Фестиваль на Ольхоне: вспоминаем самые яркие моменты Olkhon ice fest
Прошедшие выходные запомнились жителям Иркутской области не только празднованием Дня защитника Отечества. С 22 по 24 февраля проходил ледовый фестиваль на Ольхоне. Его официальное название Olkhon ice fest.
В рамках фестиваля на Ольхоне проходили конкурс ледовой скульптуры, на котором в умении вырезать красивые фигуры изо льда состязались мастера из России и Монголии, дружеский турнир по хоккею и фестиваль, на котором все желающие смогли познакомиться с обычаями коренных народов, живущих на берегах Байкала. Гости праздника учились танцевать народный танец ехор, который является символом объединения людей, любовались ледовыми скульптурами и даже могли попробовать побороть медведя!
Экспедиция "Комсомольской правды" в Иркутске побывала на празднике. Фестиваль на Ольхоне - яркий, красочный, незабываемый, запомнился нам. В ближайшее время ждите отчет об экспедиции "Комсомолки" на сайте и в газете. А пока предлагаем вам вспомнить все самые яркие события этого праздника вместе с нами.
Филигранные скульптуры изо льда выглядят очень эффектноФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Благодаря подсветке скульптуры выглядят эффектно даже в темнотеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
На коже ледяного дракона видны даже мельчайшие чешуйкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
А эта композиция переливается всеми цветами радугиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Артисты в национальных костюмах как будто перенеслись к нам из прошлогоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Фестиваль без танцев - это уже не фестиваль!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
А вот этот смелый мужчина готовится вступить в схватку с медведем!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Шаманы следят, чтобы в день фестиваля на Ольхоне была только хорошая погода!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Но и без представителей русской народной культуры также не обошлось!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Танец ехор, который стал вишенкой на торте фестиваля, объединил всех гостей, вне зависимости от национальностиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вот таким был Olkhon ice fest, который принес море позитива гостям озера Байкал!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Фестиваль Olkhon ice fest прошел на Байкале: вспоминаем самые яркие моменты праздника вместе.Юлия ПЫХАЛОВА
ИСТОЧНИК KP.RU