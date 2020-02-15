2020-02-15T18:28:39+03:00
Досуг в Иркутске

О любви, прощении и вере в чудо: создатели фильма «Счастье в конверте» рассказали иркутянам об особенностях картины

Семейное кино выйдет в прокат 12 марта [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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О любви, прощении и вере в чудо: создатели фильма «Счастье в конверте» рассказали иркутянам об особенностях картиныО любви, прощении и вере в чудо: создатели фильма «Счастье в конверте» рассказали иркутянам об особенностях картины
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С 12 марта на больших экранах по всей стране покажут российский семейный фильм «Счастье в конверте». Кино состоит из трех новелл - это трогательные истории из жизни простых людей о дружбе и любви, о связи поколений, о прощении и вере в чудеса. Перед премьерой создатели фильма устроили большой автобусный промо-тур по 22 крупным городам России - от Владивостока до Москвы. Побывали они и в Иркутске.

- Этот фильм посвящается нашим бабушкам и дедушкам, с его помощью мы говорим спасибо старшему поколению, - рассказывает сценарист «Счастья в конверте» Евгений Бедарев.

Итак, о чем же новеллы? «Время последних романтиков» - о двух стариках из Севастополя, которые дружат со времен Великой Отечественной войны, вместе мечтают и размышляют о жизни. Эта новелла, снятая в 2016 году, получила признание на международных кинофестивалях, в том числе на Каннском, и вдохновила создателей на полнометражный фильм. Вторая история - «Куда уходят поезда» - о случайной встрече женщины и одинокой бабушки на вокзале, меняющей жизнь обеих, о любви и искуплении. И заключительный рассказ «Подарок Деда Мороза» - о том, как дедушка в Новый год помогает внуку поверить в чудеса. А объединяют все три новеллы письма, именно на бумаге герои выражают сокровенные мысли и чувства.

Создатели фильма приехали в Иркутск в рамках автобусного промо-тура

Создатели фильма приехали в Иркутск в рамках автобусного промо-тура

- Эти истории нашла режиссер Светлана Суханова. Что-то взято из реальной жизни, что-то - художественный вымысел. Фильм рассчитан на всех: на детей, молодежь, взрослых и пожилых людей, - говорит Евгений Бедарев. - Обычно я работаю в жанре комедии и фэнтези (картины «Тариф новогодний», «Пока цветет папоротник», «В ожидании чуда» - прим.ред.), но с удовольствием написал сценарий к этой семейной картине. Уверен, что она заставит зрителей сопереживать и по-новому взглянуть на жизнь.

«Счастье в конверте» в течение трех лет снимали участники общественного объединения «Народное кино» и кинокомпании «Интеграция» на спонсорские средства - всего 33 миллиона рублей. Актеров подбирали «на местах», там, где снимались новеллы: в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии. Все они профессионалы, среди них есть заслуженные артисты России, но на большом экране еще не «светились». Яркий пример: Юлия Рудина из новеллы «Куда уходят поезда» - звезда дубляжа, именно она озвучивала Серсею Ланистер из «Игры престолов».

А мальчишка, сыгравший главную роль в третьей части фильма, и вовсе снимается впервые в жизни. Тем интереснее зрителям, ведь за актерами не тянется «шлейф» от предыдущих ролей и образов.

- Это попытка воссоздать лучшие советские традиции кинематографа, чтобы на большом экране вновь появлялись душевные картины, как «Ирония судьбы» или «Любовь и голуби», - добавляет PR-директор фильма Мария Безрук.- Мы стремились создать для зрителей уютную атмосферу, напомнить о детстве и о мечте.

Во время закрытого показа иркутяне могли написать письмо близким.

Во время закрытого показа иркутяне могли написать письмо близким.

Закрытые показы «Счастья в конверте» уже состоялись в нескольких городах, в том числе и в Иркутске.

- Мы искренне смеялись, много плакали. Еще долго будем под впечатлением и обязательно сводим на этот фильм родных и друзей, - делятся зрители после сеансов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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