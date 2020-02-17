Город, как газовая камера:Братск накрыло смогом и зловонными выбросами

«Вчера я отпустила старшего сына погулять во дворе. Хотела выйти и с младшим ребенком на улицу, но перед этим открыла окно в квартире и почувствовала сильный запах и вонь. На улице был сильный туман, не было видно соседних домов. На улицу решила не идти и старшего сына вернула домой. К вечеру он начал жаловаться, что плохо себя чувствует, что болит и кружится голова. К утру у него поднялась температура, началась рвота…»

Евгения Шумова уверена, что ее сыну Ване стало плохо из-за выбросов, которые плотной пеленой накрыли Братск накануне, в воскресенье. Соцсети переполнены фотографиями тонущего в дыму города. На резкий запах жалуются и те, кто живет в центре, рядом с которым находятся крупные промышленные предприятия, и жители окраин.

- Сегодня утром был такой же туман. Сейчас уже легче, но запах все равно есть. Окно открыть невозможно, - говорит и журналистка Елена Кутергина. - У нас в городе все хорошо знают, что такое неблагоприятные метеоусловия. Это когда меняется погода и нет ветра. Тогда город словно бы крышкой накрывает. И весь тот коктейль из запаха тухлых яиц, испорченной капусты и еще чего–то неприятного становится в разы концентрированнее. В выходные в Братске был лыжный марафон, многим просто плохо стало. Я тоже вышла покататься. Такое чувство, что горло обожгла, першит…

«Город, как газовая камера, нечем дышать», - жалуются горожане. И пытаются выяснить, кто виноват. Грешат на алюминиевый завод, на лесопереработчиков, на ТЭЦ. Пишут жалобы в разные организации, связанные с экологией. Оба гиганта промышленности о выбросах не заявляют. Но в городе есть и другие предприятия, поменьше. Кто виноват в том, что Братск задыхался от смога, точно можно будет сказать только после того, как станут известны результаты анализа проб воздуха. Их, по жалобам жителей, уже проверяют два ведомства.

В Роспотребнадзоре тем временем сообщили, что результаты проверки проб, взятых 16 и 17 февраля, станут известны позднее. Свою проверку проводит и Росприроднадзор. Он сообщит о том, каких веществ было в избытке в Братске, во вторник, 18 февраля.

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