сибирь, где из фруктов растут разве что ранетки, остальное – импорт из КНР (18, 6%) и Дальний Восток (16, 6%).
В тройке самых-самых по правильному питанию Ингушетия, Адыгея и Калининград. А замыкают этот рейтинг Хабаровский край, Чукотка и Ненецкий АО.
Росстат подсчитал, у кого в рационе достаточно овощей и фруктов.Фото: Евгения ГУСЕВА
КОНКРЕТНО
Место в рейтинге регион %
1. Республика Ингушетия 68, 6
2. Республика Адыгея 62, 27
3. Калининград 57,55
4. Самара 49, 4
5. Крым 46, 55
6. Севастополь 46, 4
7. Новгородская область 46, 3
8. Республика Чувашия 44,9
9. Волгоградская область 44,7
10. Республика Бурятия 43, 1
11. Республика Карачаево-Черкесия 42, 1
12. Воронежская область 41, 4
13. Республика Дагестан 40, 6
14. Пензенская область 38,3
15. Оренбургская область 37, 3
16. Еврейская АО 37, 05
17. Ставропольский край 36, 55
18. Саратовская область 34, 44
19. Республика Марий Эл 33, 85
20. Республика Башкирия 33. 8
21. Республика Мордовия 33, 3
22. Архангельская область 33, 25
23. Рязанская область 33, 25
24. Ленинградская область 32, 65
25. Краснодарский край 32, 3
26. Рязанская область 33, 25
27. Чеченская республика 30, 9
28. Ульяновская область 30, 8
29. Ивановская область 30, 7
30. Мурманская область 30, 6
31. Курганская область 30
32. Республика Кабардино-Балкария 29, 6
33. Владимирская область 29, 25
34. Республика Северная Осетия-Алания 28, 8
35. Тверская область 28, 45
36. Московская область 28, 45
37. Тюменская область 28, 2
38. Псковская область 27, 75
39. Камчатский край 26, 3
40. Костромская область 26,1
41. Республика Карелия 25, 75
42. Ростовская область 24, 95
43. Брянская область 24, 75
44. Магаданская область 24, 3
45. Красноярский край 24, 1
46. Кемеровская область 23, 85
47. Смоленская область 23, 35
48. Республика Хакасия 23, 15
49. Республика Татарстан 22, 85
50. Вологодская область 22, 5
51. Ярославская область 21. 95
52. Омская область 20, 85
53. Нижегородская область 20, 55
54. Курская область 19, 75
55. Республика Калмыкия 19, 55
56. Москва 19, 55
57. Санкт-Петербург 19, 35
58. Ямало-Ненецкий АО 18, 35
59. Свердловская область 17, 5
60. Тульская область 16, 85
61. Иркутская область 16, 65
62. Астраханская область 16, 35
63. Новосибирская область 16, 3
64. Липецкая область 16, 2
65. Республика Саха-Якутия 16, 05
66. Республика Коми 15, 55
67. Амурская область 15, 05
68. Приморский край 14, 7
69. Ханты-Мансийский АО 14, 1
70. Томская область 13, 95
71. Брянская область 12, 7
72. Челябинская область 12, 5
73. Тамбовская область 12, 2
74. Алтайский край 11, 95
75. Республика Алтай 11, 9
76. Пермский край 11, 15
77. Кировская область 11, 1
78. Сахалинская область 9, 7
79. Забайкальский край 8, 35
80. Удмуртская республика 8, 2
81. Калужская область 7, 75
82. Республика Тыва 5, 85
83. Хабаровский край 5, 45
84. Чукотский АО 2, 9
85. Ненецкий АО 2, 65
ИСТОЧНИК KP.RU