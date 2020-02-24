2020-02-24T16:27:27+03:00
Досуг в Иркутске

Фестиваль на Ольхоне: вспоминаем самые яркие моменты Olkhon ice fest

Гости фестиваля на Ольхоне станцевали ехор, полюбовались ледовыми скульптурами и прикоснулись к культуре коренных народов [фото, видео]
Анна ПОПОВА
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Фестиваль Olkhon ice fest прошел на Байкале: вспоминаем самые яркие моменты праздника вместеФестиваль Olkhon ice fest прошел на Байкале: вспоминаем самые яркие моменты праздника вместеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прошедшие выходные запомнились жителям Иркутской области не только празднованием Дня защитника Отечества. С 22 по 24 февраля проходил ледовый фестиваль на Ольхоне. Его официальное название Olkhon ice fest.

В рамках фестиваля на Ольхоне проходили конкурс ледовой скульптуры, на котором в умении вырезать красивые фигуры изо льда состязались мастера из России и Монголии, дружеский турнир по хоккею и фестиваль, на котором все желающие смогли познакомиться с обычаями коренных народов, живущих на берегах Байкала. Гости праздника учились танцевать народный танец ехор, который является символом объединения людей, любовались ледовыми скульптурами и даже могли попробовать побороть медведя!

Экспедиция "Комсомольской правды" в Иркутске побывала на празднике. Фестиваль на Ольхоне - яркий, красочный, незабываемый, запомнился нам. В ближайшее время ждите отчет об экспедиции "Комсомолки" на сайте и в газете. А пока предлагаем вам вспомнить все самые яркие события этого праздника вместе с нами.

Филигранные скульптуры изо льда выглядят очень эффектно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Филигранные скульптуры изо льда выглядят очень эффектноФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Благодаря подсветке скульптуры выглядят эффектно даже в темноте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Благодаря подсветке скульптуры выглядят эффектно даже в темнотеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На коже ледяного дракона видны даже мельчайшие чешуйки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На коже ледяного дракона видны даже мельчайшие чешуйкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

А эта композиция переливается всеми цветами радуги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А эта композиция переливается всеми цветами радугиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Артисты в национальных костюмах как будто перенеслись к нам из прошлого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Артисты в национальных костюмах как будто перенеслись к нам из прошлогоФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фестиваль без танцев - это уже не фестиваль! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фестиваль без танцев - это уже не фестиваль!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот этот смелый мужчина готовится вступить в схватку с медведем! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот этот смелый мужчина готовится вступить в схватку с медведем!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаманы следят, чтобы в день фестиваля на Ольхоне была только хорошая погода! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шаманы следят, чтобы в день фестиваля на Ольхоне была только хорошая погода!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но и без представителей русской народной культуры также не обошлось! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но и без представителей русской народной культуры также не обошлось!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Танец ехор, который стал вишенкой на торте фестиваля, объединил всех гостей, вне зависимости от национальности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Танец ехор, который стал вишенкой на торте фестиваля, объединил всех гостей, вне зависимости от национальностиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот таким был Olkhon ice fest, который принес море позитива гостям озера Байкал! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот таким был Olkhon ice fest, который принес море позитива гостям озера Байкал!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фестиваль Olkhon ice fest прошел на Байкале: вспоминаем самые яркие моменты праздника вместе.Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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