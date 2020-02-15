2020-02-15T11:16:50+03:00
Политика

Учения дальней авиации прошли под Иркутском

Экипажи отработали перебазирование авиационной техники на оперативный аэродром, технику пилотирования в сложных метеоусловиях [видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Учения дальней авиации прошли под Иркутском. Фото: Минобороны РФ.Учения дальней авиации прошли под Иркутском. Фото: Минобороны РФ.
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Около десятка дальних бомбардировщиков Ту-22м3, а также истребители Су-30см отрабатывали под Иркутском технику пилотирования в сложных метеоусловиях, поражали условного противника и "уничтожали" цели на земле. В учениях дальней авиации участвовали и расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и радиолокационных станций, боевая задача которых - преодоление систем ПВО.

-Экипажи дальней авиации отработали также перебазирование авиационной техники на оперативный аэродром, взаимодействие с другими родами авиации, - сообщает пресс-служба Минобороны России. - После посадки также проверялись временные нормативы подготовки самолетов к повторному вылету.

Учениями руководил командир соединения дальней авиации гвардии полковник Андрей Малышев.

СПРАВКА "КП"

В Иркутской области прошли учения летчиков дальней авиации.Эскадрилья из десяти дальних бомбардировщиков Ту-22М3, истребители Су-30СМ, а также расчеты ЗРК С-300 были задействованы в учениях в Иркутской области

Дальней авиации России- 105 лет

Дальняя авиация ведет отсчет от 23 декабря 1914 года.Именно тогда была создана эскадра тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец».. Во время Первой мировой они сделали около 400 боевых вылетов. С началом Великой Отечественной уже 22 июня дальние бомбардировщики нанесли первый удар, а 23 июня бомбили военные объекты в Данциге, Кенигсберге, Кракове, Бухаресте. Во время войны они совершили 220 тысяч боевых вылетов.

Дальняя авиация нашего времени это неотъемлемая часть Воздушно-космических сил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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