2020-02-24T14:07:29+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД помогли женщине с сердечным приступом добраться до больницы в Иркутске

Старших лейтенантов Евгения Механикова и Артема Погодаева уже отблагодарил муж пострадавшей [видео]
Анна ПОПОВА
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Сотрудники ГИБДД помогли женщине с сердечным приступом добраться до больницы в ИркутскеСотрудники ГИБДД помогли женщине с сердечным приступом добраться до больницы в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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- Помогите, моей жене стало плохо, похоже у нее сердечный приступ!

С этими словами взволнованный мужчина вышел из своей машины и со всех ног побежал к посту ГИБДД - больше на выезде из Иркутска ему просто негде было найти того, кто пришел бы на помощь. Дорожные инспекторы Артем Погодаев и Евгений Механиков, которые как раз дежурили в этот день, расспросили испуганного водителя. Выяснилось, что он вместе с супругой и 6-летним сыном собирался выехать за город. Но внезапно в пути женщине стало плохо, она начала задыхаться и хвататься за сердце.

- Ее нужно срочно везти в больницу, медлить нельзя, - решили полицейские. Они завели патрульный автомобиль, включили сирену и проблесковые маячки, и сопроводили автомобиль с пострадавшей женщиной в ближайшую больницу, где передали ее в руки медикам. Сейчас жизни и здоровью пассажирки уже ничего не угрожает.

- Нужно отметить, что сотрудники ГИБДД помогли не только супругам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. - Также они смогли успокоить и 6-летнего мальчика, который находился в салоне вместе с родителями. Он очень сильно испугался за здоровье мамы и долго плакал.

Муж пострадавшей женщины не остался равнодушным от того поступка, который совершили сотрудники ГИБДД Евгений Механиков и Артем Погодаев. Он даже записал видеообращение, в котором от всей души отблагодарил дорожных инспекторов за оперативную помощь и быстрое реагирование в критической ситуации.

Сотрудники ГИБДД помогли женщине с сердечным приступом добраться до больницы в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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