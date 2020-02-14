2020-02-14T14:32:00+03:00
Общество

В Иркутске с жильцов незаконной 11-этажки требуют 350 миллионов рублей за снос собственного дома

В высотке опасно жить, а фирма-застройщик исчезла [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Иркутске с жильцов незаконной 11-этажки требуют 350 миллионов рублей за снос собственного домаВ Иркутске с жильцов незаконной 11-этажки требуют 350 миллионов рублей за снос собственного домаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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«Если наш дом разберут, поставим кровати прямо во дворе - идти-то некуда!» - невесело шутят жители 11-этажки на улице Пискунова, 40 в Иркутске. Напомним, высотку, в которой прописаны 63 человека, а по факту проживает намного больше, суд «приговорил» к сносу еще в мае прошлого года. Почему? Экспертиза доказала, что в многоэтажке опасно жить: из-за нарушений, допущенных при строительстве, она недостаточно прочная и при землетрясении может развалиться. Не соблюдены и правила пожарной безопасности.

Апелляция не спасла: суд постановил, что в течение полугода жильцы должны снести здание, причем… за свой счет! По закону этим должна заниматься компания-застройщик, но ее уже не существует.

На митинг пришли и депутаты городской думы, пообщались с жильцами проблемного дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На митинг пришли и депутаты городской думы, пообщались с жильцами проблемного дома.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 февраля собственники квартир вышли на митинг в надежде, что получится подать на кассацию и настоять на новой экспертизе дома. Тогда, возможно, позволят не сносить многоэтажку (а на это требуется больше 350 млн (!) рублей), а хотя бы отремонтировать, на что уйдет 70 миллионов.

- Моя дочь жила в коммуналке в ужасных условиях: в тесноте и среди пьяниц. Четыре года назад мы с большим трудом продали эту комнатку и дачу, построенную моим мужем, кое-как наскребли копеечку на самую маленькую квартиру, практически конуру в 17 квадратов, в этой новостройке для дочери, - еле сдерживая слезы, рассказывает заслуженный учитель на пенсии - 72-летняя Лидия Каменева, стоя возле дома на Пискунова, 40. - Сделали ремонт. В доме есть вода, свет и тепло. В подъезде и во дворе чистота и порядок. А теперь мы должны все это развалить, да еще и заплатить практически 5 миллионов с каждого?! Где взять такие деньги?!! Мне придется продавать свою квартирку - тогда мы с дочкой останемся на улице и все равно в долгах… Из-за постоянного стресса я разболелась.

Заслуженный учитель Лидия Каменева вышла на митинг, ведь в этом доме квартира ее дочери. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заслуженный учитель Лидия Каменева вышла на митинг, ведь в этом доме квартира ее дочери.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А другая собственница, Мария Акопян, рассказала корреспонденту "КП-Иркутск", что попала буквально из огня да в полымя. Собираясь переезжать из Тайшета в Иркутск вместе с детьми-студентами, она нарвалась на проблемный дом по адресу: Байкальская, 236/б.

- Взамен квартиры на Байкальской, 236/б нам предложили поселиться здесь. Как же мы обрадовались, ведь дом в Тайшете уже продали, - тяжело вздыхает Мария. - Это было 3 года назад. Увы, мы не успели сделать ремонт в новой квартире и поселиться там. Я постоянно в больницах, а дети сутками работают, чтобы оплатить хотя бы съемное жилье. У меня-то пенсия всего 9 тысяч, даже на продукты не хватает. А теперь и этого уголка лишимся, и за снос платить нечем…

На митинге против сноса дома присутствовали более 130 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На митинге против сноса дома присутствовали более 130 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отчаянии жильцы многоэтажки составили обращение к властям и выложили петицию в Интернете. В документе они подробно изложили историю проблемного дома. Увы, многоэтажка изначально была построена без необходимого разрешения, а проект не прошел госэкспертизу, но квартиры успешно продавались. Компания попала в черный список иркутских застройщиков, а затем перестала существовать.

Жильцы дома на Пискунова, 40 выступили на митинге против сноса жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жильцы дома на Пискунова, 40 выступили на митинге против сноса жилья.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь собственники квартир в доме на Пискунова, 40 боятся, что в их квартирах в любой момент просто выключат воду, электричество и отопление, чтобы они поскорее выселились. Но они намерены бороться до последнего – а вдруг еще получится отремонтировать дом или признать его аварийным, чтобы получить другое жилье или компенсации. Владельцы квартир планируют подавать кассацию. Помогать в этом вопросе жильцам пообещали депутаты Думы Иркутска. Они тоже присутствовали на митинге, общались с пострадавшими. Тема сноса дома на Пискунова, 40 будет обсуждаться на депутатских слушаниях в марте. Депутаты пообещали жильцам дома юридическую помощь и подчеркнули, что вариантов решения проблемы несколько: узаконить дом и достроить его, или признать аварийным и расселить по закону, или же использовать механизм долевого строительства.

Жилой дом построен с нарушениями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жилой дом построен с нарушениями.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Митинг против сноса дома по улице Пискунова, 40, состоялся в Иркутске..Видео: Юлия ПЫХАЛОВА.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Директор ООО "Центр правовой защиты" Кристина ЖИЛИНА:

Изучите разрешение на строительство и проект будущего дома

- Покупая квартиру в новостройке, обязательно проверяйте документы застройщика. Самое первое, на что нужно обратить внимание, - имеется ли у компании договор аренды с городской администрацией, разрешающий строить многоэтажку на определенном месте. Следующий пункт - это проект будущего здания. Он должен быть согласован со Стройнадзором, то есть соответствовать всем строительным нормам. Эти документы имеются у всех добросовестных застройщиков.

Когда дом уже сдали в эксплуатацию, на него должны оформить технический паспорт и акт о соответствии проекту. Увы, бывают случаи, когда в проекте дома указано, например, 9 этажей, а построено 10. В результате жильцы верхнего этажа не могут оформить право собственности на квартиры. С такой проблемой столкнулись владельцы квартир в одной из новостроек на улице Дыбовского в Иркутске.

Если сам застройщик не сможет предоставить вам нужных документов, обратитесь с письмом в городскую администрацию - в течение 30 суток вам сообщат, законно ли возведен дом.

11-этажку в центре Иркутска постановили снести еще в прошлом году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11-этажку в центре Иркутска постановили снести еще в прошлом году.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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