«Без кота я никуда»: чиновники из Забайкалья помогли эвакуировать рыжего британца из охваченного коронавирусом Китая

- Спасите Пипито! Боюсь, моего кота заподозрят в коронавирусе и не выпустят в Россию! – такой звонок раздался на горячую линию правительства (!) Забайкальского края в конце прошлой недели.

Можно, да, представить себе реакцию оператора-телефонистки? Долгое молчание в трубку, потом просьба повторить вопрос, потом размышления про себя – шутка или просто пора в отпуск… Но парень на другом конце провода и не думал сдаваться!

- Да у Пипито ветеринарный паспорт закончился, а продлить негде - мы живем в Маньчжурии, весь город на карантине. - говорил звонивший. - Без прививок Пипито границу не пересечет. А я без кота никуда! Мы с ним шесть лет вместе!

Оставить питомца одного в Китае его хозяин ни за что не согласится. Фото: предоставлено героем публикации.

Такие просьбы на горячую линию поступают не каждый день. Оператор записала обращение звонившего – 31-летнего Ильи, который родом из Забайкалья, а также его данные, и передала специалистам министерства инвестиционного развития Забайкалья – именно это ведомство сейчас занимается вопросами возвращением жителей края из Китая после объявления в стране эпидемии коронавируса. Не сказать, что ответственные лица просьбе не удивились, но все же приняли ее всерьез. А потому связались с Ильей, узнали его историю и решили помочь - спасти Пипито! Пропадет ведь на чужбине бедолага.

- Я три последних года прожил в Китае, - рассказал «Комсомолке» сам Илья. - Приехал по работе, занимался погрузками, снял квартиру. Пипито целыми днями глазел в окошко, ждал меня с работы, ласковый такой, добрый. А сейчас у меня возникли проблемы с работой, решил возвращаться домой. А Пипито? Он мой самый верный друг. Ну как его тут бросить одного?!

Пока в Маньчжурии карантин, котик сидит в съемной квартире с хозяином. Фото: предоставлено героем публикации.

Операция по спасению Пипито началась. Правительство Забайкалья связались с властями Маньчжурии и попросили посодействовать с документами для котика. А чтобы их оформить требовалось сдать анализы и сделать прививки. И что же? Буквально через четыре дня граница для симпатичного рыжего британца открылась!

Домой котик вернется вместе с хозяином. Фото: предоставлено героем публикации.

- Я заболеть коронавирусом так не боялся, как за своего котика, - говорит Илья. - Теперь вопрос решен, документы у нас на руках, однако выехать в Россию ни я, ни мой пушистый друг пока не можем. В Маньчжурии действует карантин, еще как минимум неделю. Никуда выходить нельзя, кроме продуктового магазина через дорогу. Поэтому сидим в своей квартире и ждем новостей. Очень надеюсь, что скоро мы с Пипито все-таки прилетим домой! Хочу сказать огромное спасибо правительству Забайкальского края - не отмахнулись от меня, помогли, отнеслись по-человечески. Сделали все возможное, чтобы мы с Пипито не расстались.

Вот такой рыжий красавец Пипито. Фото: предоставлено героем публикации.

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